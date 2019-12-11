2019-12-11T15:22:29+03:00
Общество

Как два сержанта из Светлогорска заставили всю полицию снежинки вырезать

Предновогодняя шутка полицейских над сослуживцами разошлась по всей стране и едва не стоила им работы [видео]
Ольга Гончарова
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Под суровым взором полковника сержанты вырезали снежинки.Под суровым взором полковника сержанты вырезали снежинки.Фото: YouTube
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Чувство юмора – это редчайший дар, он дан не каждому. И калининградские полицейские доказали, что они мастера розыгрыша, причем не выходя из дежурной части.

8 декабря старший сержант полиции Андрей Ковальчук и его напарник – сержант Антон Коваленко дежурили в ОВД Светлогорска. У ребят было прекрасное расположение духа и неукротимое желание принести радость людям. Все-таки Новый год не за горами! И Антон с Андреем решили пошутить над коллегами из соседнего Пионерского, даже не предполагая, что невинная шутка станет предметом служебной проверки, взыскания и... славы на всю страну.

- Мы заступили на дежурство и решили пошутить над Пионерским, - рассказывает Андрей Ковальчук. - Взяли старую телеграмму заместителя начальника УМВД Калининградской области, переделали в ней текст и отослали по факсу в Пионерский.

В тексте депеши веселые сержанты указали, что всем сотрудникам отдела предписывается вплотную заняться украшением помещений к Новому году - мол, "для поднятия настроения личного состава". А конкретно - нужно бросить все дела, взять в руки ножницы и приступить к изготовлению бумажных снежинок на окна. Причем делать все надо по науке - на две снежинки должен быть потрачен один лист бумаги формата А4.

"Отчет о результатах проделанной работы требую предоставить в тыл УМВД до 17:00 12.12.2019", - завершается текст приказа, после чего стоит размашистая подпись заместителя начальника Управления внутренних дел по Калининградской области Андрея Сицкого.

Тот самый фейковый приказ. Фото: СОЦСЕТИ

Тот самый фейковый приказ.Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские Пионерского, получив приказ, оперативно и с огоньком приступили к вырезанию снежинок, бросив на произвол рутину оперативно-розыскной деятельности. Снежинки - это вам не отчеты переписывать!

- Они подумали, что это правда. Тогда мы сказали, что это шутка. Злого умысла у нас не было, - чистосердечно признается Андрей Ковальчук.

Может эта история так бы и осталась для "внутреннего пользования", но телеграмму со снежинками юмористы в погонах разослали по вайберу и она в миг стала лидером просмотров и лайков в соцсетях. Андрей и Антон прославились на всю страну!

И, конечно, плоды их труда стали известны начальству, а именно, Андрею Сицкому - тому самом полковнику полиции, который "подписал" новогодний приказ. Андрей Михайлович был страшен в гневе и вызвал сержантов на ковер.

- Вы что делаете? - сурово спросил полковник. - Теперь о нас вся страна знает! О том, какие тут умельцы служат. Вот, садитесь и вырезайте снежинки. Хоть меня научите вырезать. Вижу у вас времени свободного много в дежурке. И вы на все МВД России должны нарезать снежинок - для Красноярска, для Сахалина, для Свердловска, для Саратова, для Воронежа, для Волгограда, для Адыгеи, откуда мне звонили вчера, для УМВД, для ФСБ, для прокуратуры!

Сержанты, понурив голову, старательно вырезали. Потом, глядя в камеру, пообещали что шутить так больше не будут, поздравили граждан с Новым годом и пожелали им не делать глупостей. Их собственная глупость обошлась взысканием и объявлением о неполном служебном соответствии.

Полицейские из Светлогорска вырезают снежинки.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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