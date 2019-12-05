2019-12-05T18:33:36+03:00
Общество

Калининградский «Френк Абигейл» получил 4 года на общем режиме

Суд отправил вынес приговор лжелетчику, выманившему у своих знакомых миллионы рублей
Игорь ОРЕХОВ
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Суд отправил вынес приговор лжелетчику, выманившему у своих знакомых миллионы рублейСуд отправил вынес приговор лжелетчику, выманившему у своих знакомых миллионы рублейФото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Ленинградский районный суд Калининград вынес приговор 32-летнему горожанину, который, выдавая себя за летчика, сумел незаконно завладеть 7 миллионами рублей.

С сентября 2015-года по июнь 2017 года жертвами афериста стали шестеро его знакомых, с некоторыми из которых молодчик в свое время даже служил в армии. Всех их удалось убедить передать деньги для покупки квартир и иной недвижимости по ценам «ниже рыночных». Одного из таких простаков мошенник даже убедил взять кредит, другому же сообщил, что деньги ему нужны для покупки автомобиля.

Для большей убедительности неплохо знающий людскую психологию преступник представлялся сотрудником авиакомпании - пилотом либо стажером, щеголяя в красивой униформе и демонстрируя познания в летном деле, рассказывая о городах, в которых довелось побывать, о привилегиях своей работы.

- Подсудимый вину в совершении преступлений не признал и пояснил, что денежные средства он брал в долг для оплаты обучения в авиационном центре в Санкт-Петербурге, а также для покупки автомобилей, и планировал возвратить долги после трудоустройства в качестве пилота, - прокомментировали в пресс-службе Ленинградского райсуда. – Гражданин заявил, что потерпевшие оговаривают его, поскольку он не успел вернуть долг в установленные сроки.

Впрочем, все эти жалобы подсудимого особого впечатления на судей не произвели. В отличие от представленных доказательств и показаний потерпевших и свидетелей. Действия калининградца квалифицировали как мошенничество с причинением значительного ущерба (1 эпизод), мошенничество, совершенное в крупном размере (3 эпизода) и мошенничество в особо крупном размере. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение преступления впервые, нахождение на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка и частичное возмещение ущерба потерпевшим по четырем эпизодам уголовного дела.

По совокупности преступлений виновному назначили наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного постановлено взыскать в пользу потерпевших компенсацию причиненного им материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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