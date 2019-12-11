До суда лучше не доводить. Какие санкции ждут калининградцев, не уплативших налоги в срок

В студии радио «Комсомольская правда» начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области Арнольд Шукаев ответил на злободневные вопросы.

ФНС: только половина калининградцев вовремя платит имущественные налоги 00:00 00:00

Долги новые и старые

- Арнольд Алексеевич, какая ситуация сложилась по задолженности физических лиц по налогам?

- На 1 ноября 2019 года на задолженность физических лиц приходится практически 9,1 процента совокупной задолженности налогоплательщиков Калининградской области, а именно 1,4 миллиарда из 15,3 миллиардов. Задолженность физических лиц по имущественным налогам снизилась за 10 месяцев 2019 года на 0,5 миллиарда рублей, то есть составила 27 процентов с 1,9 миллиарда рублей.

- Эти долги образовались в результате начисления налогов физическим лицам за 2018 год?

- Не совсем. Срок уплаты налогов за 2018 год наступил только 2 декабря этого года и пока рано говорить о сумме задолженности. Так, из 1,4 миллиарда рублей задолженности физических лиц 1 миллиард является задолженностью за предыдущие периоды. В то же время оставшаяся задолженность в размере 0,4 миллиарда возникла в результате расчета налогов за 2017 год, а также по перерасчетам за предыдущие налоговые периоды, связанные с поступлением от регистрирующих органов сведений о правах собственности на объекты земельной, имущественной и транспортной собственности должников. При этом из 1,4 миллиарда задолженности 365 миллионов или 26,2 процента приходится на пеню.

- А что планируете делать с новой задолженностью? Будете направлять какие-то сообщения?

- Налоговые органы в принципе уже уведомили налогоплательщиков об исчисленных налогах давно. Так с середины 2019 года осуществлялась рассылка налоговых уведомлений об исчисленных налогах, а также сроке их уплаты, установленного налоговым законодательством. Так, единый срок для уплаты налогов за 2018 год – 2 декабря 2019 года. Лица, которые не произвели уплату налогов в указанный срок, попадают в разряд должников. Таким лицам производится ежедневное начисление пени на сумму неуплаченного налога. То есть, физлицам, допустившим несвоевременную оплату налогов, также придется заплатить и суму пени, которая, в некоторых случаях представляет собой значительную сумму. Физическим лицам – должникам, которые так и не произвели оплату налога в установленный срок и которые не погасили исчисленные суммы пени, в качестве последнего предупреждения направляются требования об уплате налогов.

Пени и «письма счастья»

- Получается, что налоговый орган уже после направления уведомления об исчисленных налогах и наступления срока уплаты повторно направляет в адрес плательщика требования об уплате налога?

- Совершенно верно. Более того, в конце 2018 года в начале 2019 года налоговыми органами проводилась компания «Новый год без долгов». В настоящее время налоговыми органами проводится компания «В отпуск без долгов», в ее рамках население информировалось о необходимости уплаты налогов. Однако необходимо учитывать, что если физическому лицу направлено требование об уплате налога, то это значит, что он уже пропустил срок уплаты налога. Кроме того, ему уже начисляется пеня, которую придется оплатить. Так что если в ваш адрес поступает требование об уплате налога, то ненужно дожидаться крайнего срока исполнения по требованию, так как в данном случае вы уже должник и каждый день несете дополнительные расходы за несвоевременную оплату налога в виде пени.

- Когда же людям ожидать «писем счастья»? В этом месяце или в следующем?

- Во-первых, необходимо отметить, что налоговый орган может направить в адрес плательщика требование в срок до года со дня установления факта наличия задолженности. Поэтому, не погасив исчисленный налог по уведомлению не нужно дожидаться от налогового органа требования, так как оно может поступить в адрес плательщика не сразу. При этом, как я говорил ранее, пеня будет расти.

Отмечу, что налогоплательщикам, которые имеют подключение к «Личному кабинету налогоплательщика - физического лица» налоговое уведомление за 2018 год и требования об уплате направлялось в электронном виде, что экономит значительные объемы денежных средств бюджета. Поэтому, налогоплательщикам, подключившимся к личному кабинету необходимо проверить поступления к ним требования в соответствующем сервисе, поскольку на бумажном носителе налоговый орган их не продублирует.

Через «личный кабинет»

- Личный кабинет – это удобно в использовании?

- Конечно. Личный кабинет является удобным и современным инструментом взаимодействия с налоговым органом, имеющим положительные аспекты как для плательщика, так и для налогового органа. К примеру, с точки зрения взыскания, для налогового органа крайне важно понимание, что его налогоплательщик получил требование, которое выгружено плательщику в личный кабинет. Это исключает возможные риски неполучения лицом требования, которые возникают, к примеру, в связи с временным отсутствием физического лица по адресу своей регистрации. Для плательщика это выражается, например, в наличии возможности оперативного получения сведений о состоянии своих расчетов, а также в кратчайшие сроки получить то же требование об уплате налогов, чем минимизировать начисляемые ежедневно пени. Физическому лицу остается только периодически открывать свой личный кабинет и проверять наличие в нем изменений. И сейчас как раз то время, когда это необходимо сделать.

Санкции должникам

- Но человек может проигнорировать налоговый орган и не уплатить задолженность. Что будете делать с такими людьми?

- Такая ситуация возможна, но крайне невыгодна самому налогоплательщику. Если лицо не уплатит налог в установленный срок, то налоговый орган в силу закона будет вынужден проводить работу по судебному взысканию задолженности. Она включает в себя направление в адрес налогоплательщика и суда заявления о вынесении судебного приказа, который в последствии будет направлен в службу судебных приставов или работодателю для принудительного исполнения.

- Но процедура получения судебного приказа долгая?

- На самом деле этот процесс не столь длительный. Согласно статье 123.5 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации судебный приказ выноситься в течении 5 дней со дня поступления заявлений налогового органа и после вступления его в силу, по истечению 20 дней, поступает в налоговый орган.

- То есть не платишь - пеня будет расти?

- Да. Но кроме того, если налоговый орган обратился в суд и был вынесен судебный приказ, то придется также заплатить госпошлину за рассмотрение судом материалов дела. При этом сумма пошлины зависит от суммы неуплаченного налогоплательщиком налога и составляет от 200 рублей до 30 тысяч рублей. К примеру, если вы не уплатили налог в сумме 3 тысяч рублей – госпошлина составит 200 рублей. Если же неуплачена сумма налога в размере 30 тысяч рублей – госпошлина составит уже 550 рублей.Кроме того, после передачи выданного судебного приказа для взыскания в службу судебных приставов, она будет взыскивать с неплательщика исполнительный сбор за возбуждение исполнительного производства. Его размер установлен статьей 112 Федеральный закона "Об исполнительном производстве" и для гражданина составляет 7 процентов суммы задолженности по судебному приказу, но не менее тысячи рублей. Так, на примере тех же сумм, получаем, что лицо, не уплатившее в срок 3 тысяч рублей через 4 месяца после срока уплаты налога будет должно заплатить государству уже порядка 4 300 рублей с учетом пени. Если не уплачено 30 тысяч рублей - через 4 месяца после срока уплаты налога придется заплатить уже порядка 33 550 рублей с учетом пени.

- А какие меры может принять пристав против неплательщика?

- Спектр мер судебного пристава достаточно широк. Судебный пристав исполнитель может обратить взыскание на доли плательщика в уставном капитале организаций, что может повлечь затруднений должнику руководства такой организацией и ее активами. Пристав может заблокировать счета должника, что не позволит ему проводить расходные операции. При установлении наличия денежных средств на счетах пристав также произведет их принудительное списания без всякого согласия должника. Почти во всех случаях пристав накладывает запрет на отчуждение имущества налогоплательщика, то есть, если кто-то планирует сделку и имеет задолженность по уплате налогов, то может оказаться в неловкой ситуации при заключении в регистрирующих органах сделки по передачи прав собственности на машины, мотоциклы, квартиры, дома, земельные участки и прочее имущество. Ему попросту откажут в регистрации передачи прав собственности на объект, в отношении которого действует запрет судебного пристава. Также в арсенале приставов имеется возможность наложить запрет на выезд за пределы России. То есть должник с таким запретом попросту не сможет выехать за границу. Так что если вы собрались в отпуск, то начните его с проверки наличия задолженности по уплате налогов. Иначе вас могут развернуть на границе домой или снять с самолета, чтобы вы не уплатили налоги. Если же неплательщик налогов не примет мер по урегулированию задолженности, то судебный пристав придет к нему для ареста имущества, в том числе объектов земельной, имущественной и транспортной собственности, драгоценностей.

- А если человек не собирается за границу и не пользуется банковскими счетами?

- Служба судебных приставов примет меры по обращению взыскания на заработную плату должника. То есть с физического лица, которое не уплатило в сроки налоги, начнут производить удержание из зарплаты еще до выдачи ее налогоплательщику. Если же по какой-то причине работодатель не станет удерживать деньги из зарплаты должника, то работодатель сам будет привлечен к ответственности.

Если же неплательщик налогов так и не принимает мер по урегулированию задолженности, то судебный пристав придет к нему для ареста имущества, в том числе объектов земельной, имущественной и транспортной собственности, драгоценностей, дорогостоящей техники, мобильных телефонов и прочего имущества. После ареста оно будет реализовано на торгах, а денежные средства от реализации перечислены в налоговые органы в счет погашения долга. Даже если у должника не будет имущества, то судебный пристав может наложить арест на совместно нажитое в браке имущество супругов и взыскать задолженность за счет него.

Это не весь перечень мер, которые может принять пристав, а наиболее распространенный. Так что, если вы не оплатили налоги, то завтра, выйдя с работы вы можете увидеть возле своей машины судебного пристава, он составит опись ареста вашей машины и ее изъятия на спецстоянку.

В год Крысы без долгов

- «В отпуск без долгов» - это что-то новое или просто название компании по предотвращению возникновения и урегулирования задолженности?

- Мы ведем перестройку в вопросе урегулирования задолженности физических лиц. Главная задача – это предотвращение возникновения задолженности. Мы хотим повысить уровень налоговой грамотности населения, развития у каждого чувства гражданского долга, понимания, когда, за что и для чего необходимо уплачивать налоги и, что неуплата налога – это тоже правонарушение, которое в особых случаях преследуется, в том числе, по Уголовному кодексу РФ. Поэтому информируем людей через СМИ, а также по громкой связи в торговых центрах о сроках уплаты налогов. Если люди сами приходят в налоговые инспекции, им дополнительно сообщают о сроках и порядке уплаты имущественных налогов физических лиц, информация размещается на билбордах и уличных экранах. По взысканию долгов также реализуются новые методы и подходы. Мы сокращаем сроки взыскания в судебном порядке. Вместе с приставами сделан упор на полноту наложения запретов на выезд должника за пределы страны, на отчуждение имущества, а также его ареста и реализации на торгах. Кроме того, налажено тесное взаимодействие с Правительством региона, администрациями муниципальных образований и органами исполнительной власти в рамках выработки индивидуальных законных методов работы с крупнейшими должниками именно по имущественным налогам физических лиц. Работа уже показала свою эффективность. Рекомендую калининградцам уделить особое внимание состоянию расчетов по имущественным налогам, не затягивать с погашением задолженности, потому что по завершении этого месяца налоговыми органами будет проведена работа по предъявлению в суды заявлений о вынесении судебных приказов не только по крупным суммам задолженности, а в отношении всех налогоплательщиков, не уплативших налог в установленные законом сроки.