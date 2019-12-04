2019-12-04T11:46:16+03:00
Здоровье

Как и чем питаться в Рождественский пост и холодное время года, чтобы не набрать лишних килограммов: советы диетолога

Об этом в эфире радио «КП - Калининград» ответила врач-диетолог областного центра медицинской профилактики и реабилитации Алла Воронкина
Надежда Ржевская
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Главное испытание всех, кто соблюдает пост, снова ждет вечером 31 декабря...Главное испытание всех, кто соблюдает пост, снова ждет вечером 31 декабря...Фото: Shutterstock
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Встреча с диетологом в начале зимы не обходится с обсуждения вечных тем. Во-первых, с 28 ноября у православных начался Рождественский пост, который продлится до 6 января включительно. Во-вторых, для горожан, далеких от церковных правил, важной является тема подготовки к встрече Нового года. Ну, и еще один важный момент. Пока день все еще продолжает сокращаться, интересно узнать - можно ли едой компенсировать недостаток солнца? Об этом и многом другом в эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" мы поговорили с врачом-диетологом Аллой Воронкиной.

Диетолог: Исключать белки полностью – это, конечно, вредно

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Нужно готовиться

- Прежде всего, должна заметить, что пост – это духовное мероприятие, а не диетологическое, - напоминает Алла Вороникна. - Но соглашусь с тем, что, если человек впервые решил держать пост во всех смыслах, если у него есть хронические заболевания, то, безусловно, он должен получить консультацию у лечащего врача, а также – готовиться к ограничениям в питании заранее. Чем раньше начнется эта подготовка, тем лучше. По согласованию с доктором, можно постепенно отказываться т определенного вида продуктов, а также – шаг за шагом увеличивать время голодания. Довольно часто интересуются моим отношением полного отказа от воды. Можно, конечно, отказаться от воды, но без подготовки это также делать не нужно.

Изучив ограничения в питании во время Рождественского поста, могу сказать, что это разновидность вегетарианской диеты. И я знаю немало пациентов, кто постоянно придерживается такого вида питания. При этом хорошо себя чувствует. Но, повторю, исключать на длительное время от пищи животного происхождения, в которой содержатся необходимые для нашего с вами здоровья аминокислоты, – это подвергать свой организм большому риску! Какие оргнаиы и системы у человепка страдают при дефиците аминокислот? Все настолько индивидуально, где тонко – там и рвется.

Строгие ограничения в еде не должны касаться пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, если у человека – обострение хронического заболевания, если он загрипповал, сильно простыл.

Алла Воронкина. Фото: Александр КАТЕРУША

Алла Воронкина.Фото: Александр КАТЕРУША

«Шуба» и оливье - совместимы?

- Есть ли особенности питания в холодное время года? Следите за тем, чтобы на столе были каши, овощи, фрукты ешьте вместо конфет и пирожных. И белковая пища должна быть на столе обязательно! Если всегда принимаете определенный витаминный комплекс, если он вам подходит, поддержите себя витаминами. Но если не знаете, какие именно витамины пить – проконсультируйтесь с врачом, - рекомендует эксперт.

Запросы на диеты перед Новым годом, конечно, есть. 10 декабря в школе пациентов, которая работает в Центре медицинской профилактики и реабилитации Калининграда, планирую обсудить и подготовку к Новому году, а самое главное – как провести новогодние каникулы без ущерба для здоровья.

Есть пища – для удовольствия, а есть – для удовлетворения потребностей организма. И когда меня спрашивают – развеет могут быть на новгоднем столе оливье и сельд под шубой, я объясняю, что, во-первых, эти блюда для многих семей – традиция, а во-вторых, оба блюда – для удовольствия. А продукты из категории «для удовольствия» мы едим по чуть-чуть, смакуем, наслаждаемся вкусом.

Врач напомнила также, что чувство насыщения не приходит к нам сразу, примерно через 20-30 минут после приема пищи. Зная эту физиологическую особенность, можно по-хорошему обманывать себя. Ешьте медленнее! Удовольствие от еды получите больше, а съедите – меньше.

Также врач отметила, что и выходить из поста всегда нужно постепенно. Сначала вводить молочные продукты, яйца, рыбу и только после этого можно приготовить блюдо из мясо. Держите баланс! Держите вес! И будьте здоровы!

РЕЦЕПТ В ТЕМУ

Медовая коврижка

В этои сладкои выпечке нет ни грамма запрещенных в пост продуктов. Так что смело подаваи те ее к чаю.

На 4 порции; 300 ккал/100 г.

Надо:

1,5 стакана муки

по 100 г сахара и меда

по щепотке молотои корицы и гвоздики

сода на кончике ножа

0,5 стакана воды

Готовим:

1. Сахар и мед размешиваем в теплои воде и добавляем все специи.

2. В муку вливаем получившии ся сироп и замешиваем тесто.

3. Перекладываем в форму для кексов и выпекаем в разогретои духовке около 40 минут. Готовую коврижку по желанию можно присыпать сахарнои пудрои .

ИСТОЧНИК KP.RU

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