Негромкая дата: 10 лет назад Балтийск стал «вольным городом»

После войны немцев из этого района выселяли в первую очередь. База флота – не шутка, чужие здесь не ходят! Впрочем, и большинство своих не могли попасть в самый западный город страны. Без пропуска сюда не пускали даже жителей других районов области. Всех «посторонних» отсекали на КПП «Застава».

Сегодня мы ее пролетаем на полном ходу. А когда-то там приходилось подолгу стоять, особенно если на поезде ехал. Проверяющие придирчиво проверяли документы и если что не так – на выход из вагона! Могли и задержать до выяснения, всякое бывало.

Еще в перестройку начались разговоры, что столь строгий режим Балтийску вредит. Мол, тут ведь сам бог велел развивать туризм. Но как это делать в закрытом городе?

Развал СССР ослабил позиции военных в Балтийске. В 1995 году сюда стали пускать всех, у кого была калининградская прописка. Затем это распространилось и на всех остальных россиян. Да и проверяли все чаще уже не поголовно, выборочно. Остановишься, бывало, достанешь документ, а тебе нетерпеливо машут – проезжай!

Тем не менее годы шли, а на заставе все так же требовалось остановиться. Причем порой там снова «лютовали» – вдруг опять начинали проверять, как в советские времена. И если у гостя не имелось документов, его запросто могли развернуть. Помню, отправился я как-то в Балтийск, забыв паспорт. Хорошо, при себе было редакционное удостоверение. Лишь благодаря этому тогда прорвался. Но пришлось понервничать, пока с заставы куда-то звонили, что-то уточняли.

И вот десять лет назад случилось очевидное-невероятное. На заставе вдруг исчезли знаки «Стоп», полосатые будки охраны, а также сами бдительные стражи в камуфляже. В те дни водители, остановившись там, подолгу растерянно озирались. А решившись ехать дальше, ждали, что сейчас за ними погонятся. Однако погони тоже не было.

Так вот буднично, без речей и оркестров, в 2009 году Балтийск стал «вольным городом». Свершилось то, о чем многие так мечтали. За минувшие с той поры десять лет там можно было немало успеть сделать на ниве развития туризма, не правда ли? Но Балтийску как-то все не везет. И при всех своих туристических потенциалах он по большому счету так и остался «курортной жемчужиной в перспективе».

Старожилы же и вовсе ностальгируют по тому порядку, который царил тут, когда это был закрытый город в погонах. Кстати, есть мнение, что и застава не только не мешала бы, а, напротив, еще и способствовала привлечению туристов. Дескать, это же была любопытная достопримечательность, а закрытость придавала флер таинственности: «терра инкогнита», куда пускают не всех… Нетрудно представить, какие всегда были бы пробки на дороге в Балтийск, устрой сегодня этот «пограничный аттракцион» на въезде в город. Число машин выросло в разы. И в жаркий денек сюда и так замучаешься ехать – без всяких застав.