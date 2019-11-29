2019-11-29T19:20:36+03:00
Общество

В Калининграде объединяют станции "Скорой помощи": что ждать пациентам?

Минздрав прокомментировал объединение службы и создание нового юридического лица - «Городская станция скорой медицинской помощи»
Надежда Ржевская
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Только в 2019 году в регион поступили 16 машин скорой медицинской и 29 автомобилей неотложной помощи.Только в 2019 году в регион поступили 16 машин скорой медицинской и 29 автомобилей неотложной помощи.Фото: Александр Подгорчук
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Выполняя поручение Москвы, министерством здравоохранения Калининградской области инициировано объединение службы скорой медицинской помощи (СМП) региона. Об этом говорится в официальном письме министерства здравоохранения.

- В рамках объединения планируется передача помещений, оборудования, а также перевод сотрудников имеющихся отделений СМП районных больниц на работу на городскую станцию, которая впоследствии будет переименована в Станцию скорой медицинской помощи Калининградской области, - прокомментировали в региональном ведомстве. - Реорганизация никак не отразится на работе станции и его сотрудников, и скорая медицинская помощь будет по-прежнему оказываться жителям Калининградской области в полном объеме.

Как готовились к изменениям?

- В ходе подготовки к объединению службы СМП проведен в муниципалитетах прошли рабочие совещания, осмотрен автотранспорт, места размещения бригад и временного хранения автотранспорта. Подготовлен паспорт готовности по каждому из отделений, направлены предложения по необходимости выделения дополнительных помещений, собрана информация о недостающем оборудовании.

Для совершенствования службы СМП автопарк службы пополняется новым автотранспортом. Только в 2019 году в регион поступили 16 машин скорой медицинской и 29 автомобилей неотложной помощи. До конца года ожидается поставка еще семи единиц, в том числе двух реанимобилей.

Также необходимо отметить, что с декабря 2017 года на территории Калининградской области уже действует Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи, к которой подключены все машины СМП региона в режиме реального времени. Сейчас, к примеру, можно организовать встречный санитарный транспорт и осуществить передачу пациента бригаде другого муниципалитета. Значительно улучшилось и качество работы диспетчеров, которые сами также имеют практический опыт оказания экстренной и неотложной помощи. Сегодня на одном большом экране диспетчеры видят, где в данный момент находятся машины, какая из них свободна, какая и куда госпитализирует пациента и выбирают для выезда к пациенту по вызову ближайшую свободную бригаду.

Как происходит объединение?

- В настоящее время идет подготовка к переоформлению лицензирования станции, которое в соответствии с действующим законодательством необходимо осуществить в связи с происходящими изменениями. Все проводимые мероприятия по объединению службы скорой медицинской помощи позволят максимально точно соблюдать регламент доезда скорых как в экстренной форме (не более 20 минут), так и в неотложной (не более 2 часов), повысить ее качество и доступность для жителей Калининградской области.

Что будет с сотрудниками скорых?

- Трудовым кодексом Российской Федерации не предусмотрен переход работников от одного работодателя к другому без расторжения трудового договора с прежним работодателем. В связи с этим в настоящее время руководители медицинских организаций проводят процедуру изменения структуры учреждений и другие необходимые организационно-штатные мероприятия. При этом все работники, которые будут согласны трудиться в объединенном учреждении, продолжат работу в бригадах скорой медицинской помощи станции СМП уже как единого юридического лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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