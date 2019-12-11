Компания АВТОТОР: Помогать - семейная традиция

В воскресенье, 8 декабря, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. После службы он выступил с проповедью, в которой отметил необходимость сохранять духовную и культурную подлинность для воспитания последующих поколений россиян.

- Тот народ, который сохраняет единство, - это сильный народ, который действительно способен справляться с вызовами текущего времени, сохраняя самого себя, сохраняя свои святыни, сохраняя свои идеалы, - сказал Патриарх и отметил, что радуется тому, как православная церковь работает на калининградской земле. Развитие это становится возможным в том числе и благодаря благотворителям.

В храме во внимание к помощи Калининградской епархии и в связи с 70-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл вручил президенту Международного фонда частных инвестиций и основателю компании АВТОТОР Владимиру Щербакову орден Святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

Патриарх Кирилл и Владимир Щербаков встретились и на следующий день в здании Православной гимназии Калининграда. Повод был радостный - передача подарков от АВТОТОР.

Для гимназии приобрели компьютеры, планшеты, квадрокоптеры, профессиональную технику для пресс-центра, круги, печь и прочее оборудование и материалы для гончарной мастерской.

Отметим, благодаря усилиям основателя компании АВТОТОР Владимира Щербакова были построены два корпуса Православной гимназии в Калининграде. В возведение зданий, приобретение мебели и современного оборудования вложено около 400 млн рублей. Владимир Щербаков помогает детям из неполных семей, сиротам, которые учатся в Православной гимназии, - из собственных средств компенсирует им затраты на обучение.

Предстоятель РПЦ сердечно поблагодарил семью Щербаковых и за поддержку гимназиии с момента ее основания

Патриарх сердечно поблагодарил Владимира Щербакова и его коллег за поддержку Православной гимназии и обратился к собравшимся ученикам.

- Жаль, что я не могу встать среди вас и стать маленьким, и снова начать учиться! Когда мы учились, ничего подобного даже представить было невозможно. Разве что в фантастических рассказах. Сегодня же такой высокий уровень технического оснащения школы и учебного процесса, конечно, предполагает совсем другую отдачу с вашей стороны, - сказал детям Святейший и осмотрел компьютерную технику. Патриарх выразил большую надежду на то, что обучение гимназистов будет сопровождаться сохранением веры.

Как рассказал основатель АВТОТОР, учеников старших классов гимназии (от 5-го и выше) уже перевели на цифровую форму обучения.

- У каждого вместо кучи учебников есть теперь планшет, на котором ребята выполняют домашние задания. Они соединены с компьютером преподавателя, которые мы тоже дарим, - сказал он.

В планах у АВТОТОР обеспечить планшетами и младшеклассников.

- Этот вопрос мы полностью решим к Рождеству. Таким образом, вся гимназия будет на безбумажной форме обучения. Решение приняли, а потом подумали - а как же дети научатся писать? Писать-то все равно надо. Теперь мы купим всем электронные карандаши, чтобы они могли писать в планшетах, - говорит Владимир Щербаков.

Компания АВТОТОР уделяет большое внимание социальным и просветительским проектам. Это целенаправленная политика компании, которая выросла из личной инициативы основателя.

Он отметил, что компания АВТОТОР, как резидент Особой экономической зоны, освобождена от ряда налогов.

- В этом году мы заплатили 120 миллиардов рублей налогов и сборов. Часть из них нам вернули в виде субсидий. Но от части налогов, особенно в местный бюджет, мы освобождены. Решено эту часть тратить на социальные дела - стараемся делать что-то, что дает дополнительную краску Калининграду и области.

Подарки от АВТОТОР Сергей и Владимир Щербаковы вручили ребятам лично

Социальные проекты и помощь православной церкви в Калининграде главный акционер АВТОТОР Сергей Щербаков называет доброй семейной традицией.

- Это дело семейное, и своей инициативой я продолжаю начатое нашим основателем Владимиром Ивановичем. Мы продолжаем развивать Православную гимназию. Технологии непрерывно меняются, и мы надеемся, что доступ к ним, доступ к интернету позволит ученикам отличать плохое от хорошего и поможет развивать духовную связь, - сказал Сергей Щербаков.

Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим отметил, что АВТОТОР и его руководство уделяют особое внимание образованию.

- Построив несколько корпусов замечательной Православной гимназии, Владимир Иванович продолжает ее окормлять. Мы благодарим его и молимся о нем и его сыне Сергее Владимировиче, который продолжает его добрую работу и также занимается благотворительностью, - сказал владыка Серафим.

Поблагодарила Владимира Щербакова за помощь и директор Православной гимназии Нина Шевченко.

- Мы начинаем новые программы. Это и промышленный дизайн, и робототехника, связанная с экспериментами по физике. Запускаем школьный пресс-центр и открываем гончарную мастерскую, - говорит она. - Владимир Иванович всегда интересуется нашими делами и нуждами, узнает, о чем мы мечтаем. Он всегда с нами. Вместе мы отмечали 25-летие АВТОТОР: готовились, пели песни и радовались с ними. Мы счастливы, что нас окружают такие люди!

Кроме того, в гимназию поступит мягкая мебель для зоны отдыха в школьном кафе.

- Мы растем, за два года выросли на 52 процента. Сейчас в гимназии обучается 363 человека. Места в нашей трапезной уже не хватает, так что мы открываем в гимназии кафе-зону, - говорит директор и отмечает, что нынешние подарки уже не первые со стороны АВТОТОР и Владимира Щербакова. Ранее он открыл в гимназии кабинет виртуальной реальности, где теперь проводят уроки физики, химии и биологии, а младшеклассники изучают окружающий мир. Гимназисты занимаются исследованиями и могут «погружаться» в подводный мир, космос и даже изучать строение клеток.

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