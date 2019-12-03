Доброе дело: калининградцы собрали деньги для девочки с синдромом остановки дыхания

В минувшую субботу благотворительный фонд «Берег надежды» сообщил о закрытии сбора средств, в частности, для Люды Лебедевой из Балтийска и Дани Светлых из Калининграда.

- Одна из калининградских компаний перевела серьезную сумму средств, которая помогла закрыть нам сразу три сбора! – прокомментировали в фонде. - Мы благодарим всех, кто помогает детям, нуждающимся в особой поддержке!

О трехлетнем Данииле Светлых «Комсомолка» уже рассказывала. Малыш получил родовую травму, в результате которой у него была сильно повреждена левая рука. В октябре в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Турнера в Санкт-Петербурге мальчику сделали операцию по пересадке мышц.

- Мы собирали деньги на специальную многосоставную повязку на руку-тутор, которая изготавливается по индивидуальным меркам. Фонд объявлял сбор средств на изготовление многосоставного тутора, дорогу до места лечения и обратно на самолете. Сумма составляла 45000 рублей, - уточнили в фонде.

Не менее трогательная история – о Люсе Лебедевой, ей сегодня 1 год и 3 месяца. Когда ей было пять месяцев, случился первый приступ - девочка перестала дышать.

- С тех пор приступы, связанные с остановкой дыхания, происходят регулярно, - рассказали в фонде. - Однако точный диагноз пока установить не удалось. Малышке рекомендована консультация в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге.

«Берег надежды» собирал средства на консультацию специалистов, дополнительные обследования, дорогу мамы и дочки до Санкт-Петербурга и обратно, проживание рядом с местом лечения. Сумма к сбору составляла 70000 рублей.

Итак, средства собраны! Теперь будем ждать добрых новостей о выздоровлении детей.