Немецкий мост на улице Дачной "расчленят", перенесут в другое место и, может быть, соберут по частям

Вопрос о сохранении моста на улице Дачной в течение двух последних лет поднимался уже множество раз, однако отстоять железобетонную переправу горожанам так и не удалось. Хотя, по этому поводу могут быть и другие мнения, так как части моста будут перенесены на соседний земельный участок. В среду 4 декабря, пока сотрудники компании «Балтдормостстрой» пилили деревья на Дачной, член общественного совета при региональной службе охраны объектов культурного наследия, архитектор Олег Ли рассказал «Комсомолке», как общественникам пришлось пойти на этот «чудовищный компромисс».

- Планируется практически наверняка сохранить северный стальной пролет моста, - начал Олег Ли, показывая на месте конструкцию, которой, вероятно, расчленение не коснется. - В ближайшее время он будет перенесен недалеко от этого места, где и будет храниться: при помощи подъемного крана его переставят на площадку рядом со строящейся улицей.

Сохранить целостность можно будет только у стальной части конструкции.Фото: Иван МАРКОВ

- А с другими пролетами что будет?

- С ними большие сложности, - ответил Ли. - Только что был представитель компании, владеющей подъемными кранами, который сообщил, что кран максимальной грузоподъемности не способен поднять ни одну из бетонных частей моста единым куском. Северная часть центрального пролета весит 76 тонн, южная – 100 тонн, а самый узнаваемый визуально южный пролет весит примерно 136 тонн.

Подсчет этот, по словам Олега Ли, примерный, так как взвешивание производилось путем подсчета объема конструкций, но погрешность метода составляет около 5%.

Так как цельные бетонные части моста перенести с места невозможно, на совещании с подрядчиком строительства дороги было решено их расчленить.

- В принципе, реально их разделить при помощи гидромолота на относительно небольшие части, которые позднее можно будет собрать воедино, - продолжил Ли. - Мы с коллегами из «Балтдорморстроя» наметим линии реза, по которым конструкция и будет разбита. К сожалению, это неизбежность, но мы надеемся, что из этих частей, из оригинальной материи, мост соберут, и ему в будущем вернется первоначальный вид.

Тут же Ли оговорился, что нет абсолютно никаких гарантий, что задуманное может получиться.

- Мы надеемся, что мост будет эксплуатироваться в дальнейшем, так как рядом находится Гагаринский ручей, - сообщил архитектор. - Сейчас мы во взаимодействии с музеем Фридландские ворота решаем, в каком конкретно месте найти для моста достойную площадку. Этот мост должен не просто стоять как памятник самому себе, он должен выполнять свои функции переправы. Но произойдет это нескоро, потому что на такие работы потребуется много денежных средств.

Архитектор Олег Ли.Фото: Иван МАРКОВ

Олег Ли предположил, что для получения средств на восстановление моста придется участвовать в грантовых конкурсах, либо обратиться к неравнодушным спонсорам. К слову, спонсор, который не пожелал раскрывать своего имени, частично оплатил услуги подъемного крана, который займется переносом конструкций на место временного хранения. Оплата же разборки будет производиться за счет средств, заложенных в бюджет проекта.

Напомним, работы по реконструкции участка улицы Дачной в районе Гагаринского ручья обошлись в 130 миллионов рублей. Протяженность реконструируемого куска дороги - 986 метров, его сделают двухполосным, с шириной каждой полосы в 3,5 метра. На данный момент подрядчик занимается вырубкой 245 деревьев, на которые администрацией выписан порубочный билет.