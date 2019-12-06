Жители «самого комфортного города России» собирают подписи против закрытия единственной бани

Наметился неприятный тренд - закрывать общественные бани в небольших городах. Осенью перестала работать баня в Озерске - желающих помыться бесплатно возят в Черняховск. Сейчас, похоже, пришло время Пионерского. В курортном городе царят недобрые настроения. Напомним, Пионерский признан лучшим городом по комфортности городской среды с населением от 10 до 25 тысяч человек и вот такая новость – отличную баню муниципалитета могут закрыть. Население начало собирать подписи против закрытия бани.

- Написал жалобу в мэрию мужик из соседнего дома, - объясняет домохозяйка Ольга Баженова. - Видите ли, ему дым из трубы жить мешает. Баня - это единственное замечательное место в городе, где можно душу отвести, как следует помыться, попарится. Парилка – супер! Баня дарит людям здоровье. Посмотрите, сюда едут даже из Светлогорска и Калининграда, где бань и саун, как грязи.

Такие объявления появились на стене бани.Фото: СОЦСЕТИ

Действительно, кому- то общественная баня – это роскошный досуг с березовым веником, а для большинства посетителей, их сотни, живущих в микрорайоне улицы Рабочей и домах старой немецкой постройки, для жителей поселков округа – единственная возможность нормально помыться хотя бы раз в неделю. Баня работает в выходные дни и полдня в пятницу. Народ выстраивается в очередь уже к открытию. Инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, малоимущие граждане имеют льготы по оплате, а полная стоимость билета всего 250 рублей.

- Если баню закроют – пойдем в мэрию с вениками и шайками, - продолжают жители курорта. - А что делать остается?! Мы же не изгои. Кстати, слухи о закрытии были еще несколько лет назад. Были планы у одного застройщика баню снести, а на этом месте построить многоэтажку. Всё может быть, - говорит женщина средних лет приятной наружности.

Баня расположена в очень симпатичном немецком здании.

Есть ли в планах администрации Пионерского закрывать баню? Увы, мэр города на телефонные звонки не отвечал, а глава местных депутатов Павел Полищук как мог успокоил:

- Никто не будет лишать людей такого удовольствия. Полагаю, баня будет работать в прежнем режиме.

Но поживем - увидим.