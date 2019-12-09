Привез две иконы, прочитал острую проповедь: чем запомнится визит патриарха Кирилла в Калининград

Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался в воскресенье 8 декабря со службы в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда. На богослужении присутствовали учащиеся православной гимназии, скауты, прихожане, представители власти и Балтфлота. Военные, как оказалось, пришли в храм не просто так.

Уже после службы патриарх подарил икону святого князя Александра Невского. Образ он вручил командующему Балтийским флотом Александру Носатову для передачи в воинское соединение: «Помогай вам Бог в трудах и защите нашего Отечества».

Служба прошла в кафедральном соборе Христа Спасителя.Фото: Александр КАТЕРУША

Кроме того глава РПЦ передал в дар калининградскому кафедральному собору икону трех московских святителей Иова, Ермогена и Тихона.

В свою очередь архиепископ Калининградский Серафим подарил патриарху образ Успения Пресвятой Богородицы.

Патриарх Кирилл выступил перед собравшимися с проповедью. Сказал о «стихиях мира, которые пытаются ворваться в церковную ограду» и о «колоссальном давлении, которое оказывается и на страну, и на Церковь нашу».

После службы патриарх подарил икону святого князя Александра Невского.Фото: Александр КАТЕРУША

- Я говорю об этом сегодня, потому что и на наших законодателей сегодня оказывается влияние, в том числе под благовидными предлогами и со ссылками на пример соседей, которому якобы должны следовать и мы. Подобные ссылки на чужой опыт, пренебрежение к собственным традициям ни к чему доброму привести не могут. Это не означает, что мы не должны учиться у других, тем более что нам следует оказаться в изоляции и вовсе не знать, что в мире происходит. Но от своего духовного первородства, от своей духовно-нравственной традиции, которая является стержнем всей национальной жизни, мы ни в коем случае не можем отказываться, принимая законы, которые воле Божией противоречат. По милости Божией таких случаев в новейшей истории России почти не было, но угроза появления подобных инициатив постоянно существует, и поэтому я призываю всех, в первую очередь законотворцев, осознавать важность соотнесения любого предлагаемого законопроекта с духовной, культурной традицией своего тысячелетнего народа, - сказал он и отметил, необходимость сохранять духовную и культурную подлинность для воспитания последующих поколений россиян.

- Тот народ, который сохраняет единство, – это сильный народ, который действительно способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, сохраняя свои святыни, сохраняя свои идеалы. Мне особенно хотелось сказать эти слова здесь, в Калининграде, в российском эксклаве, - сказал Патриарх и отметил, что радуется тому, как «Церковь Православная работает на калининградской земле».

Также в воскресенье Патриарх Кирилл посетил строящийся храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде – возвышающиеся купола новой церкви уже давно хорошо видно с проспекта Мира.

В понедельник 9 декабря визит предстоятеля РПЦ в Калининград продолжился — он посетил православную гимназию, где провел епархиальное собрание и встретился с учениками.