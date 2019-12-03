Многодетной семье в Полесске, чье жилье уничтожил пожар, власти дали 15 тысяч рублей и три куртки из "гуманитарки"

Ночью 10 ноября в Полесске сгорел дом, где жили четыре семьи. Местный житель Альгис Юргелас, спасая детей, получил страшные ожоги и скончался в реанимации, поджигатель задержан. Многодетная семья осталась без крова.

У Елены Рогожиной, супруги погибшего Юргеласа, остались на руках 17-летняя Женя, 16-летний сын Игорь, 15-летняя Илона и трехлетний Максим. Женщина не имеет работы, она оказалась без единственного кормильца.

- Никуда никого из нашего дома не переселили. Чиновники дали нам 15 тысяч и больше мы никого из них не видели, - расстроенно говорит Елена. – На какие деньги делать ремонт, не представляю. Хорошо, что люди добрые помогают, сочувствуют нам.

Начальник отдела социальной защиты Полесского городского округа Татьяна Риваненкова рассказала «Комсомолке» какая помощь оказана погорельцам:

- В первый же день мы выехали на место ЧП, в дом на улице Кооперативной, вместе с заместителем главы Ольгой Вегнер. Поинтересовались какая помощь нужна людям. Хозяйка квартиры Елена Рогожина, у которой четверо несовершеннолетних детей показала свое жилье. Квартира приватизирована, поэтому ремонт жильцам придется делать за свой счет. Было бы муниципальное жилье, другое дело. Пострадала прихожая, кухня и гостиная, где надо восстанавливать потолок, штукатурить стены. Дом старый немецкий, хорошо, что камышовые перекрытия не сгорели. Детская только задымлена. Поэтому единственная помощь, которую мы могли оказать в рамках социальной защиты – это экстренная адресная помощь в размере 3 тысяч на человека, то есть 15 тысяч рублей.

По словам чиновницы, 11 ноября эта сумма была перечислена на банковскую карточку Елены Рогожиной.

- Кроме того, у нее и детей сгорели все зимние вещи, - продолжила Татьяна Риваненкова. - Мы дали машину, Елена съездила в центр помощи семье и детям, где оказывается гуманитарная помощь малоимущим семьям. Она выбрала вещи. Еще сотрудники соцзащиты дали куртки для девочек и мамы, а также комбинезон для малыша. Елена получила пособие на погребение мужа через центр помощи населению. Предлагали услуги кризисного центра, но Елена отказалась, семья сейчас живет в квартире погибшего супруга.

Во время пожара пострадало жилье и у других жителей, в частности, у семьи переселенцев из Украины, переехавших в Полесск из станицы Луганской.

- У нас жилье было сильно закопчено, - рассказала "КП" Ольга Горшкова. - Отмывали комнаты, кладовую, коридор. Всё было в саже. Когда был пожар, снизу срывали доски на наш этаж. Пол теперь нужно делать, двери заменить, а мы эту квартиру снимаем. Сложная ситуация...

Может, чиновники помогут? Может быть, но, как сказала нам Татьяна Риваненкова, Горшкова за помощью в администрацию не обращалась.

- Система у нас заявительная, будут обращаться поможем в рамках наших полномочий. На втором этаже в квартире только задымлен потолок в прихожей. Повторю, все квартиры в собственности, мы не имеем права ремонтировать их за счет муниципалитета, - отметила чиновница.

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Трагедия в Полесске произошла ночью 10 ноября.Двухэтажный дом немецкой постройки, где жили несколько семей, вспыхнул, как свечка. Пламя уничтожило жилище за считанные минуты, ведь внутренняя отделка - из горючего пластика. 45-летняя Елена Рогожина осталась на пепелище, с детьми (ПОДРОБНЕЕ).