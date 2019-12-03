Первый гололед в Калининграде: На скользких дорогах разбились десятки машин, есть погибшие и много раненых

В октябре-ноябре областные и федеральные дорожники отчитались о готовности к работе в зимний период. И песчано-соляную смесь заготовили в каких-то немыслимых объемах , и технику подготовили, и круглосуточные дежурства ответственных, приобрели метеостанции, чтобы оперативно реагировать на появление гололеда…. Однако зима, как всегда, пришла неожиданно. Меньше чем за сутки в Калининградской области из-за гололеда произошло несколько ДТП, в которых разбились десятки машин. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.

«Хоть на коньки становись»

Сразу пять ДТП произошло на федеральной трассе Калининград-Нестеров. С 19 часов до 19 часов 10 минут на участке с 38 по 39 километр произошло сразу 4 ДТП с участием 8 автомобилей. В одной из аварий травмы получила 46-летняя пассажирка «Ниссан». Прибывшие на место инспекторы ГИБДД зафиксировали на этом участке дороги неудовлетворительные условия содержания, а проще говоря – гололед. Об этом же в социальных сетях написали десятки водителей, проезжающих по этому участку дороги. «Хоть на коньки становить», «Дорога – стекло», «Хочется передать много добрых слов Росавтодору за содержание федеральной трассы»

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о привлечении к административной ответственности владельца автодороги», - заявили в Госавтоинспекции.

Практически одновременно на 14-м километре федеральной трассы водитель «Шкоды» не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в опору. 49-летний мужчина отделался травмами, 41-летняя пассажирка от полученных ранений скончалась на месте происшествия. В ГИБДД сообщили, что на месте ДТП выявлены недостатки улично-дорожной сети, а именно обледенение проезжей части.

Гололед стал причиной ДТП на Южном обходе Калининграда. Там на 11-м километре водитель «Лады» не справился с управлением и наехал на островок безопасности, травмы получила 29-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

«Дороги посыпаем круглосуточно»

Региональные власти уже вечером в понедельник заявили, что дорожные службы Калининградской области работают в круглосуточном режиме, на обработке дорог против гололеда задействованы 92 комбинированные машины. И даже попытались объяснить, почему произошло столько «скользких» ДТП.

«Дороги мы посыпаем круглосуточно. Провели обработку днем, но пошел мокрый снег, который практически смыл песко-соляную смесь, нанесенную на дороги. Прогноз погоды показал снижение температуры, а это значит, будет гололед. Мы сразу же вывели на посыпку дорог большую часть техники, используем как песок, так и соль», - прокомментировал сложившуюся ситуацию замдиректора Управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

Трагические происшествия продолжились во вторник, 3 декабря. Утром на трассе Мамоново-Ладушкин в лобовую врезались «Мерседес» и микроавтобус, водитель легковушки погиб на месте. На опубликованном очевидцем видео видно, что на дороге снежных накат и гололедица Наверное, круглосуточная дорожная техника, о которой говорили в региональном правительстве, просто не успела появиться на этой дороге…