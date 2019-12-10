Гречка по 39 рублей и пропавшая кепка: Чем Юрий Лужков запомнится калининградцам

Сегодня стало известно о том, то на 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Последние несколько лет для жителей Калининградской области он был земляком. В 2013-м, через два года после ухода с поста мэра столицы, Лужков выкупил частный конный завод «Веедерн», расположенный в Озерском районе. Бывший градоначальник нанял около сотни работников себе в помощь и с головой ушел в сельское хозяйство. Впрочем, запомнится Юрий Михайлович не только аграрными проектами.

2009 год. Мэр Москвы Юрий Лужков вручает ключи новоселам - дома на Артиллерийской были построены за счет бюджета столицы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рынок, жилье, деловой центр

В августе 2002 года Лужков приезжал в Калининград выделило на это строительство 300 миллионов рублей.

В 2006 году во время очередного визита в Калининград Лужков и тогдашний губернатор Георгий Боос открыли памятный знак в честь начала строительства на улице Сергеева».

А вот «Московский» рынок на улице Дзержинского прямого отношения к Лужкову практически не имеет. Долгое время ходили слухи, что столичный мэр купил землю, на которой стоит рынок, и вообще весь комплекс зданий и павильонов якобы принадлежит ему. Но все участие Юрия Михайловича ограничилось закладкой камня в строительстве первой очереди. Позже на рынке появилась фирменная торговая точка, где до сих пор продаются продукты с лужковского хозяйства.

Усадьба Веедерн, восстановлением которой занимался Юрий Лужков.Фото: Иван МАРКОВ

Пропажа на юбилее

В 2005 году Лужков в статусе мэра Москвы приехал на 750-летие Кенигсберга. И, как рассказывали «Комсомолке», потерял свою знаменитую кепку! Либо оставил головной убор в самолете, либо украли. Кепку так и не нашли. А ведь такие штуковины чрезвычайно дороги. В 2003 году одна кепка Юрия Михайловича ушла с аукциона за 15 тысяч долларов.

В Калининграде Лужкову, конечно, подогнали другую кепи - брезентовую. Тем не менее, Лужков был неоднократно замечен за нервным почесыванием головы.

Первый день продажи гречки Лужкова на ярмарке возле Дома Советов. 2015 год.Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ

Гречка, грибы, сыр...

В августе 2015 года в продажу в Калининграде поступила первая гречка от Лужкова. Впрочем, назвали продукт без лишнего пафоса - просто крупа гречневая «Калининградская». Стоила она всего 39 рублей за 800 граммов, что было почти в два раза ниже средней цены в магазинах, и это вызвало настоящий ажиотаж. Крупу сметали с прилавков, едва ее успевали разложить.

Губернатор Антон Алиханов осматривает калининградское хозяйство Юрия Лужкова. 2018 год.Фото: Иван МАРКОВ

Справедливости ради, далеко не вся гречка в фирменных пакетах была собственно от Лужкова. Под брендом «Калининградская» на самом деле продавалась продукция шести разных местных производителей. Дело в том, что только в хозяйстве Лужкова было оборудование по переработке гречихи в гречку. Сюда свозили гречиху и от конкурентов, после чего в общей массе продукт шел на расфасовку и поступал в продажу под единой торговой маркой. Во многом благодаря Лужкову начался гречичный бум - посевная площадь под этой культурой выросла в 3-4 раза. Калининградская область стала единственным регионом Северо-Западного федерального округа, выращивающим гречиху в промышленных масштабах.

Антон Алиханов рассматривает грибы, выращенные в хозяйстве Юрия Лужкова.Фото: Эдуард Молчанов

В 2017 году прогремели новые проекты. Юрий Михайлович занялся производством грибов-вешенок. Надо сказать, грибы в Калининградской области выращивали и до него, правда, пока никто не догадался готовить для них грунт. В общем, и тут отставной столичный градоначальник стал первооткрывателем, запустив полный цикл производства.

Вот такие жеребцы живут в частном конном заводе "Веедерн".Фото: Иван МАРКОВ

В том же 2017-м Лужков приступил к выпуску сыров и не скрывал планов вывести на рынок собственные моцареллу и пармезан. Хозяйство Юрия Михайловича также купило тысячу перепелов техасской и эстонской пород. В нынешнем году перепелиное мясо и яйца поступили в торговые сети. Кроме того, в поселке Суворовка, где расположено лужковское хозяйство, продолжают активно разводить лошадей ганноверской породы и овец романовской породы.

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