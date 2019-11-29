Чем современное немецкое кино отличается от российского: несколько вопросов кинокритику

В эти выходные в нашем городе проходят Дни немецкого кино, организованные Гёте-институтом в Санкт-Петербурге и Генконсульством Германии в Калининграде. Фильмы можно бесплатно смотреть в пространстве Garage (ул. Гаражная, 2). В этом году Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены. Центральной темой кинопоказов в Калининграде стала история страны в XX веке.

Каждый сеанс сопровождается лекцией кинокритика Ксении Реутовой. С ней мы поговорили о кинематографе Германии, о храпящих зрителях в зале и проблемах киноиндустрии в России.

- Что сегодня нужно знать о немецком кино?

- В истории немецкого кино было два периода, когда оно было по-настоящему великим и влияло на мировой кинематограф. Это период немецкого экспрессионизма, 1920-е годы, и период нового немецкого кино 1970-х.

Сегодня не такой период, но, тем не менее, представить европейский кинематограф без немецкого кино совершенно невозможно. Оно не оторвано от мировой повестки, и все токи, которые проходят через Европу, находят отражение в кино Германии. И это его отличие от российского кино. Наш кинематограф – кинематограф умолчания. Он не говорит о многих вещах, а только намекает. Немцы же говорят обо всем прямо и совершенно этого не боятся.

В немецком кино можно выделить три направления. Во-первых, жанровый, коммерческий кинематограф. Тут самым популярным жанром является комедия, а одним из самых сильных авторов - Тиль Швайгер, который в Германии не только актер, но и режиссер и продюсер. Многие его фильмы собирали невероятную кассу и составляли конкуренцию фильмам о Гарри Потере и пиратах Карибского моря. Второй важный персонаж - это актер и режиссер Маттиас Швайгхефер.

Причем немецкая комедия отделена от немецкой трагикомедии. С комедией все понятно – она действует упрощенными методами, да и юмор часто грубоватый, сортирный. Герой буквально может мыть голову в унитазе. Трагикомедия гораздо умнее, тоньше, и в этом немцам просто нет равных! Отмечу фильм «Тони Эрдманн» режиссера Марен Аде и «Простые сложности Нико Фишера» режиссера Яна Оле Герстера.

Очень популярны исторические драмы. Немцы научились хорошо монетизировать свою страшную историю и делать о ней красивые пафосные картины. Пример тому - оскаровский лауреат «Жизнь других».

Казалось бы, столько фильмов снято про войну и все, что с ней связано. Но в Германии экранизируют вновь появляющуюся литературу, новые архивные данные идут в работу. И немцы от этого не устают. Это правильно, это позволяет переосмыслять, прорабатывать историческую травму. И все фильмы направлены на то, чтобы трагедий, подобных войне и холокосту, больше не происходило никогда.

То, что происходило с Германией в XX веке, касалось всего мира: Первая и Вторая мировые войны, холокост, разделение страны и падение Берлинской стены… С 90-х немцы перестали бежать от своей истории и с тех пор пошел вал – это просто конвейер по производству красивых исторических фильмов.

Второе направление – так называемое «кино середины», или арт-мейнстрим. Это фильмы, автор которых узнаваем. В то же время это фильмы, которые думают о зрителе. Этого кино много, и оно гарантирует качество национальной кинематографии. Ты смотришь и знаешь, что стыдно за это кино точно не будет. Этого как раз не хватает российскому кинематографу.

Наконец, есть радикальное авторское кино. Режиссеры «берлинской школы» рассказывают о том, что такое быть современным европейцем.

- Тема миграции и проблем приезжих остается одной из основных в кино Германии?

- Да. Тема столкновения с другим или чужим прорабатывается очень тщательно. Например, когда начался миграционный кризис, одним из первых фильмов стала комедия «Добро пожаловать к Хартманнам» 2016 года – о немецкой семье, которая принимает чернокожего беженца. Очень неполиткорректный, но очень смешной фильм.

Важна и тема, касающаяся отношений и семьи. Немецкое кино исследует все: аборты, насилие, проблемы отцов и детей, распад традиционной семьи, однополые отношения.

- Как себя ощущает немецкий кинематограф сегодня на европейской карте?

- Сейчас не период великого немецкого кино. Гораздо интереснее румынское, датское, польское, израильское, в последние годы - болгарское кино. Там больше крутых режиссеров.

- Францию всегда выделяют особенно. Это заслуженно?

- Не совсем. По большей части это пережиток советского прошлого, когда было очень много французских фильмов, которые пускали в прокат в СССР. При этом огромное количество европейских фильмов оставалось недоступно. В какой-то степени так же можно говорить об Италии и их комедиях. Столько лет прошло, но у людей до сих пор существует образ хорошего французского кино. Нет, Франция, безусловно, и сегодня выпускает много интересных картин, но представление о ней как о кинолидере Европы довольно обманчиво.

Интересно румынское кино. Это единственная кинематография Восточной Европы, сумевшая наиболее полно описать социалистический опыт существования в закрытой системе, через который прошли все страны Железного занавеса и наследие с этим связанное. Это то, чем могло бы стать, но не стало российское кино.

- Чего нам не хватает?

- Смелости. У нас боязливый кинематограф, который до сих пор боится говорить о многих вещах. Например, о военном опыте. У нас есть только патриотическое кино, которое тоже нужно, но лишь в виде определенного сегмента.

Боится говорить о сексе. Что произошло с недавно вышедшей эротической драмой «Верность» Нигины Сайфуллаевой? Когда я смотрела этот фильм на «Кинотавре», половина зала стыдливо хихикала. Хотя на самом деле, если сравнить эту картину с теми, что показывают на Каннском или Венецианском фестивале, то ничего страшного и вызывающего хихиканье там просто нет! Показали секс взрослых людей. И что? Значит, это непривычно. А почему? Это то, что есть в жизни, но люди не привыкли видеть это на экране.

- Наше кино - это вечное возвращение в прошлое: Победа, герои спорта. Сейчас, например, в кинотеатрах идет фильм о советском вратаре Льве Яшине. Пусть. Но сколько можно?

- Да. В качестве отдельного сегмента такое кино имеет право на существование, оно интересно. Но почему нет ничего другого? Где фильмы о современности, о том, что происходит здесь и сейчас? В фильме «Большая поэзия» Александра Лунгина вскользь упомянуто, что главные герои вернулись из Луганска. И больше ничего об этом не сказано, этот опыт не отрефлексирован. В фильме огромная зона умолчания об этом. Что мешает об этом говорить? Хотя я понимаю что – захочешь сказать и государство не даст денег на этот фильм, а искать деньги вне государственных источников гораздо сложнее. Но так не должно быть. Это неправильно.

При этом наше документальное кино больше сцеплено с современностью. Но большая аудитория его не смотрит, его нет в широком прокате, а есть лишь в фестивальном формате и в больших городах. Притом, что везде есть зрители! Я езжу с программой Гёте-института в Санкт-Петербурге по городам Северо-Запада, и везде зрители воспринимают даже очень сложное кино. Готовы смотреть и говорить о нем. Проблема – вне фестивалей это кино не показывают.

- Кинокультура, культура просмотра в России меняется?

- Еще лет 5 назад сложно было представить такое, что все фильмы проката можно было бы отсмотреть в оригинале с субтитрами.

В Петербурге я без проблем хожу в разные кинотеатры и смотрю кино с субтитрами. А есть целый кинотеатр, который показывает картины только на языке оригинала, там вообще нет фильмов в дубляже. Это правильно.

В огромном количестве стран фильмы идут без дубляжа, там вообще нет такого понятия: Финляндия, Турция, Израиль. Дубляж, особенно плохой, убивает звуковое полотно фильма: голоса часто звучат как из унитаза и за героями пустота, нет интонации, языка. А все это – часть картины. Хотя дубляж должен, безусловно, существовать для тех, кому трудно читать, для детей.

А глобальные изменения в культуре просмотра – сейчас есть стриминговые сервисы, доступные по подписке и люди часто смотрят кино дома. Правда, никто не знает, что будет в итоге, и убьют ли стриминговые платформы кинотеатры.

- Бывало, что вы засыпали в кинотеатре?

- Случалось. Главное – не писать самонадеянно о фильме, который проспал. Хотя обычно садишься с кем-то из коллег, и он толкает в бок. Или ты его толкаешь, чтобы не заснул (смеется).

На международных фестивалях, даже на пресс-показах, где сидит несколько тысяч (например, в Берлине гигантский зал) профессиональных кинокритиков, храп раздается регулярно! Это люди, приехавшие со всего мира смотреть кино. И обязательно кто-нибудь спит. Во многом потому, что график жесткий – смотрят по 4-5 фильмов ежедневно в течение 10 дней. Так что трудно быть предельно внимательным и сконцентрированным.

КОНКРЕТНО

Расписание бесплатных кинопоказов:

Пятница, 29 ноября, 19:00

Открытие Дней немецкого кино-2019 в Калининграде

Приветственное слово консула, постоянного заместителя Генерального консула Федеративной Республики Германия в Калининграде, г-жи Дагмар Марии Хиллебранд

Вступительное слово кинокритика Ксении Реутовой

«ТРАНЗИТ» (18+)

Германия-Франция, 2018, драма, 101 мин.

Режиссер – Кристиан Петцольд

В ролях: Франц Роговски, Паула Беер, Годехард Гизе, Барбара Ауэр, Марьям Заре

Суббота, 30 ноября

Вступительное слово кинокритика Ксении Реутовой

«МЕЖДУ РЯДАМИ» (18+)

Германия, 2018, драма, 125 мин.

Режиссер – Томас Штубер

В ролях: Франц Роговски, Сандра Хюллер, Петер Курт

Начало в 16.00

Вступительное слово кинокритика Ксении Реутовой

«ЧИСТИЛЬЩИКИ» (18+)

Германия-Бразилия, 2018, документальный, 88 мин.

Режиссёры: Ханс Блок, Мориц Ризевик

Начало в 20.00.

Воскресенье, 1 декабря

Вступительное слово кинокритика Ксении Реутовой

«МОЛЧАЩИЙ КЛАСС» (18+)

Германия, 2018, драма, 111 мин.

Режиссер – Ларс Крауме

В ролях: Йонас Дасслер, Леонард Шайхер, Том Граменц, Лена Кленке, Рональд Церфельд, Йордис Трибель

Начало в 18.00.

Место показа: пространство «Garage», ул. Гаражная, 2

Все фильмы демонстрируются на немецком языке с русскими субтитрами.

Вход свободный