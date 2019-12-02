Региональные власти расторгают контракт на строительство онкоцентра в Калининграде. Соответствующее уведомление направлено подрядчику строительства – подмосковной компании «АрТель», сообщил «Комсомолке» руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

По его словам, контракт на строительство еще не расторгнут, у подрядчика есть 10 дней, чтобы «отреагировать».

«Есть процедура переторговки такого рода контрактов. Будут новые торги, выберут нового подрядчика, который и будет достраивать объект, - сказал Дмитрий Лысков. -Есть и вариант, что контракт будет отдан другому участнику торгов».

Напомним, в сентябре прошлого года компания «АрТель» стала победителем аукциона на строительство онкологического центра в поселке Родники. Начальная цена контракта составляла более 4,266 миллиарда рублей. В ходе торгов произошло снижение на 1,5 процента, в результате чего предложенная цена составила 4,202 миллиарда рублей.

Онкоцентр будет включать в себя современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

Отметим, что строительство онкоцентра практически сразу стало «буксовать», региональные власти неоднократно заявляли, что подрядчику необходимо «нарастить» темп работ. Более того, этот подрядчик получил контракт на строительство школы на 110 мест на улице Артиллерийской в Калининграде. На прошлой неделе стало известно, что контракт на строительство будет расторгнут, опять же, из-за нарушения сроков проведения работ.