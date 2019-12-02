В Калининграде открыли улицу Киевскую: какие недочеты видны невооруженным глазом, а что может порадовать

В воскресенье 1 декабря открыли техническое движение по улице Киевской, остановленное в конце июля этого года. Как и обещала пресс-служба мэрии Калининграда, на улицу вернулась «доремонтная» схема движения, то есть теперь из центра транспорт может попасть на Киевскую, как и раньше - проехав между автовокзалом и супермаркетом «Виктория», а в центр – прямо через перекресток на Ленинский проспект, проспект Калинина и площадь Калинина.

Тротуар и временная опора.Фото: Иван МАРКОВ

Еще до открытия в соцсетях обсуждали несколько моментов. Во-первых, огорчились краеведы, заметившие, что подрядчик демонтировал довоенные железобетонные столбы, которые, судя по металлическим шильдикам, были изготовлены фирмой Dyckerhoff & Widmann (эта фирма имела в Кёнигсберге свой филиал). Во-вторых, нахмурили лбы велосипедисты. Несмотря на обещание мэрии строить велосипедные дорожки там, где проводится реконструкция улиц (а особенно магистралей), полосы для двухколесного транспорта предусмотрено не было даже на тротуаре. После открытия стало понятно, что и пешеходов техническое открытие улицы коснулось лишь наполовину – пока асфальт уложен лишь на левом тротуаре (если смотреть в сторону центра), а справа по-прежнему местами дорожное покрытие снято, а кое-где за разбитый асфальт рабочие еще и не принимались.

Техническое открытие, конечно, в полной мере не дает нам права критиковать выполненные работы, но кое-какие недочеты все-таки стоит упомянуть. Наверняка автомобилисты заметили пару утопленных в асфальт канализационных люков – этого вполне можно было избежать. Еще одно неудобство - трамвайные пути сейчас чуть приподняты над уровнем проезжей части. Правда, по этому поводу есть официальный комментарий - на дороге не хватает еще двух слоев асфальта.

Загадочный желоб между проезжей частью и тротуаром.Фото: Иван МАРКОВ

- Нижний слой асфальта было допустимо укладывать при ноябрьских температурах, а два верхних, более требовательных к температурным режимам, уложат уже весной, - пояснили в пресс-службе городской администрации. - Для сохранения рельсов и особенно их резиновой «рубашки» уложены асфальтовые пандусы. Весной их уберут и выполнят примыкание верхних слоев к путям.

В мэрии также порекомендовали автомобилистам внимательно вглядываться во временную желтую разметку, которая местами уже начинает исчезать. Направляет эта разметка по двум полосам – в центр, и по одной – из центра. К моменту нашего прибытия (11 часов утра) две полосы из Балтрайона плотно стояли в пробке от Железнодорожной улицы до пересечения с Ленинским проспектом. Стояла Киевская и в день открытия. Говорят, что было так много желающих посмотреть на результаты ремонта, что три полосы не смогли переварить всех желающих.

Перекресток Ленинского и Калинина сейчас тоже выглядит как полуфабрикат: вдоль парковочного пространства у супермаркета «Виктория» выстроился ряд железобетонных блоков, а на проезжей части лежит брусчатка, которая, как сообщили в мэрии, будет снята после Нового года.

Выжившие после ремонта деревья.Фото: Иван МАРКОВ

От комментаторов была и еще одна претензия: подрядчика обвиняли в том, что он снимает старый немецкий бордюрный камень и заменяет его на бетонный. Старые бордюры действительно сняли, но заменили их на отшлифованные гранитные, так что жители зря ропщут. Непонятным остается только асфальтово-бетонный желоб, расположенный между проезжей частью и тротуаром в районе путепровода. Вероятно, там будет полоска газона. К слову, с озеленением есть проблема: немногочисленные деревья вдоль отремонтированного участка Киевской выглядят так, как будто стоят они там последний год. Пока их не трогали, но по мере ремонта тротуара подрядчику снова придется придумать, что делать с их корнями. Часть этих корней была отрублена лопатами рабочих еще летом.

Напомним, что движение по Киевской должно было открыться только 5 мая 2020 года (об этом было объявлено в июле). Но после волны критики решено было сократить сроки выполнения работ.