Тимур Батрутдинов: «Как-то в моей спальне было сразу три девушки»

Гостем популярного Youtube-шоу «А поговорить?» стал резидент «Камеди клаб», наш земляк, уроженец Балтийска Тимур Батрутдинов. На интервью он принес огромный букет красных роз, которые вручил ведущей. Да и одет был в элегантную троечку, словно пришел на свидание. Собственно, отношениям с женщинами и была посвящена львиная доля интервью.

Батрутдинов считается завидным женихом: 41-летний комик до сих пор не женат и неустанно ищет спутницу. Во время беседы Тимур признался, что его «сексуальные эксперименты и путешествия» зашли довольно далеко:

- Как-то в моей спальне было сразу три девушки. Это вообще не сложно. Главное – гибкость. Мне помогает природная гуттаперчивость и знание нужных точек – а вот это может придти только с опытом. Так что моей будущей супруге в этом плане повезет.

Тут же юморист рассказал о том, что сексом порой занимается из жалости к дамам.

- Всех красивых разбирают сразу же и остаются менее привлекательные. Ты понимаешь, что она, возможно, уйдет одна сегодня из этого клуба. И тут буковка «S» супермена на груди «прорисовывается» и ты такой: «Я – тот человек, который оставит неизгладимый след в ее жизни!». Не сказал бы, что это жалость. К тому же в девушках, которых не так часто выбирают, заложено столько скрытого сексуального потенциала, что любая красотка позавидует.

А вообще, Тимур считает, что все женщины в России слишком меркантильны.

- Это может быть не сразу видно, но… Например, у меня отношения с девушкой только начинаются, а она уже на третий день просит, чтобы я закрыл ее долг. Я не жадничаю и, конечно, закрываю. Но свою функцию в этом союзе понимаю быстро.

Еще Батрутдинов говорил о сотрудничестве с Гариком Харламовым, холостяцкой квартире со звездным небом над кроватью и о придумывании шуток. Прошелся и по политическим темам, ведь в арсенале комика есть герой – кандидат в депутаты Егор Батрудов, который все отрицает и всех разносит в пух и прах.

Тимур Батрутдинов колесит с гастролями по регионам России и уже без шуток, серьезно обеспокоен за судьбу страны.

- В городах одни и же проблемы: уродливые торговые центры, построенные, непонятно как, и с нарушением всех правил и норм… Везде разбитые дороги. Просто уникально разбитые дороги, - говорит он.

На вопрос ведущей: «Какой самый ужасный город, в котором ты был?», Тимур ответил тут же.

- Я вырос в таком городе. Город Балтийск Калининградской области. Я туда как минимум раз в год возвращаюсь и вижу ямы, которые я помню с детства. Которые уже разрослись, уже своя инфраструктура, где-то муравейники какие-то, травы-муравы растут. Просто люди привыкают. И при этом рядом с больницей построили бензоколонку, что невозможно по идее. И так – во всех городах.

При этом Батрутдинов отметил, что «народ имеет власть, которую заслуживает».

- Раздолбайство и авось – это у нас ментальное, – заключил комик.