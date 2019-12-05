После публикации в польских СМИ амбициозных планов завоевания Калининградской области одна из тамошних газет – «Rzeczpospolita» вполне логично заинтересовалась, чем именно предстоит захватывать российский эксклав. В результате свет увидел материал, заголовок которого – «Польский флот идет ко дну» - говорит сам за себя.

Кстати, 26 ноября Польша отметила 101-ю годовщину создания национальных военно-морских сил и 20-летие членства страны в НАТО. К профессиональному празднику польские военоморы подошли с одним корветом, двумя фрегатами, четырьмя патрульными судами и 20 минными тральщиками. В составе ВМС имеются также три дизельные субмарины, но из них одна находится в ремонте, а две другие давно выработали эксплуатационный ресурс – как и 90 процентов остальных боевых единиц. Средний возраст кораблей и судов составляет 35 лет. «Фактически наблюдается иллюзия существования боеспособного флота, нежели степень его боеспособности», – констатирует ежедневка.

Увы, надеяться на подмогу «прибалтийских тигров» в лице Литвы, Латвии и Эстонии не приходится. Поскольку военно-морской флот (или то, что под ним подразумевается) ни одного из этих лимитрофов не обладает надводными ударными кораблями, довольствуясь, в основном, минными тральщиками. Пару таких списанных из бундесмарине судов Литва недавно прикупила в Германии, после чего в литовских ВМС тральщиков стало три. Плюс к ним еще четыре патрульных единицы – и все, этим состав флота исчерпывается.

Латвийские военные свои четыре тральщика в дополнение к уже имевшемуся единственному, приобрели в Голландии. И могут похвастаться также десятком патрульных катеров. А под флагом Эстонии гордо бороздят воды Балтики три тральщика из Великобритании, выведенных из состава Королевского военно-морского флота еще в начале 2000-х годов. «Класс субмарин отсутствует совершенно, а военные моряки на антикварных плавсредствах выполняют преимущественно пограничные и полицейские функции», – дает емкую характеристику ВМС всех трех держав информагентство «Sputnik Литва».

Конечно, для Балтийского флота все эти «военно-морские плоты» серьезным противником не являются. Как-никак, по данным из открытых источников, Россия располагает в Балтийском море одним эсминцем 1-го ранга, двумя сторожевиками, четырьмя корветами и таким же количеством малых ракетных кораблей 3 ранга, шестью малыми противолодочными кораблями, четырьмя малыми ракетными кораблями, семью ракетными катерами, противолодочным катером, патрульными катерами, четырьмя большими десантными кораблями и двумя малыми на воздушной подушке, девятью десантными катерами и двумя подлодками (из которых сейчас в строю, правда, только одна). А вдобавок – морской авиацией и мощной группировкой береговых войск.

Но тут есть один нюанс. А именно – наличие в акватории военно-морских сил Швеции: пять субмарин, 11 корветов, 12 сторожевых катеров, 27 тральщиков, от 120 до 187 десантных катеров, корабль радиотехнической разведки и 15 вспомогательных кораблей. И хотя официально Швеция придерживаются нейтралитета, «иметь ее виду» представляется нелишним.