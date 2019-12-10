2019-12-10T12:53:23+03:00
Спорт

Северо-западное дерби: «Локомотив» разгромил «Ленинградку»

Калининградская волейбольная команда сохранила лидерство в турнирной таблице
Роман Китайцев
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На своей площадке «Локомотив» учинил соперницам очередной разгром.На своей площадке «Локомотив» учинил соперницам очередной разгром.Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".
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Чемпионат женской Суперлиги вплотную подошел к экватору. В восьмом туре калининградский «Локомотив» принимал на своей площадке «Ленинградку». Наша команда удерживает первое место, в то время как наши соперницы в этом сезоне не могут показать качественную игру и обосновались в нижней части турнирной таблицы.

«Локо» начинал матч в привычном составе - Маргарита Курило и Ирина Воронкова, Юлия Подскальная и Екатерина Орлова, Ана Клегер и Бояна Дрча. А вот «Ленинградка» удивила – доигровщица Мария Фролова была заявлена на матч как либеро. Еще в недавнем прошлом игрок сборной России не выделяется высоким ростом, но всегда компенсирует этот недостаток опытом и хитрыми скидками. Забегая вперед стоит сказать, что, возможно, ее опыта в атаке и не хватило гостям. А главной атакующей силой «Ленинградки» в этом матче была диагональная сборной Белоруссии – Анастасия Горелик, которая еще в прошлом году играла у легендарного Николая Васильевича Карполя в «Уралочке».

В первой партии «Локомотив» просто переехал «Ленинградку». Атака, блок, подача – все элементы работали как отлаженный механизм, в то время как у оппоненток толком не получалось ничего. В итоге - 25:12 в первом сете.

Вторая партия стала интересной перестрелкой диагональных Аны Клегер и Анастасии Горелик. Если Бояна Дрча равномерно загружала свои нападающих, то связующая «Ленинградки» Анна Мотиенко выбрала в качестве главной забойщицы диагональную Гарелик. Но Клегер успевала отвечать не только на площадке, но и на подаче, собрав небольшую коллекцию эйсов. Правда, к середине партии нашей команде не удалось сделать хоть сколько значимый задел. Только в концовке усилиями той же Клегер «Локо» вырвался вперед, и не оставил шансов для гостей в этой партии – 25:22.

«Ленинградка», однако, сдаваться не собиралась. В третьей партии снова завязалась борьба, впрочем, только за счет своих же ошибок «Локо» не мог убежать вперед в счете. К середине партии в нашей команде произошли изменения – на площадку вместо Аллы Галкиной вышла Виктория Горбачева. Валерия Зайцева первым же касанием заблокировала атаку «Ленинградки», и на этом порыв девушек из Санкт-Петербурга закончился. «Локомотив» уверенно довел партию и соответственно игру до победы – 25:17 и 3:0.

Самой результативной в составе «Локомотива» стала Ана Клегер – 14 очков. У Маргариты Курило – 11 очков, у Ирины Воронковой – 9. Юлия Подскальная набрала 8 очков . У Екатерины Орловой – 7 очков. По 3 очка заработали Валерия Зайцева, Бояна Дрча и Татьяна Юринская.

Следующий матч «Локомотив» снова проведет дома - в субботу, 14 декабря, против «Динамо - Метар».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Воронков, главный тренер ВК «Локомотив»:

- Во второй и третьей партиях, по сравнению с первым сетом, мы сделали на три ошибки больше, чем, скажем так, могли допустить. Не то, чтобы расслабились… Скорее – чересчур раскрепостились. Надо учитывать, что команда сейчас находится под нагрузкой. Готовимся к Лиге чемпионов, «Финалу четырех» Кубка России.

Александр Кашин, главный тренер ВК «Ленинградка»:

- Мы в первой партии немного не угадали с составом. Рассчитывали справиться с приемом соперников, используя только двух принимающих. Но у соперников пошла силовая подача, и справиться с ней не получилось. Вот на подачах Воронковой и Клегер мы и провалились. Пришлось прийти на игру в три нападающих. Тогда стало гораздо легче. Могу сказать, чего нам вообще не хватило… Бояны Дрча. У «Локомотива» связующая должна стоить как целая команда. Великолепный игрок! Сложнейшие мячи она не только пасует, но при этом ещё и обманывает блокирующих. Просто сказочная волейболистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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