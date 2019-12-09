Автор бестселлера «Географ глобус пропил» напишет захватывающий роман о Кёнигсберге и Калининграде

Встреча автора таких популярных романов, как «Географ глобус пропил», «Пищеблок» и других, с калининградскими читателями в областной библиотеке прошла с аншлагом – свободных мест в зале не было. Этому предшествовала небольшая пресс-конференция, на которой Алексей Иванов сообщил о своем новом творческом замысле.

- Новый мой роман будет связан с Калининградской областью. В Калининграде я впервые побывал только весной этого года: в библиотеке была встреча с читателями, мне устроили экскурсию по городу, экскурсию на форты в окрестностях Калининграда, свозили по городам области. В том числе привезли меня в город Балтийск, показали мне цитадель, гавани, многие достопримечательности – и все это произвело на меня очень больше впечатление. А потом я еще поехал в Польшу, побывал в Гданьске, в Мальборке, в «Волчьем логове». И у меня в голове стал формироваться образ будущего романа, в котором действие происходит параллельно в двух эпохах. Я был поражен историей бегства магистра Тевтонского ордена из замка Мальборк и историей бегства гауляйтера Коха из Пиллау. Они так созвучны друг другу, будто одна история чудесным образом повторяется через 500 лет. Так у меня стал складываться образ романа – не исторического в чистом виде, а такого постмодернистского. Называться мой роман будет «Тени тевтонов».

Продюсер писателя – Юлия Зайцева добавила, что роман выйдет в формате аудио-сериала, и потом, через какое-то время – в формате книги. Каждая аудио-серия будет рассчитана на 40-минутное прослушивание.

Роман «Тени тевтонов» должен быть опубликован ближе к концу следующего года, ориентировочно – осенью.

О том, что еще рассказал Алексей Иванов калининградцам, читайте в еженедельнике «Комсомольская правда» 12 декабря. И на нашем сайте!