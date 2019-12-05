В Калининграде хотят восстановить здание Янтарной мануфактуры

«Послевоенная» разруха

Музей Мирового океана в Калининграде сотрудничает с Музеем янтаря в Гданьске. В том числе они вместе занимаются общим проектом «Объединенные янтарем» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Польша 2014-2020», софинансируемым Евросоюзом и РФ.

И речь тут идет о восстановлении сразу двух знаковых исторических сооружений.

Начнем с Калининграда. Многим горожанам наверняка знакомы пустующие здания бывшей Янтарной мануфактуры в самом начале улицы Портовой. Их два. Первое, с красивым фасадом и лепниной, было построено в 1889 году, и сегодня принадлежит Калининградскому музею янтаря. В 1912-м к этому зданию пристроили второе – теперь оно находится в собственности музея Мирового океана. Именно этот дом и упоминается в польско-российском проекте.

Тут с 1920 года располагалась фабрика по производству янтарных изделий. Хорошо знакомый калининградцам парадокс: хотя здания во время войны сильно не пострадали, сегодня оба находятся в полуразрушенном состоянии. С 1952 года в них располагалось общежитие Балтфлота: военные соорудили дополнительные входы, понаделали перегородок. Но в 2009-м военнослужащие съехали с Портовой, фактически бросив объект на произвол судьбы. И вот теперь ММО разрабатывает проектно-сметную документацию и решает, как вдохнуть в здание новую жизнь.

Три миллиона на двоих

Собственно, идеи уже есть. На первом этаже планируют разместить экспозицию, посвященную объектам подводной археологии Балтийского моря, а также учебный бассейн для подводных археологов и барокамеру. Второй этаж отдадут под экспозицию подводной археологии регионов России и мира, там же оборудуют фондохранилище и кабинеты сотрудников. Выше будут располагаться учебные классы и помещения для работы клубов. Ну и самый последний, мансардный этаж займут галерея и зал заседаний.

Все это вместе музейщики называют историко-культурным центром «Морское наследие», который в будущем войдет в проект «Музейный квартал» наравне с другими городскими музеями.

Впрочем, пока говорить о начале восстановления мануфактуры преждевременно. Работы над реконструкцией и реставрацией исторического здания стартуют не раньше 2021 года. Завершить их планируют к 2024-му. И все же стройка начнется уже сейчас – правда, коснется она лишь шести гаражей, расположенных во дворе. Их решено не сносить, а отремонтировать и приспособить под музейные нужды. В одних боксах хотят разместить реставрационные мастерские, установить морозильную камеру и вакуумную сушку. В других будет функционировать выставка крупногабаритных предметов (вроде корабельных якорей или деревянных фрагментов старинного водопровода), тут же оборудуют лаборатории для обработки археологических находок.

Общий бюджет проекта - 2 миллиона 293 тысячи евро, которые поделят между калининградским и гданьским музеями.

К реконструкции Большой мельницы в Гданьске уже приступили.Фото: Александр КАТЕРУША

Новая жизнь старой мельницы

Теперь о Музее янтаря в Гданьске. Сейчас он расположен в старинной башне с маленькими помещениями и крутой лестницей. Директор музея говорит, что места катастрофически мало, негде обучать детей, а главное, музей не приспособлен для посещения пожилыми людьми и инвалидами. Поэтому решено поискать для него другое помещение.

- Три года назад появилась возможность переехать в здание Большой мельницы, которая действительно считается самой большой в Европе средневековой мельницей, - говорит директор Музея янтаря в Гданьске Джоанна Грожавска.- Это настоящая икона Гданьска.

За минувшие годы у здания были разные хозяева, например, до последнего времени там располагался торговый центр, но объединяло их всех одно – нехватка денег на содержание памятника архитектуры.

- На первом этаже мы представим янтарный лес, на втором будет показан янтарь в культуре, - продолжает пани Грожавска. - В мельнице будут размещены постоянная экспозиция и временные выставки. На первом этаже также появится инсталляция, посвященная памяти трагически погибшего президента Гданьска Павла Адамовича. Именно он выступал с проектом «Гданьск – столица янтаря».

Площади здания позволят оборудовать учебные классы, и проводить экскурсии для людей с ограниченными возможностями, в том числе для слепых. Большую мельницу уже начали восстанавливать. Рабочие перекрывают крышу, используя качественную керамическую черепицу, которая даже вблизи похожа на историческую. Запланирована изоляция кровли, оборудование системы отопления, установка современных витрин со специальным освещением и климат-контролем. Открытие Большой мельницы в качестве Музея янтаря Гданьска намечено на 2021 год.