«Чемодан, вокзал, Калинин». Как в Калининграде появился памятник «всесоюзному старосте»

Сегодня мы проходим мимо, даже не замечая его. А когда-то сюда специально приезжали, чтобы взглянуть на этот монумент. Да что там – про него стихи писали! Вот, например, какие строки родились в душе калининградского поэта Никиты Сусловича в 1961 году:

Как всегда, спокойный, чуть усталый,

Из вагона выйдя налегке,

Он стоит у самого вокзала,

Сжав газету свежую в руке.

До работы и борьбы охочий,

Он стоит, всем дорог и знаком,

Ленинец, путиловский рабочий,

Ставший мне навечно земляком.

Долгий путь к пьедесталу

О том, что памятник Калинину должен обязательно появиться в Калининграде, говорили еще тогда, когда Кёнигсберг только переименовали. Но при этом все понимали, что стоять он должен не абы где и быть солидным, на века. Короче, спешка тут ни к чему. Тем более что кругом разруха, сил и средств не хватало даже на решение самых насущных вопросов.

С местом размещения определились в начале 50-х – площадь у главного вокзала области сочли достойной. Министерство культуры СССР объявило конкурс на проект памятника. Желающих принять участие нашлось немало, тянулся конкурс долго. Наконец объявили победителя. Им стал москвич Борис Едунов – в то время еще мало кому известный.

Борис Едунов.Фото: Архив автора

Для Калининграда советского периода этот мастер – пожалуй, главный скульптор. В 1961-м у нас появился его Карл Маркс, в 1974-м – «Мать-Россия», в 1976-м – Тельман, в 1980-м – монумент землякам-космонавтам. А началось это сотрудничество в 1956-м, когда проект Едунова победил и он приехал к нам, чтобы на месте окончательно уточнить все детали. В связи с чем тогда на площади перед Южным вокзалом даже установили силуэтный макет памятника, сделанный в полный «рост».

Но время шло, а обещанного монумента не было. Калининградцы недоумевали, писали в инстанции. Так, в 1958-м некая домохозяйка Голубева обратилась к властям через газету: «12 лет существует наш город, носящий имя пламенного борца за дело коммунизма – Михаила Ивановича Калинина. Закладка памятника произведена уже давно, однако о сооружении до сих пор ничего не слышно. Когда же, наконец, мы его увидим?»

Из горисполкома ответили, что возникла заминка с изготовлением гипсового макета памятника в его натуральную величину. Оказывается, Едунову не выделили мастерской, где скульптор мог бы сделать такой макет. А без него нельзя отлить монумент в бронзе. Но сейчас, мол, этот вопрос уже решается, и в 1959-м памятник займет свое место.

5 декабря 1959-го выдался такой морозец с ветерком, что открывший митинг председатель горисполкома Калининграда Николай Коровкин (на снимке – третий слева) был вынужден «непротокольно» опустить уши на шапке.Фото: Архив автора

Открыли, невзирая на мороз

В бронзе нашего Калинина изготовили в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) – на заводе художественного литья «Монументскульптура». Когда готовый памятник привезли к нам, местом хранения стал главный зал Южного вокзала. Чтобы монумент никто не видел, его накрыли брезентом.

Постамент делали на заводе художественного литья в подмосковных Мытищах. И в итоге он оказался не таким, как задумывалось изначально. Сперва говорили, что на пьедестале будет бронзовый барельеф: Калинин беседует с рабочими и колхозниками. Но потом кто-то, видимо, решил, что это уже перебор: сверху Калинин, снизу Калинин. В результате на постаменте из полированного украинского красного гранита был высечен герб Союза Советских Социалистических Республик и 15 развернутых флагов, олицетворяющих 15 союзных республик. Теперь, конечно, многим вся эта символика непонятна.

Открытие памятника назначили на 5 декабря 1959-го – тогда это был День Конституции СССР. Однако человек предполагает, а бог располагает. И небесная канцелярия, у которой свой график, подпортила торжественное мероприятие.

Нынешний декабрь больше похож на март. А 60 лет назад к нам пришла настоящая зима – Калининград оказался во власти антициклона с Баренцева моря. В ночь с 4 на 5 декабря 1959-го резко похолодало – до минус 10. И температура продолжала падать, вскоре было уже минус 20! Прибавьте к этому сильный ветер, гонящий мрачные тучи, из которых в полдень (как раз когда началась церемония) вдруг еще и снег повалил… В общем, погода была, мягко говоря, не самой подходящей для собраний на улице. Тем не менее к 12 часам тысячи людей пришли на продуваемую всеми ветрами привокзальную площадь.

– Казалось, на этом торжестве присутствовали все калининградцы, – вспоминал много лет спустя Виктор Денисов, самый известный советский «мэр» Калининграда. А в ту пору он был заведующим отделом коммунального хозяйства. И ему пришлось принимать активное участие в том, чтобы у нас все-таки появился памятник Калинину.

Таким памятник Калинину был в 1986 году.Фото: Архив автора

Привокзальный староста

60 лет назад Калинина в народе уважали, без иронии называя «всесоюзным старостой». Многие гордились, что живут в Калининграде и что область – Калининградская. Конечно, без перегибов не обходилось. Всегда ведь найдутся те, кто уверен: «чем больше» в любом случае – «тем лучше». В рамках развернувшейся у нас «калининианы» в его честь могли и поселок назвать, и колхоз, и улицу, и парк, и больницу.

Однако с памятником – по-моему, удачно получилось, в правильном месте его поставили. Южный вокзал, автовокзал, тысячи людей каждый день идут туда-сюда. Приехал – и тебя вроде как лично встречает тот, чье имя носит город. Уезжаешь – он тебя провожает. Вот и шутили: чемодан, вокзал, Калинин. И сделан памятник на хорошем уровне. Человечным получился – словно задушевно беседует с очередными «ходоками».

Сегодня площадь Калинина выглядит уже иначе.Фото: Архив автора

Когда в перестройку началось «развенчание советских мифов», он стал одной из главных мишеней. Из одной крайности – в другую: то елейные сказки про «дедушку Калинина», то помои. В ту митинговую пору, казалось, уже сам наш «привокзальный староста» сидел на чемоданах. Горячие головы требовали отовсюду убрать его имя, памятник – снести…

Да, Калинин был не святым. Но и не тем монстром, которого из него лепили. В частности, он пытался бороться с гонениями на церковь, ратовал совсем за другую коллективизацию, при возможности спасал людей от репрессий. Между прочим, в вопросе переименований с ним тоже не все так просто. Вот, например, как в 1925-м он отнесся к инициативе жителей Кимрского уезда Тверской губернии: «Я считаю совершенно излишним переименовывать уезд моим именем. Старые названия надо сохранять. Быстрые переименования, по вдохновению, ничем не вызываются, и они бесполезны. Кимры – название очень интересное, по-моему, его надо беречь…»

В 1989 году, к 30-летию монумента, был выпущен конверт с памятником Калинину.Фото: Архив автора

В ожидании демонтажа?

Перестроечные страсти ушли в историю. Однако тема демонтажа этого монумента – снова актуальна. Год назад глава Калининграда Алексей Силанов провел выездное совещание, посвященное состоянию памятников, которые передаются на баланс города. И оказалось, что калининский постамент нуждается в ремонте.

Делать это рано или поздно придется – причем, скорее, рано. И на время работ скульптуру Калинина придется демонтировать. Разумеется, многие вспомнили историю с памятником Ленину. 15 лет назад, 1 декабря 2004-го, его убрали с площади Победы – якобы на период ее реконструкции. Тем более что и ему требовалась реставрация. Но когда посвежевший Ильич был готов вернуться, вдруг «выяснилось», что он больше там не вписывается.

Не постигнет ли подобная участь Калинина? Ведь привокзальная площадь тоже меняется. То одно на ней появляется, то другое. При этом памятник занимает самое лакомое место. А ведь там можно было бы что-нибудь построить…

Пока все это – из области предположений. Однако пример с бронзовым Лениным учит нас быть готовыми и к такому повороту событий.