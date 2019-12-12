Красный переворот в Кёнигсберге: как провалилась социалистическая революция в Восточной Пруссии

Как известно, Кёнигсбергский замок был уничтожен во второй половине 1960-х как оплот прусского милитаризма. Но члены исполкома Калининградского горсовета, отдавшие распоряжение о сносе, наверняка и не догадывались, что в древней твердыне в ноябре 1918 года хозяйничали… местные коммунисты. А все потому, что грянувшая за год до этого Великая Октябрьская социалистическая революция в России перекинулась на Германию.

Морская душа восстания

Начиналось все в 1917-м, когда немецкие моряки по примеру русских собратьев начали создавать на своих кораблях тайные организации. В итоге эти ячейки и стали движущей силой революции в Германской империи.

В 20-х числах октября 1918 года германское высшее военное командование в лице адмирала Рейнхарда Шеера, вероятно, не догадываясь о том, что на флоте беспокойно, бросило спичку в этот пороховой склад. Желая получить более выгодные условия при подписании мирного договора, Шеер решил отправить несколько немецких линкоров в самоубийственную атаку против превосходящих сил британского флота. Вечером 29 октября не желавшие бессмысленно погибать матросы оказались исполнять этот приказ. Около тысячи из них в итоге оказались арестованы. А после того как 3 ноября в Киле военный патруль расстрелял мирную манифестацию моряков и рабочих, требовавших освобождения своих товарищей (было убито 9 и ранено 29 человек), вспыхнул открытый бунт. Значительная часть высланных на его подавление солдат перешла на сторону восставших и оставшиеся верными правительству войска были разбиты. К вечеру Киль полностью оказался во власти революционеров.

Пока правительство безуспешно пыталось скрыть информацию о восстании, матросы и их посыльные разъехались по всей Германии и по всем фронтам, разнося новости о событиях в Киле. Там, по опыту «красной» России, уже начали формировать Советы на предприятиях и в воинских частях.

От Пиллау до Кёнигсберга

Уже 8 ноября, как писал восточно-прусский краевед Оскар Шлихт, весть о Кильском восстании добралась до Пиллау (современный Балтийск – Ред.), на следующий день стало известно об отречении кайзера Вильгельма II от престола. В ночь с 9 на 10 ноября в Кёнигсберге образовался Совет рабочих и солдатских депутатов, который практически без сопротивления взял власть в свои руки, а 11 ноября последовала капитуляция Германии в Первой мировой войне. На волне этих событий 29 ноября была сформирована революционная дивизия Народного флота, которая разместилась в Королевском замке. На тот момент она была единственной вооруженной силой в столице Восточной Пруссии.

"Мир наступит... когда осенью листья опадут". Антивоенный плакат.Фото: Ullstein Bild

Германские военные и патриотическая общественность опасались, что дивизия может объединить свои силы с войсками из Советской России и подготовить большевистский переворот в Германии. Поэтому в декабре 1918 года правительство опубликовало призыв создавать добровольческие части для защиты границы.

Бунтарским центром Восточной Пруссии был все-таки не Кёнигсберг (военная аристократия и буржуазные круги, хоть и растерялись, но были по-прежнему сильны), а Пиллау, во главе которого с 10 ноября был ландверовец Константин Давид (берлинский писатель, долгое время служивший в гарнизоне Пиллау).

- Сначала он встретил сопротивление со стороны коменданта, полковника фон Раумера, но собравшийся в казарменном дворе гарнизон заявил о своей готовности поддержать Давида, - пишет Оскар Шлихт. – Вскоре над пехотной казармой был водружен красный флаг.

В тот же день, 10 ноября, солдаты провели демонстрацию, а некоторые из них даже ходили рука об руку с русскими военнопленными. Представителям старых властей Давид сообщил, что необходимость смены власти напрашивалась в течение последнего года, пообещав, обеспечить в городе спокойствие и порядок. На следующее утро в казарменном дворе был избран рабочий Совет, который был взят под контроль Советом солдатских депутатов во главе с горнорабочим из Эссена по фамилии Петрушински.

Конец праздника

Увы, отношения Петрушински и Давида не заладились. В декабре председатель Совета солдатских депутатов даже выразил недоверие последнему. Причиной конфликта, в частности, было то, что Петрушински настаивал на демобилизации солдат, маявшихся бездельем. А это, по мнению властей, ослабляло восточную границу. Демобилизованные фронтовики, начиная с ноября, наводняли улицы и Пиллау и Кёнигсберга. Все было похоже на бесконечный праздник, так как фронтовикам власти оказывали героям торжественный прием, украшая улицы флагами. Только к январю, когда в Россию и Францию ушли последние эшелоны с военнопленными, торжества закончились.

12 января 1919 года население Кёнигсберга собралось на митинг, где было принято решение начать создавать волонтерские батальоны для защиты Восточной Пруссии. Однако красные морпехи обстреляли собравшихся - погибло двое. Затем 15 числа в Берлине правительством были арестованы и затем убиты лидеры «Союза Спартака» (марксистская организация, вошедшая впоследствии в компартию Германии – Ред.) Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Вооруженные столкновения в регионах продолжились, начались проблемы с продовольствием.

Совет солдатских депутатов Пиллау начал обыски с целью обнаружения скрываемых населением продуктов питания. Для этих целей, а также для охраны митингов, из рабочих составили хорошо вооруженный отряд под названием «Защита Родины». Он ездил в Фишхаузен (теперешний Приморск – Ред.), где участвовал в бурных собраниях.

Последние бои

В марте 1919-го правительство, подавившее сопротивление в столице, взялось за регионы. В Восточной Пруссии власти уже могли опираться на добровольческий корпус, подразделения которого имелись в Велау (Знаменск), Алленбурге (Дружба), Попелкене (Высокое); Лабиау (Полесск), Меляукене (Залесье), Нойхаузене (Гурьевск) и Кальтхофе (район сегодняшней улицы Гагарина в Калининграде). Составленные из опытных фронтовиков, они имели кавалерию и артиллерию, тщательно охраняя себя от проникновения революционных агитаторов.

Винценц Мюллер, входивший в Пограничную стражу «Север», квартировавшую в Бартенштейне (сейчас польский Бартошице – Ред.), вспоминал, что в начале марта в штаб пришло приказание выделить молодых офицеров для выступления против остатков Народной морской дивизии.

«Операцией руководил командующий войсками в Кёнигсберге, действовавший в тесном сотрудничестве с обер-президентом Восточной Пруссии, социал-демократом Августом Виннигом, - пишет он. - По моей просьбе меня послали в один из фортов в северо-западной части города. Там я нашел боевую группу численностью 200 человек, причем офицеры составляли треть. 3 марта на рассвете началось концентрированное наступление на город».

Отряды пограничной стражи беспрепятственно достигли центра Кёнигсберга через дачное предместье Марауненхоф (сегодня район улицы Тельмана – Ред.). Зато войскам, входившим в город с юга и юго-востока, пришлось вести бои на пролетарских окраинах. Тем не менее, еще до полудня остатки Народной морской дивизии прекратили сопротивление. После этого 9 марта добробат Дитриха фон Заукена неожиданно ворвался в Пиллау, где устранил власть солдатского Совета, члены которого спешно покинули город.

На этом и закончилась власть коммунистов в Восточной Пруссии.