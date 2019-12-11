Коллекционер старинных икон простил преступников, которые пытали его сына

Намолен каждый экспонат

Сегодня собрание вильнюсского коллекционера Андрея Балыко насчитывает несколько сотен образов XVIII-ХХ веков. В основе экспозиции, которую представили в Калининграде, – образы Пресвятой Богородицы.

- Каждый из этих предметов духовен, намолен, - говорит Андрей Балыко. - Ко всем иконам я отношусь одинаково и рад их восстанавливать. Где-то было утрачено дерево, где-то разбито стекло. У меня непрерывно идет процесс реставрации. Я испытываю приятное чувство, когда вещь попадает ко мне в плохом состоянии и потом становится красивым выставочным экспонатом.

В историко-художественном музее открылась выставка старинных икон.Фото: Александр КАТЕРУША

Все иконы на выставке в Калининграде оформлены в киоты и рамы. Каждый предмет – это не только произведение искусства, но и уникальное сочетание труда людей. Ведь икону писал художник, серебряный оклад делал ювелир, а киотную раму изготавливали мастера по дереву.

- Киотная часть у нас, к сожалению, недооценена. А ведь киоты – это такой труд мебельщиков и резчиков! – восхищается Балыко. - Этих школ и мастеров уже не осталось. Реставраторы сегодня работают при помощи станков и лишь дорезают какие-то элементы руками. В наши дни процесс ускоряется, а раньше на изготовление киота уходили месяцы и годы. Нужна еще правильная древесина: липа, орех, дуб, красное дерево.

В историко-художественном музее открылась выставка старинных икон.Фото: Александр КАТЕРУША

В прошлом Андрей Балыко был связан с силовыми структурами, сейчас занимается бизнесом, покупает не только иконы, но и живопись, старинную мебель, посуду.

- В иконах я не разбираюсь, – вдруг признается собиратель. - Чтобы разбираться, нужно изучать одну школу на протяжении многих десятилетий. Я не знаток, даже в веках не разбираюсь, а иногда и в сюжетах. Но красивые вещи люблю. Последнее мое приобретение – во Франции на аукционе купил икону Печерской Богоматери 1870-х годов. Серебряный оклад, а сама она исполнена на перламутре.

Чтобы добиться такого экспоната, коллекционер вел переговоры четыре года.

В историко-художественном музее открылась выставка старинных икон.Фото: Александр КАТЕРУША

На зло не отвечая злом

Как у любого коллекционера, у Андрея много историй, связанных с поиском и приобретением предметов искусства. Есть и воспоминания, которые вполне потянут на сценарий для захватывающего кинофильма. В 2008 году дом Андрея подвергся налету грабителей, целью которых была как раз коллекция православных икон.

- Я возвращался в Вильнюс из Парижа и находился в Берлине. Звонит жена в 6 часов утра и рыдает: «У нас несчастье. Нас ограбили». Я спрашиваю: «Все живы?» И когда слышу, что все, говорю: «Ничего страшного. Слава Богу!» Хотя у меня похитили сына, ему было тогда 23 года. Его били, мучили, обливали бензином. Они 8 месяцев следили за ним и в итоге поймали, переодевшись в форму полицейских. У них был заказ, им пообещали 6-7 миллионов долларов. Им безразлично, что грабить - магазин в Европе или меня.

В историко-художественном музее открылась выставка старинных икон.Фото: Александр КАТЕРУША

По словам Андрея, он столкнулся с настоящими профессионалами криминального дела, за которыми стояли очень хорошие адвокаты и серьезные финансы. Тогда бандиты унесли около 300 ценнейших икон. На сегодняшний день удалось вернуть лишь треть. Часть до сих пор в процессе возвращения, часть в розыске.

- Какие-то иконы уехали в Ригу, какие-то арестовали в Белоруссии, 80 предметов помогло отыскать криминальное бюро Германии. Возвращаю потихоньку, - рассказывает коллекционер. - Год назад встретил свою икону в антикварном салоне в Москве, еще раньше увидел знакомый образ на Вернисаже.

- Я грабителям все простил. Они 60 лет в общей сложности отсидели, у них иск на десятки миллионов. Они страдают до сих пор. Жизнь все расставит на свои места. Я не хотел заниматься неадекватными действиями, хотя многие от меня это ожидали. Зачем на зло отвечать злом? Я делаю добро. На выставку в Калининграде я потратил полгода жизни и, немало нервов. Ограбление наложило негативный отпечаток на моих родных и, прежде всего, на супругу. Есть понимание – это опасность, какой-то риск. Поэтому я стараюсь, чтобы предметы находились в музее. Хотя и дома у меня очень много вещей. Глаз радуется.

В историко-художественном музее открылась выставка старинных икон.Фото: Александр КАТЕРУША

В Гусеве ждут Геракла

Есть планы у Андрея Балыко и на Калининградскую область. Он обещает с нашим регионом «тесно дружить и плотно сотрудничать». Впереди, можно надеяться, еще не одна выставка в историко-художественном музее, а в Гусев коллекционер хочет привезти уникальный гобелен XVII века «Возвращение Геракла», выполненный по эскизам французского живописца Симон Вуэ.