Новые правила продажи спиртного в Калининградской области вступят в силу с 13 декабря

Губернатор Антон Алиханов подписал «антиалкогольный закон», ужесточающий продажу алкоголя в Калининградской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 2 декабря.

По новому закону, с 13 декабря продавать алкоголь в регионе можно будет с 11 часов утра до 9 часов вечера. Также установлен полный запрет на продажу алкоголя в некоторые праздничные дни. В их числе Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июля), День знаний (1 сентября), День трезвости (11 сентября).

С инициативой ужесточить продажу алкоголя в регионе выступила областная прокуратура. Ведомство предложило установить новый временной промежуток, когда можно продавать спиртное – с 11 часов утра до 20 часов вечера. В сентябре депутаты отказались утверждать прокурорские поправки и решили создать совместную рабочую группу для доработки законопроекта. Результатом этой работы стало уменьшение времени действия запрета на один час - с 21 часа до 11 часов утра.

Отметим, что против ужесточения правил продажи спиртного выступило бизнес-сообщество. По мнению предпринимателей, все это приведет к развитию теневого алкогольного рынка в Калининградской области.