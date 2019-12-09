В Калининграде открывается Школа креативных индустрий: как из детей будут "лепить" звезд кино и театра

По поручению президента России, в рамках создания культурно-образовательных комплексов до 2024 года в четырех российских городах - Владивосток, Калининград, Кемерово, Севастополь будут построены филиалы Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург). Обучение в филиалах будет проходить при соблюдении самых высоких профессиональных стандартов. Занятия в филиалах начнутся уже с 2020 года на арендованных площадях.

Известно, что в Калининграде открытие филиала РГИСИ состоится весной 2020 года. С площадкой вопрос решится в начале 2020 года. Сегодня разрабатываются рабочие программы и направления обучения, формируется команда, включая руководящий состав. После открытия до осени каждый месяц будут проходить творческие субботы РГИСИ, где можно будет поближе познакомиться с деятельностью института и побывать на мастер-классах преподавателей Школы креативных индустрий (структурное подразделение института).

Застенчивый Горький

Первый шаг в этом проекте уже сделан. 5 и 6 декабря на сцене Калининградского областного театра кукол с постановками выступили студенты Российского государственного института сценических искусств. В минувший четверг спектакль «Дети» по одноименной пьесе Михаила Горького исполнили студенты 4 курса (кафедра эстрадного искусства и музыкального театра, мастерская профессора Бориса Уварова).

- Никогда не думала, что буду так, простите, ржать над пьесой Горького, - поделилась с Борисом Уваровым после спектакля одна из зрительниц. – Никто за границы образов не вышел! А сколько персонажей!

Борис Уваров, представляя спектакль, назвал пьесу Максима Горького – антибуржуазной и актуальной. О своих воспитанниках говорит не иначе как «посмотрите, они же прекрасные!»

В центре пьесы – жители уездного городка. Пребывают в большом ожидании приезда князя (в спектакле хор цыган особенно смакует фамилию высокого гостя: «К нам приехал, к нам приехал, князь Свирь-Мокшанский, дорогой!). Князя ждут местные помещики с предложением выкупить лес. А при встрече выяснилось, что Свирь-Мокшанский лес уже продал. И кому же? Немецкому господину Бубенгофу. Обожание, пресмыкание перед князем мгновенном сменяется презрением и равнодушием.

Но помимо этой сюжетной линии в спектакле прорисовано много чего другого, чего нет в первоисточнике. В частности, в начало и финал спектакля введены сцены с Максимом Горьким и Владимиром Лениным. Владимир Ильич получился неоправданно оптимистичным и глуховатым, а Горький – застенчивым и уж слишком бесхитростным.

Сцена горизонтально поделена, по моим субъективным подсчетам, на пять линий. И всюду жизнь! То актеры на сцене, то куклы. То цыганский романс, то современный дэнс со шваброй. Князя и Ленина играют девушки, а юноши перемещаются по сцене в атласных юбках.

Многослойный и модный спектакль. Правда, смешные и одновременно злые получились «Дети».

Профессор Борис Уваров.Фото: Елена СТЕПИНА

Что говорит профессор

Профессор Борис Уваров выразил уверенность, что Калининград достоин того, чтобы здесь была создана и полноценно работала театральная школа.

- Ничуть не сомневаюсь, что в Калининграде есть заинтересованность в театральной школе, - сказал «Комсомолке» Борис Уваров. – И для меня удивительно, что здесь нет такой школы. Может ли получится? Конечно, может! Есть методология, есть наш вуз с богатейшей историей, опытом. Только важно решить вопрос - как это будет организовано? Когда мне говорят: «Проведи мастер-класс», я сразу предупреждаю, что за два часа не могу. В преподавании сценического искусства важен процесс. Нужно приезжать в Калининград и пять дней в неделю работать с ребятами на протяжении месяца, другого.

- Это удивительно, как в России любят театр! – заметил Уваров. - В какой еще стране такое количество государственных театров? В России их очень много. А вот с преподавателями в стране – серьезная проблема. Молодежь не идет в эту профессию из-за низких зарплат. А воспитать актера, выпустить состоявшийся курс – сегодня доверяют единицам. Возможно, этот проект также станет толчком к решению этого вопроса.

- Позовут – приеду! – заверил Борис Уваров.

СПРАВКА «КП»

Российский государственный институт сценических искусств – старейший театральный вуз страны (основан в 1779 году) и крупнейший в Европе научно-образовательный центр сценических искусств, готовящий специалистов всех основных театральных профессий. Именно здесь были заложены основы российской театральной педагогики, здесь ныне творчески развиваются традиции петербургской школы сценического мастерства, получившей широкое признание в нашей стране и за рубежом.

В состав РГИСИ входят семь факультетов: факультет актерского искусства и режиссуры, факультет музыкального театра и эстрадного искусства, факультет театра кукол, факультет сценографии и театральной технологии, театроведческий факультет, продюсерский факультет, факультет мастерства сценических постановок.