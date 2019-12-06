Кому вершки, кому корешки: на что мы потратим 130 миллиардов рублей в 2020 году

На прошлой неделе горсовет Калининграда и областная дума окончательно утвердили параметры бюджетов города и региона. Если сложить расходные статьи обоих документов, окажется, что в 2020 году траты превысят 130 миллиардов рублей – цифра с десятью нулями. Мы попробовали разобраться, насколько это действительно много (или мало?) и как власти собираются распорядиться нашими деньгами.

В 200 раз меньше, чем у Москвы

Объемы бюджета и Калининграда, и области стабильно растут. Показатели 2020 года будут почти в три раза больше того, чем располагала региональная казна 10 лет назад. Например, в 2010-м в регионе собрали 13,8 млрд. налогов, а в следующем планируют 46,8. По сравнению с уходящим годом ожидается рост еще на 9 процентов.

Доходы областного бюджета в 2020 году превысят 113 млрд рублей, расходы - 116 миллиардов. Если рассматривать Северо-Запад, наши цифры тоже смотрятся очень даже прилично. Самая близкая по численности населения Архангельская область (1,144 млн человек) будет жить скромнее: доходы тамошнего бюджета составят 92,2 млрд, расходы – 100,5 млрд. У Вологодской области (1,167 млн жителей) показатели еще меньше - 78 и 83 млрд. рублей. А, например, Псковской области с 600-тысячным населением придется как-то тянуть на 34 млрд.

Не сильно от нас оторвалась Ленинградская область. При численности жителей в 1,8 миллиона человек доходы бюджета достигнут 150 млрд. рублей. Особняком стоит Санкт-Петербург, где рассчитывают получить 664 миллиарда доходов, а потратить - 701 миллиард. Но и эти фантастические суммы, как вы догадываетесь, меркнут по сравнению с московскими. Доход бюджета столицы в 2020 году должен составить невообразимые 2 триллиона 798 миллиардов рублей, а потратят москвичи 3 триллиона 150 миллиардов. Разница с бюджетом Калининграда – около 200 раз, притом, что по населению Калининград меньше Москвы "всего" в 25 раз!

.Фото: Роман Китайцев

Заработаем на янтаре, казино и алкоголе

Главный источник собственных доходов областного бюджета – налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В сумме они обеспечат 59,6% налоговых поступлений. Среди организаций основными плательщиками остаются филиалы «Сбербанка» и страховой компании «РГС-Жизнь», Калининградская ТЭЦ-2, работающие в нашей области подразделения «Лукойла», «Газпрома», «Атомэнергопрома», «Роснефти» и другие структуры крупных федеральных компаний.

Следом идут доходы от упрощенной системы налогообложения и налог на имущество организаций. Как отмечают в минфине, должна вырасти доля доходов от акцизов на нефтепродукты (до 4,4 млрд. рублей). Внесут свою лепту (1,1 млрд.) поступления акцизов на алкогольную продукцию. Это ненамного меньше, чем доля транспортного налога (1,5 млрд). Авторы бюджета прогнозируют, что число автомобилей в нашей области вырастет еще на 3%, а значит, потирают руки в минфине, и поступлений от автовладельцев тоже станет больше.

Помогут казне любители покера, «одноруких бандитов» и прочих рулеток - игорный бизнес за счет налогов принесет 126 миллионов рублей. Налог на добычу полезных ископаемых увеличит бюджет еще на 169 миллионов – львиную долю поступлений обеспечит добыча янтаря и минеральной воды.

На неналоговые доходы придется всего 2%. Сюда входят, например, выручка от продажи и аренды земли и имущества, плата за негативное воздействие на окружающую среду и так далее. А еще региональные власти уверены, что население заплатит 492 миллиона рублей штрафов, и 94% из них придется на нарушителей правил дорожного движения. В пояснительной записке к бюджету прямым текстом сказано, что рост штрафов ждут благодаря установке новых камер и радаров на дорогах.

.Фото: Роман Китайцев

Федеральные вливания

Из федерального бюджета Калининградская область получит деньги по 50 видам субсидий. Общий объем поступлений в 2020 году достигнет 69 млрд рублей – это больше, чем собственные налоговые и неналоговые доходы региона вместе взятые. Но, конечно, не все так просто. Основная часть (51 миллиард) - это средства на поддержку резидентов Особой экономической зоны. Еще 5,5 миллиарда уйдут на финансирование Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Калининградской области. Кроме того, Москва добавит нам денег на строительство садиков и школ, на доплаты к пенсиям, на поддержку сельского хозяйства, выделит дотации на компенсацию расходов по повышению зарплат бюджетников, софинансирует программу «Безопасные и качественные дороги», лекарственное обеспечение и закупку медицинского оборудования.

Социалка - №1

И городские, и областные чиновники из года в год твердят нам, что бюджет носит исключительно «социальную направленность». С точки зрения расходов это по-прежнему так. На три направления - здравоохранение, социальная сфера и образование - в общей сложности потратят больше 34 млрд рублей. Конкретно на госпрограмму «Социальная поддержка населения» - 10 миллиардов. Сюда входят все доплаты, льготы и субсидии, которые только предусмотрены законом, включая путевки для беременных и региональный материнский капитал. Почти в два раза больше, чем в 2019-м, потратят на отдых и оздоровление детей (287 миллионов), еще 225 миллионов выделят на жилье для детей-сирот, 180 миллионов – на земельные участки для многодетных семей.

Кроме того, в следующем году к 75-летию Великой Победы все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие на территории региона, получат единовременную денежную выплату в размере двух тысяч рублей, а блокадники, труженики тыла и ветераны становления области – по 1 000 рублей.

Что нового

В 2020 году число государственных областных программ, финансируемых из бюджета, вырастет до 22-х - добавится программа комплексного развития сельских территорий. Кроме того, начнется реализация программы развития восточных районов области. На предоставление льготных займов на создание и развитие предприятий на этих территориях предусмотрены 300 млн рублей.

С 2020 года запускается программа по борьбе с борщевиком - на уничтожение разросшегося опасного сорняка израсходуют 49,4 миллиона рублей.

И, наконец, важная информация для путешественников. В бюджете впервые заложили деньги (26,2 млн рублей) на субсидирование авиаперевозок в Барселону и Анталью в Псков и Самару. Ждем появление этих перелетов в летнем расписании.

В следующем году наконец должен появится мостик возле спорткомплекса "Юность".Фото: мэрия Калининграда

КОНКРЕТНО

На что потратят деньги

ДОРОГИ И МОСТЫ

В 2020 году в Калининграде:

- завершится ремонт улицы Киевской

- пройдет реконструкция улицы Багратиона (от Ленинского проспекта до Октябрьской)

- отремонтируют Инженерную, Клиническую, Батальную (от Кошевого до Судостроительной) Лесную улицы, дорогу от Большой Окружной до улицы Лукашева

- продолжится реконструкция улицы Дачной

- начнется реконструкция улиц Гагарина (от Орудийной) и Карташева

- построят пешеходный мост у спорткомплекса «Юность».

В области:

- в Гурьевском округе отремонтируют дороги, которые служили объездными путями при реконструкции улицы Шатурской - Строительную в Гурьевске, Пушкинскую в Малом Исаково, Совхозную в Васильково и дорогу «Матросово – Горловка».

- в Балтийске проведут капитальный ремонт улицы Серебровской, в Светлом – улицы Калининградской, в Светлогорске – Пригородной

- начнется строительство магистрали к новому терминалу в Пионерском

- продолжится капремонт трассы «Калининград-Полесск»

- отремонтируют участки дороги «Советск – Гусев» (46,7 км), «Калининград – Зеленоградск», Сосновка – Куршская коса (700 м)

- пройдет реконструкция моста на дороге Большаково – Черняховск

- завершится строительство 1-й очереди велодорожки от Куршской косы до Балтийской.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

На сохранение объектов культурного наследия потратят 150 млн.

156 млн. рублей выделят на приведения в порядок исторической части Советска.

Продолжится благоустройство парка Макса Ашманна в Калининграде – от входной группы к Лесному озеру в сторону улицы Ефремова.

На программу конкретных дел выделяются 240 миллионов рублей. Среди ее пунктов:

- создание пешеходной зоны в Знаменске

- благоустройство центральной площади в Железнодорожном

- благоустройство территории, прилегающей к замку Рагнит в Немане.

ЖКХ

С учетом денег из бюджета (440 млн) объем Фонда капремонта составит более 2 млрд, что позволит отремонтировать 580 домов.

Завершится строительство объектов газоснабжения в Багратионовском, Светловском, Гусевском, Краснознаменском, Правдинском и Гурьевском городских округах.

Наконец-то закончат начатое в 2015 году строительство Восточной водопроводной станции Калининграда, которая должна улучшить качество подаваемой воды.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Калининграде построят:

- корпус начальной школы-детского сада №72 на улице Красной

- детский сад на Борисовском бульваре

- детский сад на улице 3-го Белорусского фронта

Завершится строительство школы на улице Артиллерийской.

Начнется строительство самой большой в регионе школы (на 1 725 учеников) на улице Рассветной.

22 миллиона потратят на лагерь «Балтийский Артек»

МЕДИЦИНА

В полтора раза – с 60 до 93 миллионов рублей - вырастут расходы на привлечение в область квалифицированных медицинских специалистов.

На региональный проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» зарезервировали более 376 миллионов рублей. Продолжится строительство онкоцентра в Калининграде.

Пройдет реконструкция корпусов и отделений областной клинической больницы и Детской областной больницы

Новое оборудование получат Центральная городская клиническая больница, Региональный перинатальный центр и другие учреждения здравоохранения.

В здании больницы на Клинической заменят лифт.

Начнется строительство поликлиники на улице Согласия в Калининграде.

Купят 8 машин «скорой помощи».

Начнется разработка документации на строительство корпусов противотуберкулезного диспансера.

На 13% увеличатся расходы на закупку лекарств для льготников.

СПОРТ

На содержание «Балтики» и ее выступление в ФНЛ бюджет потратит 200 миллионов рублей. Еще 72 миллиона направят на развитие футбола в целом, включая содержание старого стадиона «Балтика» и новой тренировочной базы в Светлогорске.

В Южном парке Калининграда должны достроить спорткомплекс с бассейном. В Светлом будут возводить спортивный центр, в Правдинске - физкультурно-оздоровительный комплекс.

РАСХОДЫ НА ЧИНОВНИКОВ И ДЕПУТАТОВ

Правительство области - 712 миллионов (в том числе губернатор – 3,2 млн.)

Мэрия Калининграда – 500 миллионов (глава города – 3,1 млн.)

Областная дума - 177 миллионов (председатель – 2,8 млн.)

Горсовет Калининграда - 59 миллионов (председатель – 2.6 млн.)

Депутаты Государственной Думы от нашей области и их помощники - 7,8 миллиона

Члены Совета Федерации от нашей области и их помощники - 4,8 миллиона.

КСТАТИ

По 115 тысяч рублей

получил бы на руки каждый житель области, если бы расходы консолидированного регионального бюджета-2020 просто взяли и поделили на всех.

И ЕЩЁ...

Если перевести в доллары, бюджет области составит примерно $1 млрд. 788 млн. 491 тыс. Для сравнения, самый богатый человек на Земле, основатель Microsoft Билл Гейтс, обладает состоянием в $100 млрд. Стоимость футбольного клуба «Реал Мадрид» - $3 млрд.