2019-12-03T11:09:10+03:00
Происшествия

Вспыхнул, как факел: в Янтарном ночью сгорел дом, без жилья остались 8 семей

Оперативно потушить здание мешал сильный ветер [видео, фото]
Александр КАТЕРУША
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Сильный ветер раздувал пламя: быстро потушить здание не получилось.Сильный ветер раздувал пламя: быстро потушить здание не получилось.Фото: Алексей Заливатский
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Серьезный пожар случился в ночь на вторник 3 декабря в Янтарном. На улице Советской около 22:30 загорелся большой одноэтажный жилой дом.

В течение трех минут сотрудники МЧС прибыли на место, однако огонь быстро распространялся по зданию.

- Тушение пожара проходило оперативно, но мешал сильный ветер – он раздувал пламя. На улице Советской перекрывали движение. В результате пожара без крыши над головой остались восемь семей. Сгоревший дом находится на самоуправлении. Мы предложили жильцам переехать в маневренный фонд, но они отказались и временно разместились у родственников. – рассказал «Комсомолке» глава Янтарного Алексей Заливатский.

Сильный ветер раздувал пламя: быстро потушить здание не получилось. Фото: Алексей Заливатский

Сильный ветер раздувал пламя: быстро потушить здание не получилось.Фото: Алексей Заливатский

По данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, борьба с пламенем продолжалась около пяти часов.

В тушении пожара принимали участие 18 сотрудников МЧС России, было задействовано 4 спецавтомобиля.

В результате пожара обрушилась кровля дома, никто из жильцов не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

В планах у местной администрации – восстановить дом. Необходимо заново построить кровлю и второй этаж, которые были уничтожены огнем.

Два года назад в Янтарном был аналогичный пожар – на этой же улице Советской сгорел жилой дом. Его успешно восстановили.

В Янтарном сгорел дом.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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