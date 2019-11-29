Почему налоговая считает всех предпринимателей преступниками: в Калининграде обсудили проблемы бизнеса

Презумпция виновности бизнесмена

В Общественной палате представители калининградского бизнес-сообщества собрались за круглым столом, чтобы обсудить тему уголовного преследования предпринимателей за налоговые преступления в Калининградской области.

Приветственное слова решил взять организатор встречи, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей и сегодняшний председатель регионального отделения «Деловой России» Георгий Дыханов, который, оглядевшись вокруг, поинтересовался, пришел ли кто-нибудь из прокуратуры.

- Не пришли? Жаль, а мы звали, - побарабанил он пальцами по столу и тут же с сожалением обронил, что роль прокуратуры стала «поменьше, чем в Советском Союзе».

Начал Дыханов с того, что налоговая служба по умолчанию считает всех предпринимателей преступниками.

- Презумпция виновности присутствует у госорганов. В частности, налоговая считает, что все предприниматели укрываются от налогов. Они обычно говорят: «То, что мы не раскрыли пока – это наша недоработка», - возмущался бывший омбудсмен.

Доклад Дыханова крутился вокруг шести выделенных им видов необоснованного уголовного преследования бизнесменов. Вот они:

- необоснованное возбуждение уголовного дела;

- необоснованное заключение под стражу;

- затягивание расследований;

- формальное рассмотрение ходатайств и жалоб и необоснованный отказ от их удовлетворения;

- проведение оперативно-розыскных мероприятий с нарушением законодательства;

- необоснованное проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Георгий Дыханов.Фото: Александр КАТЕРУША

Перечисляя способы воздействия на бизнес, Дыханов заявил, что «предпринимателей в СИЗО вообще-то сажать нельзя».

- Они приносят пользу обществу, и в результате посадки, как правило, разрушается бизнес. А государству это не нужно, - сказал он и тут же понял, что находит в зале сочувствие (никого, кроме бизнесменов и юристов, работающих с ними, на встрече не было).

Тут же он привел схему, отражающую динамику возбуждения уголовных дел по экономическим статьям. Согласно схеме, до суда дошла лишь треть возбужденных дел.

- У нас сотни, если не тысячи, незаконченных и незакрытых уголовных дел в отношении предпринимателей по экономическим статьям! – воскликнул Дыханов и предложил прокуратуре (представителей которой, повторим, не было на круглом столе) принимать решение о прекращении уголовного преследования в том случае, если прокурор видит, что дело возбуждено необоснованно.

Скачок цен на электроэнергию провоцирует арест счетов

О противоречии законов друг другу высказался и председатель совета директоров «Калининградского вагоностроительного завода» Михаил Козин. По словам Козина, он на своем предприятии столкнулся с проблемой ареста счетов, из-за которого он не мог выплатить зарплату своим сотрудникам. Причиной ареста счетов, по его словам, может стать, например, резкий рост стоимости электроэнергии, который, в свою очередь, происходит из-за изменения объемов ее потребления. Переплата за электроэнергию может привести к нехватке денег на выплату зарплаты рабочим. В свою очередь, выплата по всем счетам часто приводит к нехватке денег на налоги, после чего налоговая служба приступает к аресту счетов. Вот такая карусель.

- Как только ты не платишь зарплату 2-3 месяца, против тебя начинает работать трудовая инспекция, - пояснил бизнесмен. - А если ты пытаешься заплатить зарплату тем, кто зарабатывает налоги, это уже называется уголовным преступлением.

Михаил Козин (справа).Фото: Иван МАРКОВ

Бизнес, по словам Козина, из-за ареста счетов (в том числе тех, из которых выплачивается зарплата сотрудников) становится жертвой, так как об этом аресте тут же узнают клиенты.

- Мой покупатель, а это всегда одна из крупных компаний, никогда не платит всю сумму вперед, а перечисляет деньги по частям. При этом он ссылается на закон и говорит, что не может платить предприятию, которое имеет налоговые невыплаты. В итоге, мой клиент, который каждый месяц, допустим, выплачивает мне по 10% стоимости заказа, приостанавливает платежи. Получается, что я не могу платить рабочим, чтобы доделать продукт и не могу отдать недостроенный вагон своему клиенту. Я в любом случае попадаю под уголовную ответственность, если не перепишу договора и не начну обходным путем получать деньги, чтобы заплатить рабочим. Нас заведомо делают уголовниками!

Если в супермаркете, по словам Козина, за счет ежедневной выручки можно хоть что-то компенсировать сотрудникам, то на его предприятии «не сделал – денег не получил».

- Далее заказчик может потребовать вернуть деньги, - продолжил бизнесмен. – На этом бизнес заканчивается вообще.

«Не будет бизнеса, не будет и государства»

После этого Дыханов напомнил, что пока бизнес бьется с налоговой, «количество госкорпораций, которые никто не может проверить», постоянно растет. А Козин в свою очередь вспомнил, что 30 предпринимателей, которые арендовали площади на его предприятии, уже исчезли.

- Они все «умерли», так как все они были заточены под определенный закон, а после 2016 года арендовали (площадей) все меньше, меньше и меньше. Те, кто приходят сейчас, это люди «от Москвы», которые работают под контролем определенных людей.

Далее прозвучала пара робких реплик о том, что неплохо было бы начать снижать налоги, так как «бюджет в профиците, а доходы населения все никак не растут».

- Без нас государства не будет! – подытожил председатель правления Калининградского областного союза рыболовецких колхозов Олег Твердохлеб. – Не будет у него денег, и ничего не будет. И налоговый кодекс нужно упрощать. Ошибиться любой может, ошибка – не преступление. Когда государство кончит нагнетать контроль и начнет с нами взаимодействовать, тогда все и наладится.

Теперь бизнесмены намерены собраться в более широком составе, чтобы донести проблемы с налоговой хотя бы до губернатора. Дыханов же в заключение напомнил, что когда предприниматель докажет, что ничего не нарушал, разрушенный бизнес ему никто не вернет.