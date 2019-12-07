О чем говорит Калининград: Миллионы ушли в Самару, смертельный гололед и правда о самом ужасном городе России

В Пионерском исчезли 1,6 миллиарда

Прошлую неделю калининградцы назвали в соцсетях «неделей разорванных контрактов». Неспроста. Были расторгнуты соглашения с компанией «Больверк» по строительству терминала в Пионерском, с компанией «Артель» - по строительству школы на 1100 мест на улице Артиллерийской. Как оказалось, это был не конец.

В отношении руководства «Больверка» (причем как нынешнего, так и бывшего) возбудили уголовные дела. В офисах компании прошли обыски, верхушка задержана. Дельцов из Самарской области подозревают, что при строительстве круизного и грузопассажирского терминала на сторону, точнее, по адресам фирм-однодневок была выведена громадная сумма – 1,6 миллиарда рублей. То есть Росморпорт выделил 3,6 млрд, работы сделаны лишь на два. Разница растворилась где-то под Самарой.

Что касается второго «героя» последних дней – компании «Артель», то уголовкой там пока не пахнет, зато с фирмой был расторгнут еще один контракт – на строительство онкологического центра в поселке Родники.

Все эти вещи можно было предположить давно. Как компания из Самары, где моря никогда не было и не будет, может построить крупный морской порт? Как компания, строившая до этого жилые дома, сможет осилить возведение такого сложного объекта как онкоцентр?

Никак. Не сможет.

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Обстановка на дорогах скользкая

Как обычно у нас бывает, зима пришла внезапно. Точнее, пришел гололед. В течение двух дней в начале декабря было зафиксировано рекордное число аварий. Большинство из них случились по причине не посыпанных вовремя пескосоляной смесью дорог. Самое массовое ДТП случилось на мосту через Дейму, который, между прочим, называют саамам длинным путепроводом в Прибалтике. Здесь вечером 2 декабря столкнулись по первоначальным данным 14 автомобилей, потом информация была уточнена – 9 машин. Но все равно серьезно. К счастью, в том случае обошлось без погибших.

Хотя жертвы у гололеда были: на 14-километре федеральной трассы Калининград – Нестеров «Шкода» врезалась в отбойник, пассажирка погибла. А на шоссе Калининград – Мамоново лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и микроавтобус. Водитель лекговушки скончался до приезда «скорой». И в первом, и во втором случае дороги были далеки от идеального состояния: либо лед, либо снежный накат.

Последствия смертельного ДТП на трассе Калининград - Мамоново. На снимке виден снежный накат на дороге.Фото: СОЦСЕТИ

Вечером, когда начались аварии, получить комментарий у дорожных служб было нереально. На следующий же день в правительстве области заявили, что дорожники воюют с гололедом в круглосуточном режиме, а обстановка на дорогах региона сложная. Обстановка на дорогах скользкая, как пошутили в популярном телеграм-канале «Кё».

Между прочим, в ноябре все соответствующие службы отчитывались, что к зиме полностью готовы. Как показала практика, не совсем.

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«Самый ужасный город Земли»

Наш веселый земляк Тимур Батрутдинов, выступая в шоу на Ютубе, в перерывах между рассказами о любовницах и своей холостяцкой жизни назвал свой родной Балтийск самым ужасным городом России. Мол, ямы на дорогах, которые Тимур видел в детстве, остались до сих пор. Все серо, бедно, мрачно. Спорить не хочется: Балтийск, на минуточку, главная база Балтийского военно-морского флота, действительно представляет собой печальное зрелище. Вот и на этой неделе самый западный город России отметился тем, что на несколько часов остался без света. Но, может, Тимуру стоило все-таки помягче о родине?

Но нет, комик – человек острый. Резать критику умеет. И поэтому, когда мы Батрутдинова увидели на интервью Дмитрия Медведева, которое премьер давал федеральным телеканалам, сразу подумали: ну, сейчас Тимур что-нибудь резанет, бахнет что-то остренькое и злободневное. Когда, спросит, на главной базе Балтфлота позор закончится? Но Батрутдинов спросил… что-то про интернет и телевизор.

Ну как же так, Тимур? Как же родные балтийские ямы? Эх, надо было Харламова на интервью посылать. А лучше Слепакова – уж он-то точно бы задал интересный вопрос.

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Зарплаты, увы, растут только у чиновников и силовиков.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономика в яме

Последние данные Калининградстата, опубликованные в начале недели, вряд ли кого-то могут обрадовать. Наш регион по ключевым социально-экономическим показателям плетется в хвосте турнирной таблицы Северо-Западного федерального округа. По росту реальных зарплат мы и вовсе на последнем месте, пропустив вперед традиционно депрессивные Новгород и Псков. Калининград – единственный регион, где с начала года зафиксировано падение зарплат. Столь же унизительная ситуация и по такому важному показателю, как индекс промышленного производства. Про инвестиции и говорить не хочется. Их не оценивали, но и так ясно, что инвестиций, во всяком случае, со стороны частного сектора попросту нет.

Единственное светлое пятнышко – это сельское хозяйство, где не только жизнь теплится, но и есть развитие. Калининградская область заняла среди регионов Северо-Запада второе место по производству молока и мяса.

Но мясом единым сыт не будешь.

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А не вернуть ли нам МПП?

Вице-спикер сената Польши Богдан Борусевич в интервью агентству ТАСС признался, что отмена режима местного приграничного передвижения (МПП), инициированная польской стороной, была большой ошибкой. Мол, поляки теряют деньги калининградских туристов, да и никаких угроз со стороны россиян замечено не было.

- Это соглашение было успехом Польши и России, режим прекрасно функционировал, не было никаких проблем, - сказал сенатор.

Заявление громкое, только вряд ли оно повлияет на общую политику Польши в отношении России и как-то подвигнет возвращение безвизового режима. Дело в том, что Борусевич представляет «Гражданскую платформу» - политическую силу, стоящую в оппозиции действующей польской власти. В свое время режим МПП был детищем как раз «Гражданской платформы», а вот отмена «безвиза» дело рук ее главных политических противников – партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. И пока Качиньский на коне (а позиции его весьма сильны – это показали последние выборы в сейм), о возрождении МПП можно даже не заикаться. Но за дружеский тон Богдану Борусевичу спасибо.

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