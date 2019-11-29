Гороскоп «КП»: Какой вы шопоголик по знаку зодиака

В конце этой недели по всему миру стартовала Черная Пятница, когда покупателей заманивают в магазины грандиозными скидками. А вы шопоголик? Узнаем!

Овен

Овны всей душой ненавидят шопинг. Душные примерочные, толпа людей в магазинах, тряпки по баснословной цене – все это приводит их ужас. Если бы существовали идеальные магазины, то туда ходили бы только Овны, там бы продавались вещи сразу комплектами, они бы идеально подходили по размеру и фигуре, а аксессуары в виде обуви и сумок сразу же прилагались и шли в подарок. Впрочем, кто об этом не мечтает?

Телец

Когда наступает день зарплаты, Тельцы обычно уже знают, куда ее потратить, они ждут, предвкушают, а в магазинах отрываются на полную катушку. На одном новом платьишке они не остановятся, а продолжат вечер где-нибудь в уютном ресторанчике с бокалом красного. Больше удовольствия! Вот у кого-кого, а у Тельцов ноги от шопинга не болят! И мы все дружно завидуем!

Близнецы

Близнецы теряются, когда попадают в магазин, совершенно не могут заниматься шопингом в одиночестве. Скорее всего, это будет пустая трата денег. Возможно, они захватят маму или сестру, ну и на худой конец, сойдет и бойфренд, хоть он и постоянно нервно смотрит на часы и закатывает глаза. Ну и что теперь? Главное, чтобы было кому сказать какое лучше «красное или в полосочку»? «Не полнит ли меня это платье?». Ведь Близнецами так важно мнение окружающих. Сами они не справятся, пожалейте их и отведите уже на шопинг.

Рак

Раки покупают исключительно вещи, которые, на их взгляд, совершенны. Вещь должна быть высокого качества, но и желательно из базового гардероба, элементы которого никогда не выйдут из моды. Закупаются не часто, но зато когда отправляются по магазинам, способны оставить там целое состояние на базовый кашемировый свитер. Распродажи их не интересуют, главное — найти то самое идеальное, любимое. Они любят каждую свою вещицу, бережно за каждой ухаживают. Поздравляем! У вас прекрасный подход к покупкам. Вы делаете их с умом и четко знаете, чего именно хотите.

Лев

Львам нет равных по части имиджа. Они, наверное, способны были бы сколотить целое состояние, если бы пошли работать имидж-консультантом, ну или просто не спускали бы столько денег на шопинг. Ведь лучше Львов в моде не разбирается никто! Львы никогда не запилят фоточку в Инстаграм в одном и том же платье. Ведь все должны непременно любоваться и завидовать им. В этом все Львы!

Дева

Если вы вдруг видите Дев в магазине, знайте, у них, скорее всего, сгорел дом, а вместе с ним все вещи и им абсолютно нечего носить. Ну а если серьезно, шопинг для Дев – каторга. А как тяжело им найти именно то, что нужно. Им буквально ничего не нравится. Вот нормальный свитер, но зачем сюда прилепили этот дурацкий бантик? Вся модная индустрия, кажется, работает против Дев, и это невыносимо.

Весы

В вопросе шопинга у Весов все по настроению. В один день они его обожают, а в другой день пройдут мимо, даже если скидки будут приближаться к 100%. Чаще всего представители этого знака долго гуляют у витрин и не решаются зайти. Тут дорого, там скучно, а здесь совсем не модно. Проходив так несколько кругов, они зайдут в первый попавшийся магазин, будут долго воротить носом от пиджака не того цвета и не с теми пуговицами и наконец купят какую-нибудь ненужную вещь. Но уйдут из магазина с чувством выполненного долга.

Скорпион

Скорпионы всегда знают, за чем они пришли в магазин. Именно поэтому друзья, которые обожают неторопливые прогулки рядом со стеллажами, просто ненавидят заниматься с ними шопингом. Представители этого знака проносятся по бутикам, словно ураган, берут охапку вещей, сразу их примеряют и выглядят у зеркала, словно голливудские актеры. И все им идет, и все идеально сидит. И мы им совсем не завидуем. Ну только капельку.

Стрелец

Стрельцы не очень любят ходить по магазинам. Но то ли дело распродажа! Наверное, только они владеют искусством во время всеобщей суматохи отхватить свой размер с огромной выгодой. Да еще и успеют зазвать на аттракцион неслыханной щедрости всех своих друзей и подруг. Чтобы и они чего-нибудь прихватили. Все по доброте душевной. И даже в этот момент неподдельный азарт будет искриться в их глазах.

Козерог

Козероги подходят к любым покупкам очень рационально. Они стараются не размениваться на модные новинки и хранят верность всего нескольким маркам. В эти магазины представители этого знака приходят строго в начале распродажи и никогда не станут покупать остатки даже по весьма выгодной цене. И, конечно, они всегда знают, что им нужно. Истории про то, что хотела купить перчатки, а пришла домой с охапкой пакетов и сумок — точно не про них. Может быть, звучит скучно, но зато им всегда есть что надеть.

Водолей

Водолея можно назвать магистром шопинга. Они не просто знают, где и в каком торговом центре продаются их любимые бренды. Им также известно, в каком переулке существует маленькая лавочка с этническими украшениями. Или еще они наверняка знают человека, который шьет сумочки с рисунками в стиле авангардистов. Именно у представителей этого знака все всегда спрашивают: «Где такое продается?». А Водолеи не жадничают и рассказывают. Ведь все равно их советом воспользуется один из ста.

Рыб

Рыбы обладают удивительным талантом. Они с юных лет научились даже с маленьким капиталом обзаводиться шикарным гардеробом. Представители этого знака заходят в магазин и почти сразу подбирают себе нужные вещи. Рыбы верят, что шопинг не требует никаких усилий. И это так. Только им ничего не стоит замечтаться в нескольких отделах и на выходе из магазина обнаружить, что карточка с зарплатой опустела. И не стоит переживать. Такое случается с каждым.