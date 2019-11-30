О чем говорит Калининград: Онкоцентр строит тот же подрядчик, с кем разорвали контракт по школе на Артиллерийской

Теряем подрядчиков…

На этой неделе оборвались сразу два крупных контракта, на которые возлагались большие надежды. Вначале стало известно, что расторгнуто соглашение с компанией «Больверк», которая строила терминал в Пионерском. Затем появилась новость про школу на Артиллерийской в Калининграде на 1100 мест. Фирма «Артель» повторила судьбу «Больверка» - также не справилась со своими обязательствами. Школу должны были сдать в августе следующего года, но, теперь, видимо, не успеют.

С Пионерском вообще все идет как-то криво. Вначале возникли сложности со строительством дороги, ведущей к терминалу, потом забуксовало и возведение самого порта. Задержка по срокам уже очень приличная. Не меньше негативных эмоций вызывает и ситуация со школой. Точнее даже не со школой, а с ее теперь уже бывшим подрядчиком. Дело в том, что компания «Артель» строит онкологический центр в поселке Родники. И там тоже наблюдает отставание по срокам, очевидцы говорят, что в поледние время на стройплощадке тихо. Очень интересно, куда смотрели чиновники, когда заключали контракт? Ведь, чтобы тщательно изучить бэкграунд компании, сверхспособностей не требуется. Или снова будут ссылаться на федеральный закон, который не позволяет им выбирать идеального подрядчика? Мол, вынуждены подписывать контракт с тем, кто сделает все задешево? Странно это…

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Реорганизация «скорых»

Еще одна неожиданная новость из сферы здравоохранения – объединение станций «Скорой помощи». Информация о реорганизации службы не на шутку взволновала калининградцев. Главный вопрос, волнующий всех и каждого, – как все это отразится на оперативности работы «скорых». Сегодня каких-то глобальных нареканий к работе бригад нет, но сохранится ли эта практика после реорганизации? Не меньше беспокойства и у работников муниципальных станций «Скорой помощи». Их опасения вполне обоснованы: а вдруг уволят?

В минздраве Калининградской области уверяют – нет, никто уволен не будет, просто заключит договор с новой организацией. Постарались чиновники развеять и страхи пациентов.

- Реорганизация никак не отразится на работе станции и его сотрудников, и скорая медицинская помощь будет по-прежнему оказываться жителям Калининградской области в полном объеме, - говорится в официально письме минздрава, которое получила «Комсомолка» в Калининграде.

Чиновники добавили, что диспетчерская служба сейчас работает чуть ли не идеально, парк автомобилей постоянно пополняется… Но вот на вопрос, зачем происходит реорганизация, зачем менять то, что и так хорошо работает, ответа нет.

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Крайне популярное место у нелегальных торговцев.Фото: Иван МАРКОВ

Торговцев пугают, а они не боятся

Мэрия Калининграда объявила очередной (все уже запутались, какой по счету) крестовый поход против нелегальных торговцев, оккупировавших со своими лотками весь центр города. На этот раз председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев был как никогда серьезен.

- Если люди не понимают вообще, начинаются крайние меры, - сказал он. - Мы готовы идти в том числе на то, что против тех, кто не слышит и не хочет слышать, вступают в силу иные механизмы. Есть особый порядок и то, о чем мы не будем говорить вслух. Торговцы должны о них знать. Кто совсем не понимает, того ждет неминуемая участь…

Что же это за страшная участь? Журналисты невольно вспомнили недавнюю аварию, когда рейсовый автобус въехал в один из павильонов Центрального рынка, и траектория его движения удивительным образом пролегала как раз через нелегальную торговую точку. К счастью, в тот час торговцев на месте не было. А если бы были?

Пока неизвестно, испугаются ли нелегалы новых грозных предупреждений. Пока во всяком случае столик с польскими продуктами из арки возле гостиницы «Калининград» не исчез. А на Северном вокзале на днях появилась белая будка, очевидно, что для торговли, и, вероятно, без необходимых для этого разрешений. Кстати, будка на колесах: если «крестоносцы» Чернышева появятся на горизонте, она сможет быстро покинуть место своего базирования.

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Новая торговая точка?Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Танк меняет цвет

Однажды утром калининградцы, спешащие на работу в районе улиц Рокоссовского и Соммера, обнаружили, что внезапно привычная с детства картина стала другой. Легендарный Т-34, стоящий на перекрестке этих улиц, из зеленого стал белым.

- О, зима близко! Танк «одели» в специальную маскировку, - шутили калининградцы в соцсетях.

А кто-то вспомнил популярный фильм Карена Шахназарова «Белый тигр».

- Только там «немец», а у нас родная тридцатьчетверка, - поясняли отличия.

Шутникам отвечали:

- Хватит зубоскалить, танк просто загрунтовали, чтобы покрасить.

"Зимняя маскировка" Т-34 на улице Соммера.Фото: Александр КАТЕРУША

С этим вроде бы все согласились, это выглядело если не совсем разумно (зачем грунтовать и красить зимой?), то хотя бы понятно. И стали ждать, когда танк снова станет зеленым. Но не дождались, потому что в субботу внимательные калининградцы заметили: танк вместо зеленого стал… коричневым. И снова в сеть полетела порция добрых шуток. Самая невинная: «Хорошо еще, что в розовый цвет не покрасили».

Шутки шутками, но хочется надеяться, что к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, который будем отмечать в следующем году, танк будет сиять, как на параде. Родным зеленым цветом.

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