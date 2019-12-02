Освобождал Донбасс и Крым, брал Кёнигсберг. Гвардии майор Матвеев прошел войну без единой царапины

Фотографию этого героя штурма Кёнигсберга прислал в редакцию «Комсомолки» калининградский краевед Василий Савчук. Об истории семьи уроженца деревни Исаково Судогодского района Владимирской области Дмитрия Яковлевича Матвеева, к сожалению, ничего не известно, однако сам он оставил яркий след в истории Великой Отечественной войны.

Из опубликованных на сайте «Память народа» документов выясняется, что капитан Матвеев – кадровый военный, уже прослуживший до войны в Красной армии несколько лет (с 1932-го по 1935 год, с 1936-го по 1937-й, а также в начале 1941 года). За время войны он трижды (!) был представлен к одной из высших наград Красной армии - ордену Красного Знамени, но вручен он ему был лишь единожды. Теперь обо всем по порядку.

Сбивали самолеты стрелковым оружием

В самом начале войны, по всей вероятности, командование отправило Матвеева на обучение курсантов, но уже с февраля 1942 года он отбывает на передовую, так как фронту нужны опытные офицеры.

С конца мая по начало июня 1942-го года Матвеев в должности начальника штаба 135-го гаубично-артиллерийского полка резерва Главного командования, вооруженного 122-миллиметровыми гаубицами, участвует в боях в районе поселков Гусек-Погореловка и Прохоровка Белгородской области. Несмотря на упорное сопротивление, удержать фронт не удается, и полк отступает через город Серафимович в направлении Сталинграда.

Так как господствовавшая авиация немцев уничтожала все, что можно было уничтожить с воздуха, артиллеристы вынуждены были прибегать к различным хитростям. Например, изготавливались ложные батареи с деревянными пушками, а чтобы скрыть дым выстрелов орудий, одновременно в нескольких местах поджигалась солома.

Когда части красноармейцев отступили через город Серафимович в направлении Сталинграда, борьба с авиацией продолжилась. В частности, когда полк оборонялся в районе поселка Котлубань, капитан Матвеев приказал при появлении самолетов бить по ним из стрелкового оружия. Таким образом было сбито 3 вражеских самолета.

Выход из окружения и оборона Сталинграда

16 февраля 1943 года Дмитрий Матвеев был впервые награжден. К этому времени он успел вывести из окружения 122-миллиметровую батарею и штаб с документами, а его бойцы уничтожили до двух батальонов пехоты противника, до 40 мотоциклов, 4 танка и 40 автомашин.

- В районах высот 56,8 и Золотой Рог 27 ноября 1942 года сам лично разведал: три орудия ПТО, две артиллерийские и две минометные батареи, 2 наблюдательных пункта и несколько пулеметных точек противника, которые были уничтожены огнем артиллерии, - говорится в наградном листе.

Несмотря на то, что непосредственное руководство Матвеева в лице командира полка подполковника Ларионова выступило за награждение бесстрашного капитана орденом Красного Знамени, командующий артиллерией 4-й гвардейской армии генерал-майор артиллерии Дмитрий Глебов выступил против и рекомендовал наградить офицера орденом более низкого уровня - Красной звезды. Вскоре также пришел приказ о награждении Матвеева медалью «За оборону Сталинграда».

Гвардии майор Дмитрий Матвеев.Фото: Василий САВЧУК

Ордена за Донбасс и Крым

Пока полк Матвеева держал оборону, с середины ноября по начало декабря 1942 года под Сталинградом формировалась 2-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва резерва Главного командования. В ней повышенный до звания гвардии майора Дмитрий Матвеев стал начальником оперативного отделения штаба. В октябре 1943-го, после попытки прорыва Миус-фронта и освобождения Донбасса наш герой за умелое планирование артнаступления и организацию взаимодействия с поддерживаемыми частями был награжден во второй раз (орденом Отечественной войны 2-й степени). Руководство оценило тот факт, что из-за поддержки артиллерией танковых и стрелковых частей прорыв обороны и преследование немцев прошли с минимальными потерями.

- С 18 августа 1943 года по 15 сентября 1943 года огнем дивизии было обеспечено взятие нашими частями важнейших опорных пунктов противника: станции Успенской, деревни Амвросьевской, Кутейниково, районные центры: Гуляй-Поле, Большой и Малый Токмак, - уточняет командир дивизии в наградном документе.

Весна 1944 года прошла под знаменем новых побед. 2-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва приняла участие в разгроме 200-тысячной группировки противника и освобождении Крыма. За хорошо продуманный и организованный прорыв укрепленной полосы на Перекопском перешейке Матвееву 16 мая 1944 года вручили орден Отечественной войны 1-й степени. Командование отметило, что под повседневным контролем Матвеева соединения и части дивизии своевременно обеспечивались боеприпасами, горючим и продовольствием, в результате чего успешно выполнили свои задачи.

Освобождение Латвии и штурм Кёнигсберга

После успешного прорыва на юге гвардии майор Матвеев был назначен командиром 217-го гвардейского пушечного артиллерийского полка 114-й пушечной артиллерийской Севастопольской бригады, которой предстояла переброска на 3-й Прибалтийский фронт. В боях за освобождение Латвии от нацистов офицер снова «показал высокие образцы боевого мастерства».

Полк Матвеева прорвал оборону в районе города Валга, расположенного на границе с Эстонией. Во время этой операции полк подавил: 10 артбатарей противника, 4 минометные батареи и 2 взводных узла сопротивления. До конца сентября артиллеристы также успешно справлялись со своими задачами, непрерывно нанося большой ущерб живой силе и технике врага.

2 октября 1944 года, когда полк получил приказ о переброске в Мариямполе, гвардии майору вручили орден Красного Знамени. На этот раз награду никто не оспаривал.

19 октября артиллеристы Матвеева перешли границу Восточной Пруссии в районе хутора Жабойден (сегодня не существует – Ред.) и весь конец октября поддерживал наступление на Пилькаллен (Добровольск – Ред.).

В апреле полк принимал активное участие в штурме Кёнигсберга. Артиллеристы разместились в северных окрестностях города и начали прорыв в районе форта №4 «Гнейзенау».

- Во время артподготовки огнем полка было уничтожено 3 пулемета, разрушено 3 ДЗОТа (древесно-земляная огневая точка – Ред.) и 3 блиндажа, уничтожено 2 наблюдательных пункта, - говорится в наградных документах Матвеева. - В течение суток противник оказывал сильное сопротивление из форта № 4. Гвардии майор Матвеев орудием прямой наводки вел огонь по амбразурам, разрушая огневые точки на поверхности форта, содействуя штурму последнего.

По мере продвижения пехоты в городские кварталы, артиллеристы следовали за ней, а командиры дивизионов и батарей шли вместе с командирами поддерживаемых пехотных частей.

- 4 орудия, входившие в состав штурмовых групп, шли непосредственно с пехотой, уничтожая вредящие огневые точки на пути штурмовых групп, - продолжает описывать подвига полка командование Матвеева. - При непосредственной поддержке огнем полка частей 124 стрелкового корпуса успешно преодолевали мощные долговременные оборонительные сооружения противника севернее Кёнигсберга и в предместьях города.

Сам же Матвеев во время штурма постоянно находился на наблюдательном пункте с командиром корпуса и лично наблюдал за полем боя. По первому требованию командующего артиллерией корпуса он немедленно открывал огонь полка, обеспечивая успешное продвижение пехоты вперед. В итоге, за 4 дня боев артиллерийским огнем полка было уничтожено 8 ДЗОТов, 1 ДОТ (долговременная огневая точка – Ред.), 2 КЗОТа (каменно-земляная огневая точка – Ред.), 12 блиндажей, 18 каменных домов с пехотой и огневыми средствами противника, взорвано 3 склада с боеприпасами, уничтожено до 1500 солдат и офицеров.

Награду за штурм Кёнигсберга и за всю Восточно-Прусскую операцию Матвеев получил уже после Дня Победы, 10 мая 1945 года (к слову, его 217-го полк после штурма получил наименование «Кёнигсбергский»). Он уже в третий раз был представлен к ордену Красного Знамени, но ему так его и не вручили. На этот раз помешал командир 2-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва гвардии генерал-майор артиллерии Иван Яковлев. Именно он рекомендовал вручить офицеру орден Александра Невского, несмотря на то, что приказ о более высокой награде подписали полковник Павел Торопов (командир 114 пушечной артиллерийской Севастопольской бригады) и командующий артиллерией 124 стрелкового корпуса полковник Константин Елкин.

За долгие годы войны Дмитрий Матвеев, несмотря на то, что даже попадал в окружение и воевал непосредственно на передовой, не был ранен ни разу. К сожалению, послевоенная судьба героя не известна. Известно только, что сразу после войны он был повышен в звании до полковника.