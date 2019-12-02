Как калининградский боец оставил не у дел легендарного Джеффа Монсона

Бой между легендарным бойцом Джеффом Монсоном и Александром Чистовым из Калининграда состоялся 1 декабря в Уфе в рамках I Кубка Евразии по джиу-джитсу. Получившуюся схватку сложно назвать зрелищной - наш земляк одержал победу по очкам.

- Мы восхищены мужеством, силой и храбростью ветерана джиу-джитсу Джеффри Монсона. Но награду получит только один! – сказал ведущий.

Заслуженную медаль Чистов принял из рук главы администрации Уфы Ульфата Мустафина. Посмотреть состязания пришел также глава Республики Башкирия Радий Хабиров. Он признался, что Монсон для него – не просто большой спортсмен и очень популярный боец, а еще и «настоящий друг с добрым сердцем, в котором много искренней любви к России».

- Я рад, что вы болели за меня в том числе, - сказал после окончания боя калининградец Александр Чистов. Он поблагодарил зрителей, организаторов турнира и выразил «огромный респект» Джеффу: - Я ожидал, что когда я буду охотиться за ногами, он меня поймает и либо залежит, либо задушит. Но сегодня ни разу такого не было, мы играли по его правилам. Представляете, я сегодня даже ни разу до него не дотянулся. Я играл полностью на его поле. Он выбрал стойку и мне пришлось от него исходить.

- Много раз я мог получить очки, но в какой-то момент меня хватали за ноги, и это мне мешало. Все-таки у меня мало опыта в этом виде, - прокомментировал поражение Монсон.

Александру Чистову 38 лет. Он – мастер спорта по боевому самбо, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, наставник и тренер Dragons Den Kaliningrad.

Джеффу Монсону 48 лет. Он – мастер смешанных боевых искусств, боец ММА, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу. Дважды побеждал на ADCC Submission Wrestling World Championship (самый престижный в мире турнир по джиу-джитсу). Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Кроме того, Монсон – депутат Совета депутатов Красногорска.

Побороться за «Кубок Евразии» приехали профессиональные спортсмены не только из России, но и из зарубежья. В весовой категории свыше 94 кг, победителем стал уфимец Константин Лукин, он провел удушающий прием и его соперник бразилец Фабло Маронжиу потерпел поражение. Уроженец Туймазов — Марат Халитов стал победителем в весовой категории до 77 кг, одолев Вадима Захарова из Челябинска.

Интересно, что накануне в Москве бился еще один калининградец и снова его противником стал известный спортсмен. На этот раз речь идет о боксерской схватке Алексея Гончарова и Макса Новоселова. Победитель определился в четвертом раунде – им стал Новоселов.