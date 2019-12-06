Гороскоп «КП»: Как знаки зодиака переносят авиаперелеты

В субботу, 7 декабря, отмечается Международный день гражданской авиации. А вы как переносите авиаперелеты? Проверим!

Овен

Практически в любых ситуациях Овен проявляет безрассудство и смелость. Если представитель этого знака боится летать, то он постарается скрыть это от окружающих. И что бы ни случилось на борту самолета (даже если чей-то ребенок прольет на него бутылку с соком), он проявит мастерство мобилизации в экстремальных условиях. А еще даже от самых страшных мыслей Овна спасет болтливый сосед. Поэтому просто поговорите с ним, чтобы успокоить.

Телец

Тельцы начнут готовиться к полёту заранее. Они точно узнают все про погоду в день полета, будут долго выбирать авиакомпанию и самое удобное место в салоне. Во время полета люди, рожденный под этим знаком, расспросят все о высоте и температуре воздуха за бортом. А еще непременно узнают все о квалификации пилота, уверенно пристегнут ремни и закажут бокал шампанского (конечно, бесплатно). И затем спокойно уснут.

Близнецы

У Близнецов поведение в самолете зависит от настроения. Чаще всего они относятся к полету как к беззаботному путешествию. Им ничто не мешает весело общаться с попутчиками, глядеть в окно и грызть орешки. Но иногда они смотрят на все это с пессимизмом и даже могут начать переживать. И если что-то пойдет не так, будьте уверены, что представители этого знака станут первыми паниковать и заражать своим беспокойством остальных. Пока не выясниться, что самолет просто попал в зону турбулентности. Бывает.

Рак

Ракам не нравится покидать свою уютную берлогу, и, отправляются в путешествие лишь в случае острой необходимости. На борту самолета они точно вспомнят о своей семье, доме, покажут недоумевающим соседям по креслу фото своих близких и расскажут их длинные биографии. Если самолет попадет в воздушную яму, то Раки в первую очередь начнут думать о самом плохом. И даже бокал чего-то горячительного не в состоянии их отвлечь, поэтому они стараются уснуть как можно скорее.

Лев

Поднявшись на борт самолета, Львы попросят бутылочку самого лучшего шампанского, начнут озираться по сторонам и станут опекать тех, кому это нужно. Они даже попытаются влиться в чей-нибудь разговор и обязательно поделиться своим мнением. В экстремальной ситуации Львы проявят себя во всей красе и определенно окажутся в центре событий. Когда самолет начнет трясти из-за грозового облака, они будут успокаивать соседей и давать леденцы тем, у кого заложило уши.

Дева

Девы попробуют сэкономить на авиабилете, но затем станут долго жаловаться на грязь в салоне. Это именно те люди, которые будут следовать каждому указанию бортпроводников и даже попробуют не вставать с места до конца рейса. Так, на всякий случай. Встревожить их может что угодно. Отсутствие любимых напитков в эконом-классе тоже. Поэтому вздохнут спокойно они, только, когда объявят о приземлении.

Весы

Весы спокойно относятся к перелетам. Даже что-то непредвиденное на борту самолета их не сильно пугает — чему быть, того не миновать, считают они. Во время путешествия они постараются всячески отвлечься от неприятных мыслей увлекательной беседой или чтением рекламных журналов. Если все-таки какие-то проблемы возникнут, то Весы не станут поддаваться всеобщей панике и даже попытаются успокоить окружающих.

Скорпион

Сложно понять, как Скорпионы относятся к полетам на самолете. Они сохраняют спокойствие в любой ситуации и авиперелеты не станут исключением. В панику они точно впадать не собираются и постараются сохранять хладнокровие в любой момент. Более того, природная интуиция позволяет им избегать неприятностей, которые иногда случаются с авиатранспортом.

Стрелец

Стрельцы обожают путешествовать, возможно, даже больше, чем представители других знаков зодиака. А еще они невероятные оптимисты. Поэтому в самолете у них все всегда замечательно, несмотря на то, что они летят в эконом-классе. Даже если во время полета произойдут какие-то странности, они продолжат убеждать пассажиров, что все обойдется.

Козерог

Козерог даже в самолете будет думать о работе. Он возьмет на борт все бумаги и даже компьютер и будет спокойно заниматься делами. Полёты полётами, а рабочий процесс не должен прерываться. А еще представитель этого знака отличается мнительностью, и, если что-то покажется ему подозрительным, то все путешествие пройдет на нервах. Хотя Козерог заранее просчитает все риски с помощью теории вероятности и математических формул.

Водолей

Почти каждый Водолей спокойно относится к полетам, но также обладает своеобразным юмором и бурной фантазией. Именно оригинальность и креативность позволит им справляться со стрессовыми ситуациями. Почти всю дорогу представители этого знака читают или слушают любимую музыку. Они скорее будут любоваться облачком, похожим на слона, чем паниковать.

Рыбы

Рыбы, которых можно назвать вечными пессимистами, найдут повод для недовольства даже на высоте нескольких тысяч метров. То кресла недостаточно удобные, то ростбиф на обед оказался слишком жестким, то тучи за бортом стали сгущаться. А когда самолет на несколько секунд потрясет в зоне турбулентности, Рыбы будут считать, что сейчас наступит конец. Ну, если не прямо сейчас, то в следующий раз.