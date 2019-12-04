Следствие: При строительстве морского терминала в Пионерском похитили 1,6 млрд рублей

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту хищения денег при строительстве морского терминала в Пионерском. Об этом сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

В декабре 2017 года Росморпорт заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов с ООО «Больверк». Компания получила аванс на общую сумму 3,6 млрд рублей, при этом, выполнила работ только на 2 млрд рублей.

Как установило следствие, оставшиеся 1,6 млрд рублей бизнесмены перевели на счета фирм-«однодневок» в Самарской области, причем, некоторые из этих фирм являются, по предварительным данным, площадками для обналичивания.

«Таким образом, подозреваемые путем обмана завладели денежными средствами, которые обратили в свою пользу, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ФГУП «Росморпорт» материальный ущерб в сумме свыше 1,6 млрд руб», - заявили в пресс-службе -Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Уже задержаны гендиректор «Больверка», бывший гендиректор компании и замгендиректора. В ближайшее время суд будет рассматривать ходатайство органов следствия об избрании им меры пресечения.

Напомним, в конце ноября Росморпорт расторг контракт на строительство морского терминала с компанией «Больверк». Подрядчик должен был закончить работы по строительству 31 октября этого года, однако в последнее время работы на объекте были приостановлены.