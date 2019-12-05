Зачем калининградцы добровольно помогают незнакомым людям

По статистике, каждый десятый россиянин делает что-то на благо общества. А значит может смело праздновать День добровольца, который в стране и мире отмечают 5 декабря. В этом году в нашем регионе появился Калининградский областной центр развития добровольчества. Его руководитель, Елена Дёмина, в эфире программы "Говорит Калининград" рассказала о сути волонтерской деятельности.

- Это помощь людям, не входящим в круг твоей семьи. Безвозмездно, добровольно и с пользой для общества. У нас большое количество направлений - и социальное волонтерство (помощь людям в трудных ситуациях), экологическое, событийное волонтерство (помощь в организации мероприятий), помощь бездомным животным. Есть даже инклюзивное волонтерство — когда люди с инвалидностью помогают всем остальным, хотя существует стереотип, что именно они нуждаются в помощи. Бывает корпоративное волонтерство, когда компании поддерживают сотрудников в осуществлении добрых дел, и волонтерство pro bono, когда профессионал безвозмездно оказывает свои профессиональные услуги, - рассказывает Елена Дёмина.

По ее словам, 75% волонтеров - женщины. Как калининградка Татьяна Антипина, которая в один прекрасный день решила стать больничным клоуном Форточкой.

- Я не актриса, но знаю, что такое лежать в больнице с детьми, - говорит Татьяна. - Первое время было тяжеловато. Им там плохо, а ты такая веселая, с красным носом. Но когда я увидела, что больничный клоун помогает преодолевать стресс, переносить процедуры, поняла: я не зря этим занимаюсь.

По словам Татьяны, больничные клоуны часто сталкиваются с непониманием со стороны родителей и врачей. Первые считают, что клоун неуместен среди болеющих, вторые недовольны тем, что дети из тихих превращаются в шумных. Приходится переубеждать. Кстати, в Детской областной больнице на ул. Дмитрия Донского дважды в неделю проходит день открытых дверей, на котором волонтеры рассказывают, чем каждый из нас может помочь.

- Среди нас есть и учителя, и слесари. Доброволец — человек, который уже много в жизни взял и готов отдавать, - говорит Татьяна.

Самому старшему добровольцу в Калининграде уже 97 лет. Это Нина Петровна Демешева, она живет в госпитале для ветеранов и является волонтером патриотического направления.

- Она прожила потрясающе интересную жизнь, и ей есть чем поделиться со школьниками, - рассказывает руководитель Центра добровольцев серебряного возраста Калининградской области Денис Бельский.

Термин "серебряное волонтерство" придумали на Казанской универсиаде и оно стало русским брендом, известным по всему миру. Серебряные волонтеры в калининградском центре - это люди старше пятидесяти лет, и таких уже 1400. Они работают с детьми, их можно встретить в музеях и на бесплатных экскурсиях по городу.

- Эти люди ответственны, исполнительны, их легко организовать. Они хотят передать свои знания и опыт. Каждый человек всю жизнь ходит на работу, а потом в определенный момент государство говорит: "Спасибо, вы нам больше не нужны. У вас срок годности заканчивается". На самом деле это не так! Если следить за здоровьем, нагружать мозг и тело, в 60 лет у человека еще огромный потенциал, - рассказывает Денис Бельский, утверждая, что его подопечные даже на давление перестают жаловаться, как только ощущают свою востребованность.

Если хотите влиться в ряды серебряных волонтеров, позвоните по тел. 37-47-22 или подойдите на ул. Пугачева, 26а.

А полный эфир о калининградских добровольцах слушайте ЗДЕСЬ.