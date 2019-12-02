Новогодние каникулы-2019 в Калининграде: где отдохнуть всей семьей

Слабо тройной тулуп?

После пышных застолий в первые дни нового года всей семье можно и нужно отправляться на каток.

- Парк «Юность». Каток крытый. В прокате коньки с 26 по 47 размеры (есть заточка - 150 рублей за пару). Стоимость посещения (сеанс - 45 минут) для детей: от 100 до 150 рублей, для взрослых: от 150 до 200 рублей. Прокат одной пары коньков: 50 рублей. Организаторы предупреждают, что 31 декабря каток не работает, а 1 января арена будет открыта ориентировочно с 13 часов.

- Центральный парк культуры и отдыха. 31 декабря последний сеанс начнется в 18.00, 1 января каток откроется с 11.00. Размеры коньков – от 26 до 49. Прокат – 150 рублей. Билеты для взрослых стоят от 250 до 300 рублей, для детей – от 200 до 300 рублей. Дети до пяти лет катаются бесплатно (если со своими коньками).

Ныряем!

Новогоднее представление «Елка на воде» (0+) в бассейне Дворца спорта «Юность» в Калининграде возвращается спустя 15 лет и будет проходить с 28 декабря по 8 января.

- С 1989 года по 2004 год «Елка на воде» было одним из первых и единственных спортивно-развлекательных шоу в России в таком формате, - напоминают организаторы. - В программе выступление звезд и звездочек синхронного плавания, воздушного цирка над водной гладью, невероятные трюки от флайбордистов, насыщенная шоу-программа и использование современного светопроекционного оборудования.

Билеты в разном количестве есть на все дни. Стоимость - от 500 до 1000 рублей.

В гости к сказке

Театры и концертные залы Калининграда и области традиционно предлагают широчайших выбор новогодних представлений для семейного просмотра.

- Областной театр кукол готовит спектакль «Как Буратино Новый год спасал» (0+). Показы пройдут с 25 декабря по 8 января, ежедневно, в 12.00, цена билета - 250 рублей.

- Областной музыкальный театр с 22 декабря приглашает на мюзикл «Сабрина – принцесса на горошине» (6+). Показы: в 11.00, в 14.00. Стоимость билетов – 300 рублей.

- Областной драматический театр с 25 декабря предлагает посмотреть сказку «В поисках изумрудного города» (0+). Стоимость билетов: 200, 250 рублей.

- Областная филармония с 21 декабря по 7 января приглашает на представления «Новый год с Бременскими музыкантами» (0+). Стоимость билетов – 300 рублей.

- «Дом искусств» ждет всех на зимнюю фантазию «Снежная королева» (0+). Показывать будут с 21 декабря по 8 января. Стоимость билетов: от 250 до 700 руюлей.

- Дворец культуры железнодорожников подготовил сказку «Волшебный камень холода» (0+). С 23 по 30 декабря стоимость билетов составит 200 рублей, со 2 по 6 января – от 200 до 600 рублей.

Все на море!

«Янтарь-холл» приглашается провести каникулы в Светлогорске. 4 января арт-центр «Сен-Мишель» представит балет для детей «Спящая красавица» (0+). Спектакль на музыку Чайковского иллюстрирует сказку Шарля Перро о принцессе Авроре, пробужденной от столетнего сна поцелуем прекрасного принца. Легкокрылые феи и зловещая колдунья Карабос, Кот в Сапогах и Белая Кошечка, Красная Шапочка и Серый Волк будут сопровождать героев в их приключениях, предлагая сделать нелегкий выбор между добром и злом. Впечатляющие ансамблевые сцены и виртуозные сольные номера завершатся роскошным свадебным дивертисментом, где на одной сцене встретятся персонажи любимых детских сказок. Начало сказки в 12.00 и 15.00. Стоимость билетов: от 300 рублей.

А рождественский вечер можно провести в компании Сергея Жилина и его джаз-бэнда «Фонограф» (6+).

- Каждый год в начале января Сергей Жилин и его «Фонограф» поздравляют жителей разных городов с Новым годом, - рассказали организаторы вечера. - Коллектив по праву считается самым востребованным в нашей стране. Фирменный стиль «Фонографа» Сергея Жилина легко узнать с первых минут по безупречному чувству ритма, слаженной работе духовой секции, изобретательным импровизациям и филигранной технике исполнения. «Let It Snow!» – ежегодная праздничная программа Сергея Жилина. В первые дни 2020 года в «Янтарь-холле» зазвучат всеми любимые новогодние песни, избранные фортепианные и оркестровые композиции, рождественские мелодии в исполнении «Фонографа» Сергей Жилина и солистов оркестра.

Начало концерта 7 января в 17.00. Стоимость билетов: от 800 рублей.

В мир балета

20 декабря Калининградский музей изобразительных искусств откроет выставку «Легенды Большого театра» (6+). Можно будет познакомиться с историей крупнейшего в России и одного из самых значительных в мире театров, окунуться в атмосферу оперы и балета. В экспозиции – более 80 произведений. Среди них - балетные туфли Николая Цискаридзе, костюм Майи Плисецкой в партии Джульетты, эскизы известного театрального художника Федора Федоровского, который оформлял спектакли для знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. Уникальная коллекция представлена Музеем Большого театра.

Стоимость билетов: взрослый - 250 рублей, студенты - 200 рублей, школьники и пенсионеры - 150 рублей.

Дед Мороз уже ждет? В этом году Дед Мороз открыл свою резиденцию в «Парке янтарного периода» (поселок Отрадное, под Светлогорском). С 15 декабря каждый день детвору и взрослых ждут в гости. В программе: экскурсия по резиденции, фото на память с Дедом Морозом, мастер-класс «Новогодняя игрушка».

Стоимость билетов: для детей – от 100 до 130 рублей, для взрослых – 50 рублей. Экскурсии проводятся раз в час с 11.00 до 17.00. Возрастное ограничение: 0+.