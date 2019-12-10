46 лет без права на память: на мемориале в Прегольском наконец-то увековечили имена героев штурма Кёнигсберга

Братская могила в бывшем Гросс Хольштайне (ныне – микрорайон Прегольский, что на западной окраине Калининграда) появилась в 1945 году. Здесь похоронили советских солдат и офицеров, погибших в этом районе в дни штурма Кёнигсберга. И вдруг в 1973-м объект был снят с учета – в рамках кампании по укрупнению воинских захоронений.

Цель у кампании была, как водится, благая – перенести на более крупные мемориалы прах из одиночных и небольших братских могил. Причем они зачастую еще ведь и на отшибе находились, были заброшены. Но до сих пор непонятно, каким образом в эту категорию попало захоронение в Прегольском. В тамошней братской могиле числилось более сотни человек, сам мемориал был в порядке. И местные жители шли туда с цветами не только 9 мая. Кто-то, например, на всю жизнь запомнил, как его там приняли в пионеры. Не говоря уже о том, что в Прегольский приезжали родные тех, кто там был похоронен.

Так место захоронения выглядело девять лет назад.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Совсем зачистить не дали

В Калининграде и сегодня можно встретить небольшие воинские захоронения. Почему-то их при укрупнениях не тронули. Мемориал же в Прегольском словно кому-то мешал, а его ликвидация превратилась в какое-то надругательство. Во-первых, останки не перенесли. Под покровом ночи демонтировали памятник, и на этом «перезахоронение» закончилось. Во-вторых, имена многих из тех, кто там лежит, на другие мемориалы тоже не перенесли. И в результате павшие герои еще и «потерялись»…

Как и большинство калининградцев, я тоже не знал об этой дикой истории. Но в 2010-м пришло письмо из Курской области от родственников гвардии рядового Василия Теряева: помогите найти его могилу. Теряев был похоронен в Гросс Хольштайне. По документам, мемориалов там, повторюсь, уже не значилось. Однако выехав на всякий случай на место, я обнаружил братскую могилу. Точнее, то, что от нее осталось.

Медленно двигаясь на машине по Прегольскому, я увидел рощицу, деревья в которой как-то слишком уж правильно росли. Вблизи оказалось, что под деревьями – поросший мхом бордюр и гнутый заборчик с красными звездами. Как мне потом рассказывали старожилы, прегольцы, конечно, роптали, увидев, что сотворили с мемориалом. А кто-то из ветеранов даже пошел по инстанциям. Вернуть мемориал не удалось. Но окончательно зачистить это место власти уже не решились.

Старые фото жителей Прегольского помогли установить ряд «пропавших» имен. Кроме того, новый памятник делали с оглядкой на тот, что был снесен в 1973-м.Фото: Архив автора

Столько ждали – еще подождут

Лично у меня сомнений не было: захоронение следует привести в надлежащее состояние. Военно-мемориальная служба Балтийского флота меня поддержала. Обратились в мэрию. Через два года, в 2012-м, в Прегольском был сооружен новый мемориал на старом месте. Случай уникальный, прецедент. Однако, к сожалению, до конца дело не было сделано.

В 2012-м на плитах выбили имена 27 человек – первый список, составленный еще в 2010 году после первичной работы с архивными документами. Между тем за полгода до сдачи объекта появился второй список еще на сотню «забытых» воинов. Но его то уточняли, то якобы не та подпись под ним стояла. А через пять лет – новый поворот.

В городской администрации мемориал в Прегольском неожиданно надумали расширить. Цель опять была благая – создать место для перезахоронения останков советских воинов, обнаруживаемых на территории города. Правда, денег на реализацию проекта не нашлось. И он завис – до лучших времен. А вместе с ним зависли и те, кого в 1973-м лишили права на память. Места на дополнительные плиты с эпитафиями хватало, специально оставили. Однако установить их почему-то стало можно лишь в рамках расширения мемориала.

С помощью мэра с третьей попытки

В мае 2018-го на калининградском радио «КП» побывал Алексей Силанов.

Незадолго до того он стал мэром областного центра. Узнав в ходе эфира о ситуации с увековечением в Прегольском, он сказал, что берет ситуацию на контроль. В апреле 2019-го, накануне 74-й годовщины штурма Кёнигсберга, я съездил на мемориал. А там – без перемен.

Пришлось снова обращаться к главе города. Он обещал разобраться: «Лично сам выеду и перепроверю». По его словам, по Прегольскому ему «ранее докладывали, что все сделано. Уточню». Затем на меня вышли из пресс-службы горадминистрации. Я еще раз передал в мэрию все возможные списки на увековечение. При этом ожидалось, что ко Дню Победы вопрос будет наконец закрыт. 8 мая «Комсомолка» опять наведалась в Прегольский. На мемориале было по-прежнему без перемен.

Имена всех, кто там похоронен, выяснить не удалось. Возможно, пока.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Пришлось в третий раз беспокоить мэра. И вот – все действительно сделано. Вместо двух на мемориале теперь стоит десять плит с эпитафиями. В скорбном списке – 102 имени. К слову, в изначальном перечне из 27 имен кое-что уточнили. Оказалось, у одного из воинов было другое отчество. У другого – ошибка в фамилии. Теперь все исправлено.

Есть в списке и 12 неизвестных. Увы, даже сейчас, при нынешних возможностях не всегда удается установить имена всех, кто похоронен…

Вот так закончилась эта история, растянувшаяся на 46 лет. И хочется верить, что ничего подобного у нас больше не будет. Нигде и никогда.