2019-12-02T16:53:47+03:00
Общество

Власти расторгают контракт на строительство онкоцентра в Калининграде

Компания «АрТель» допустила отставание по срокам возведения объекта
Сергей Юрьев
Поделиться:
Компания «АрТель» допустила отставание по срокам возведения объектаКомпания «АрТель» допустила отставание по срокам возведения объектаФото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

Региональные власти расторгают контракт на строительство онкоцентра в Калининграде. Соответствующее уведомление направлено подрядчику строительства – подмосковной компании «АрТель», сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

По его словам, контракт на строительство еще не расторгнут, у подрядчика есть 10 дней, чтобы «отреагировать».

«Есть процедура переторговки такого рода контрактов. Будут новые торги, выберут нового подрядчика, который и будет достраивать объект, - сказал Дмитрий Лысков. -Есть и вариант, что контракт будет отдан другому участнику торгов».

Напомним, в сентябре прошлого года компания «АрТель» стала победителем аукциона на строительство онкологического центра в поселке Родники. Начальная цена контракта составляла более 4,266 миллиарда рублей. В ходе торгов произошло снижение на 1,5 процента, в результате чего предложенная цена составила 4,202 миллиарда рублей.

Онкоцентр будет включать в себя современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

Отметим, что строительство онкоцентра практически сразу стало «буксовать», региональные власти неоднократно заявляли, что подрядчику необходимо «нарастить» темп работ. Более того, этот подрядчик получил контракт на строительство школы на 110 мест на улице Артиллерийской в Калининграде. На прошлой неделе стало известно, что контракт на строительство будет расторгнут, опять же, из-за нарушения сроков проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Все о госуслугах для семей с детьми, инвалидов и пострадавших от трудовых травм
Наш справочник-бюллетень поможет вам сориентироваться, какую государственную поддержку можно получить в той или иной жизненной ситуации от Фонда социального страхования России (ФСС РФ)
Новости 24
На федеральной трассе возле Гвардейска из-за гололеда разбились 9 машин
Поссорившись с девушкой, калининградец отыгрался на ее автомобиле
В Калининградской области названы лучшие учреждения социального обслуживания
В Калининграде запустят социальный гид-навигатор «Где получить бесплатную помощь»
Назначен новый директор Фонда капремонта Калининградской области
Алиханов заявил о решении проблемы с вывозом товаров из мусора
Калининградца избили и ограбили у ночного магазина
Калининградец украл с карты приятеля 370 тысяч рублей
На паруснике «Крузенштерн» завершили ремонт перед кругосветным плаванием
На выходных в Калининградской области задержали 44 пьяных водителя
Жителю Черняховска грозит два года колонии за вырубку деревьев
Алиханов: 90 процентов задаваемых в Instagram вопросов решаются
Юморист Тимур Батрутдинов назвал родной Балтийск самым ужасным городом России
Шахматисты из Калининграда выиграли 12 медалей первенства Северо-Запада
В Калининград на два дня приедет Патриарх Кирилл
Бродяга, которого из жалости приютил калининградец, ограбил его
Был белым, стал красным: танк Т-34 на ул. Соммера продолжает менять цвет
В ГИБДД сообщили места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
Мэрия Калининграда выделила гранты за лучшее новогоднее оформление зданий
Сторожевик Балтфлота защитит от пиратов гражданские суда в Аденском заливе
Ул. Карташева в Калининграде планируют отремонтировать за два года
Алиханов рассказал, кому выгодны публикации о «захвате» Калининграда силами НАТО
Калининградка ударила ножом молодую соперницу в любви
В Калининграде разыскали пропавшую 14-летнюю школьницу
В Калининграде на ул. Леонова установили почтовый ящик для писем Деду Морозу
Алиханов обещал найти деньги, если калининградская «Балтика» выйдет в Премьер-лигу
Школу в Луговом присоединили к Школе будущего в Большом Исаково
Алиханов: Область готова продолжать строительство Приморского кольца
В Багратионовске руководителя отделения связи уличили в присвоении денег