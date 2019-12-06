Держат путь на Антарктиду: легендарные парусники «Крузенштерн» и Седов» отправляются в кругосветное плавание

Впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фрегат «Паллада» стартовал из порта Владивосток еще 1 ноября и направился навстречу нашим парусникам в оговоренную точку Южной Атлантики.

«Седов» и «Крузенштерн» же заканчивали ремонтировать в рамках подготовки к дальнему плаванию. Такие объемные ремонты не проводились более 30 лет. Зато теперь корабли привели в практически идеальное техническое состояние, полностью обновили радионавигационное оборудования и средства связи. Сейчас все готово к выходу в море. Старт намечен на субботу 7 декабря.

Как рассказал «Комсомолке» ректор КГТУ Владимир Волкогон, все желающие смогут проводить парусники. Церемония начнется в 10:00 на 17-м и 18-м причалах Калининградского морского рыбного порта (проходить на территорию порта можно с 9:30, при себе иметь паспорт).

- Мы всех приглашаем. Но допуска на корабли для публики не будет. На причале состоится построение, а на больших экранах будет вестись трансляция видеоматериалов об экспедиции, - сказал Владимир Волкогон.

Впереди у «Седова» – 19 заходов в иностранные порты.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме рот почетного караула, флагов и моряков в парадной форме в программе значится также напутственный молебен. Ну а дальше – в путь! Впереди у «Крузенштерна» 22, а у «Седова» – 19 заходов в иностранные порты.

- Есть традиционные, классические точки для кругосветок, но будут и такие, в которых суда еще никогда не были. Это порт Петропавловск-Камчатский и Панамский канал у «Седова», а у «Крузенштерна» - Бизерта (Тунис), место последней дислокации Русской эскадры, этот пункт появился по инициативе общественных организаций, намеревающихся отметить 100-летие Великого исхода, - объясняет Волкогон. - Для «Седова» экспедиция закончится в декабре 2020 года, а «Крузенштерн» должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020-го.

Интересно, что 2020 год объявлен Годом Антарктиды. Так что именно в честь 200-летия ее открытия и проводят уникальную экспедицию парусников. Глобальная миссия – напомнить всему миру о роли русских первооткрывателей и национальных морских традициях.

Отдельный этап посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кульминацией экспедиции станет маневрирование парусников, которые встретятся в самой близкой к Антарктике точке Атлантического океана – у берегов острова Южная Георгия.