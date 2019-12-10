2019-12-10T12:40:21+03:00
Общество

Широкий жест: реконструкторы за свой счет показали сражение сельским школьникам

Многие мальчишки и девчонки поселка Славинск Гвардейского района оказались на таком «представлении» впервые в жизни
Иван МАРКОВ
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Несмотря на плохую погоду, в «бою» участвовали около шести десятков человек.Несмотря на плохую погоду, в «бою» участвовали около шести десятков человек.
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В субботу несколько калининградских военно-исторических клубов объединили усилия, чтобы провести реконструкцию боя за поселок Гольдбах, который проходил 23 января 1945 года. Само «сражение» организовали рядом со школой в Славинске Гвардейского района в условиях, приближенных к боевым – дождь лил с самого утра.

Масштабное мероприятие провели без привлечения гигантских бюджетов - в основном, за счет самих реконструкторов. Несмотря на плохую погоду, в «бою» участвовали около шести десятков человек, а посмотреть на него пришли больше сотни зрителей, многие из которых были на подобном событии впервые.

Организатором реконструкции выступил руководитель калининградского военно-исторического клуба «Прорыв» Сергей Сидоров. В честь его брата Дмитрия Сидорова, погибшего в 1995 году в Чечне.

- Вообще мероприятие я планировал провести в следующем году, так как хотелось подкопить ресурсов, - рассказал Сидоров «Комсомолке». – Но так совпало, что у меня отпуск на декабрь пришелся, и администрация школы 7 декабря «День юнармейца» решила организовать. В общем, не хотелось оставаться безучастным.

Военно-исторические клубы Калининграда тут же откликнулись на призыв Сергея и пообещали, что приедут. В итоге с советской стороны было четыре клуба, а с немецкой - два.

- Очень многое ребята сделали за свой счет. Я только приобрел часть расходников (холостые патроны для винтовок и автоматов – Ред.), оплатил пиротехнику и еще какие-то мелочи, на что у меня ушло 40 тысяч рублей. Без людей, которые в свой выходной бросили свои дела и приехали сюда, ничего бы не получилось, - уверяет реконструктор.

Школа выделила автобусы, накормила участников, обеспечила дежурство «Скорой помощи» и МЧС, а также нашла экскаватор для подготовки поля боя. По примерным подсчетам Сергея, общие затраты составили примерно 80 тысяч рублей.

- Когда траты обоснованные, реконструкторы участвуют с удовольствием, потому что понимают: деньги пойдут на доставку орудий, танков и т.д., а когда на мероприятие выделяется 200-300 тысяч, а доходит только 100 – это неправильно, - продолжает Сергей Сидоров. – Директор школы Людмила Николаевна Кочетова – большой молодец . Когда у меня возникали какие-то вопросы, все быстро решалось. Например, экскаватор нашелся за два часа. С людьми она помогла, которые вместе со мной оборудовали опорный пункт немцев и траншеи для советских частей.

В итоге, в выигрыше оказались все: школьники стали благодарными зрителями, реконструкторы получили тренировку, а для школы, как культурного центра поселка, организация подобного события – бесценный опыт, а не только строчка в казенном отчете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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