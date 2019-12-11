2019-12-11T14:13:21+03:00
Общество

Новогодний подарок «Ростелекома»: Калининградцы смогут смотреть тысячи фильмов и сериалов бесплатно

Праздничный сюрприз ждет всех в онлайн-кинотеатре Wink
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Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ. Зрителей ждут более 13 000 фильмов и эпизодов лучших сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов.

Бесплатный доступ к просмотру получат все, кто станет подписчиком нового тарифа «Для праздников». Запустить подписку можно в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на любом гаджете и на SMART TV. После подключения к тарифу смотреть контент можно под одной учетной записью на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра. При этом в Wink всегда бесплатны 20 основных телеканалов, которые входят в два обязательных цифровых мультиплекса (каналы цифрового ТВ).

Праздничная акция продлится до 31 января 2020 года. Принять в ней участие могут как действующие абоненты «Ростелекома», так и новые клиенты. После окончания бесплатного месяца стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

В Калининградской области сервис Wink уже установили более 21 000 жителей. Успейте пополнить число этих счастливчиков и получить бесплатный доступ к лучшей коллекции видеоконтента для семейного просмотра в праздники!

ИСТОЧНИК KP.RU

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