2019-12-09T21:33:03+03:00
Общество

Автор бестселлера «Географ глобус пропил» напишет захватывающий роман о Кёнигсберге и Калининграде

В своей новой работе «Тени тевтонов» Алексей Иванов соединит события XIV-го и XX-го веков
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Алексей Иванов встретился с поклонниками в областной научной библиотеке.Алексей Иванов встретился с поклонниками в областной научной библиотеке.Фото: Игорь ОРЕХОВ
Изменить размер текста:

Встреча автора таких популярных романов, как «Географ глобус пропил», «Пищеблок» и других, с калининградскими читателями в областной библиотеке прошла с аншлагом – свободных мест в зале не было. Этому предшествовала небольшая пресс-конференция, на которой Алексей Иванов сообщил о своем новом творческом замысле.

- Новый мой роман будет связан с Калининградской областью. В Калининграде я впервые побывал только весной этого года: в библиотеке была встреча с читателями, мне устроили экскурсию по городу, экскурсию на форты в окрестностях Калининграда, свозили по городам области. В том числе привезли меня в город Балтийск, показали мне цитадель, гавани, многие достопримечательности – и все это произвело на меня очень больше впечатление. А потом я еще поехал в Польшу, побывал в Гданьске, в Мальборке, в «Волчьем логове». И у меня в голове стал формироваться образ будущего романа, в котором действие происходит параллельно в двух эпохах. Я был поражен историей бегства магистра Тевтонского ордена из замка Мальборк и историей бегства гауляйтера Коха из Пиллау. Они так созвучны друг другу, будто одна история чудесным образом повторяется через 500 лет. Так у меня стал складываться образ романа – не исторического в чистом виде, а такого постмодернистского. Называться мой роман будет «Тени тевтонов».

Продюсер писателя – Юлия Зайцева добавила, что роман выйдет в формате аудио-сериала, и потом, через какое-то время – в формате книги. Каждая аудио-серия будет рассчитана на 40-минутное прослушивание.

Роман «Тени тевтонов» должен быть опубликован ближе к концу следующего года, ориентировочно – осенью.

О том, что еще рассказал Алексей Иванов калининградцам, читайте в еженедельнике «Комсомольская правда» 12 декабря. И на нашем сайте!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В правительстве обнародовали список районов Калининграда, где сохранятся зеленые зоны
Несмотря на санкции WADA, Калининград надеется принять чемпионат мира по волейболу
В Советске учитель украл из школы шесть ноутбуков
В Гурьевске утром сбили перебегавшего дорогу 8-летнего мальчика
На фасаде аэропорта Храброво появился громадный портрет императрицы Елизаветы Петровны
В ГИБДД сообщили, где установят фоторадары на этой неделе
В Калининграде на неделю ликвидировали девять свалок
В Калининградской области по цене двух квартир продают средневековый замок с мировым именем
В Калининграде сотрудница банка незаконно раскрыла информацию о счетах
В Полесском районе задержали браконьера с тушей косули
В мэрии Калининграда сообщили, когда восстановят движение транспорта под эстакадным мостом
В Калининграде установят 20 новых щитов для расклейки объявлений
За 11 месяцев в Калининграде построили 64 многоэтажки на 5,9 тыс квартир
Житель Черняховска избил подростка клюшкой для гольфа
В Калининграде кондуктор автобуса получила травмы в результате резкого торможения
Мэрия Калининграда: Добраться до стадиона на игры «Балтики» можно будет на маршрутке
ГИБДД объявила в розыск водителя, задавившего пешехода на дороге «Родники-Курган»