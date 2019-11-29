Обвиняемая в убийстве младенца Элина Сушкевич: Пять месяцев я тунеядствую, а в перинатальном центре не хватает врачей

Накануне в Калининградском областном суде адвокаты обвиняемой в убийстве новорожденного Элины Сушкевич попытались обжаловать (или хотя бы смягчить) избранную и продленную до 14 февраля 2020 года меру пресечения - домашний арест. Напомним, громкое «дело врачей» тянется с ноября прошлого года, когда в родильном доме №4 родился глубоко недоношенный ребенок массой тела 700 граммов. По версии следствия, и.о. главного врача Елена Белая, чтобы не ухудшать статистику роддома, привлекла Элину Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады, и указала той ввести младенцу смертельную дозу препарата «Магния сульфат». В результате новорожденный умер.

На вчерашнем заседании врача-неонатолога поддерживала адвокат Ирина Шевцова. Сама Элина Сушкевич, выступая в суде, говорила о злободневном.

- Пять месяцев я тунеядствую, вместо того, чтобы работать, - напомнила врач. – В отделении, где должны работать 16 врачей, работают только шесть. Вы все прекрасно знаете о нехватке врачей. Там очень много работы, а я просиживаю дома.

Обвиняемая поддержала ходатайство адвоката об отмене домашнего ареста и других ограничений.

- Мне запрещено пользоваться интернетом, - сказала Элина Сушкевич. – Я не могу участвовать в вебинарах, конференциях, я теряю навыки.

Адвокат Ирина Шевцова отметила неудобство назначенных судом Ленинградского района двух прогулок по часу.

- Подзащитная проживает в новом микрорайоне. Чтобы только дойти до ближайшего магазина, ей требуется 15 минут. При этом дом она должна покинуть не в 11 часов ровно, а в 11.05, и переступить порог квартиры - не в 12 часов, а на пять минут раньше. В противном случае сработает система о нарушении режима. В девять утра мне позвонили, якобы моя подзащитная покинула квартиру в неположенное время. Стали выяснять. Никто не покидал квартиру. Просто так почему-то сработала система.

Адвокат также говорила, что у Элины из родственников – только мама, которая в силу преклонного возраста и состояния здоровье не может часто бывать у дочери, помогать ей с покупками, другими бытовыми вопросами.

Элина Сушкевич просила если не отменить домашний арест, то хотя бы смягчить его: разрешить пользоваться интернетом, объединить две прогулки в одну. Но прокурор выступил в поддержку решения Ленинградского районного суда о продлении домашнего ареста до 14 февраля 2020 года со всеми ограничениями. Главный аргумент - у следствия достаточно оснований утверждать, что Элина Сушкевич должна быть изолирована, в том числе для исключения возможности оказывать давление на свидетелей. Также, с точки зрения гособвинения, Сушкевич может скрыться от органов следствия и суда.

- Вы не уволены? – спросила судья Элину Сушкевич.

- Нет.

- Когда в самом начале вы просили домашний арест, вы предполагали, что так будет?

- Когда приходится выбирать – СИЗО или домашний арест, я, конечно, за домашний арест. Я не предполагала, что так затянется следствие, - пояснила обвиняемая.

- Органы следствия не спешат устанавливать объективную картину, вина Сушкевич не подтверждена объективными доказательства. Недопустимо затягивать сроки предварительного следствия, - добавила Ирина Шевцова.

Итог заседания: судья Ольга Онищенко оставила решение Ленинградского районного суда в силе. От общения с прессой на время следствия Элина Сушкевич воздерживается.

А ЭТО ВРЕМЯ

«Если в планцете – сульфат магния, Сушкевич не убивала»

На днях стало известно, что адвокаты Сушкевич настаивают о проведении экспертизы плаценты и приобщении результатов к делу. Об этом сообщает «Медпортал».

- По сути, магнезия - это релаксант, который применятся, чтобы снять спазм. Если бы ребенку действительно вкололи магнезию, он бы умер практически мгновенно. Но, согласно материалам дела, наибольшая концентрация магния была у младенца в печени, куда он никак не может попасть после смерти, это физиология, - цитирует издание адвоката Камиля Бабасова.

По мнению еще одного адвоката Андрея Золотухина, если в плаценте будут обнаружены следы сульфата магния, это поможет доказать, что Сушкевич не вводила этот препарат ребенку, а значит, не убивала его.