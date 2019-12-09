Была бы бойня! Под Калининградом предотвратили массовую драку российских и польских фанатов

В Калининградской области задержали футбольных фанатов варшавского клуба «Легия», приехавших в наш регион специально на драку с болельщиками московского «Спартака». Об этом сообщает польский канал TVN24 со ссылкой на Генеральное консульство Польши в Калининграде.

Поляки приехали за реваншем

Честный бой на кулаках (у фанатов его принято называть «фейр-плей») должен был пройти в прошлом месяце - поляки надеялись взять реванш за проигранную драку, состоявшуюся весной 2016 года в Литве. Согласно договоренностям с фанатами «Спартака», поляки 9 ноября прибыли в назначенное место - в глухое место возле дороги между польской границей и Калининградом. Закатали рукава, изготовились к бою, как... Внезапно над головами болельщиков появились беспилотники, и поляна, где должно было состояться побоище, вмиг была окружена несколькими десятками вооруженных полицейских.

Всего задержали 19 поляков, которых под полицейским конвоем доставили в участок.

По словам Петра Левчука из Генерального консульства Польши в Калининграде, мужчинам было предъявлено обвинение в нарушении условий пребывания на территории Российской Федерации.

- После проведения административного расследования польские граждане были доставлены местной полицией к пограничному переходу в Багратионовске и 10 ноября 2019 года в 3 часа высланы в Республику Польша, - сообщил Левчук.

Теперь полякам запрещен въезд в Россию в течение пяти лет.

Калининградские силовики от комментариев по поводу спецоперации отказались. Неизвестно также, прибыли ли на место "боя" фанаты "Спартака".

Драка в Литве закончилась за полторы минуты

Что касается проигранной поляками весенней схватки в Литве, то она длилась, по словам очевидцев, всего полторы минуты. Встретились тогда лицом к лицу фанаты «Легии» и представители пяти фанатских группировок «Спартака» («Школа», «Авангард», «The Aliens», «Кабаны» и «Банда Боксера»)

- «Легия» проиграла драку еще до стыка, когда увидела улыбающихся во весь рот русских, бегущих на них, - приводится комментарий одного из участников с польской стороны.

Участник с российской стороны назвал драку «тяжелой рубкой», «сечей» и «встречей двух достойных соперников».

- Мы шли как в последний бой, - вспоминает участник мордобоя. – "Только победа, ни шагу назад", крутилось в голове. Настрой был запредельный. Стык был невероятным. Они, стоя на месте, приняли наш сокрушительный по силе удар. Это была их ошибка. Наша первая линия добро сделала свое дело, продавив их основные редуты. Жесткий плотняк. Град ударов. Треск костей. Мы шли по трупам вперед. Враг повержен! Кто-то отступает, кто-то поднимает руки, кто-то еще пытается сопротивляться, а половина лежит без сознания. Его величество добив сделал свое дело...

По другой версии, драка продолжалась 2 минуты 30 секунд, и в ней с польской стороны принимали участие не только фанаты «Легии», но и представители польского клуба «Заглембе Сосновец». Перед дракой «Спартаку» пришлось убрать с поля боя восемь человек, поскольку поляки не довезли часть состава, а силы в "честном бою на кулаках" должны быть равны.