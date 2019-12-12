«Мы не янтарная мафия»! Калининградские дайверы крепко обиделись из-за фильма-расследования на федеральном канале

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о повышении штрафов за незаконные добычу и оборот солнечного камня. Чтение это не последнее, документ должен быть вычитан и принят большинством российского парламента и подписан президентом РФ и только тогда вступят в действие карательные поправки в УК РФ.

Так, по информации агентства ТАСС, за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, с лицами, уже ранее попадавшими под аналогичную статью КоАП, грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет». Аналогичные санкции предусматриваются за сделки, связанные с хранением, перевозкой или пересылкой минерала в любом виде. Исключение составляют ювелирные и бытовые изделия, а также лом янтаря.

Для тысяч жителей нашего региона, которые самовольно многие годы ведут добычу янтаря в море, перерабатывают сырье и изготавливают из него готовую продукцию, санкции ничего хорошего не сулят. "Янтарные дайверы" уже отправились зимовать. На берегу в Янтарном девственная чистота, сотни лодок загнали в эллинги, в море ловить солнечный камень никто не выходит.

- Ушли все: морская «пехота» и крутые ребята, кто держит бизнес по добыче. Короче, народ сушит весла. Полицейские дежурят день и ночь, так что ловить под пристальным прицелом никто не решается. Говорят, стянуты сюда дополнительные силы. Тем, кто хочет здесь служить и жить на постоянной основе, предоставляют хорошее служебное жилье, - поделился с «Комсомолкой» один бывалый товарищ.

Факт сворачивания массовой самовольной добычи янтаря подтвердил нам глава Янтарного Алексей Заливатский и дал прогноз на дальнейшее развитие ситуации, будут ли дальше гибнут в море люди за янтарь:

- Никто не ныряет, пару недель штормит и штормить будет. Но дело не в погоде. Будет ли меньше гибнуть дайверов, покажет практика. Но нырять однозначно будут меньше. Это в первую очередь зависит от работы правоохранителей. Если они на деле будут отрабатывать и применять законы, если будет неотвратимость наказания за нелегальную добычу. Только от этого всё и зависит. Для нас основной вопрос, куда пойдут работать люди, которые привыкли заниматься морской добычей янтаря. Чем они будут заниматься, как зарабатывать на жизнь, обеспечивать семьи? Это важнейшая социальная проблема для наших жителей. Запрещаем нырять - нас спросят, где нам зарабатывать деньги. Пока никто никакой альтернативы дайверам не предложил.

Сами дайверы хранят молчание, разговаривать на янтарную тему отказываются. По словам мэра Заливатского, у них нет желания общаться с журналистами, а все потому что в недавнем «расследовании» журналиста Эдуарда Петрова на канале "Россия", их работа в море показана в превратном свете и телекартинка вообще не соответствует реальности.

- Показали Янтарный как центр янтарной мафии на западе России. Все искажено. Первоначально, когда люди давали согласие на участие в передаче, обозначалась другая тема, заявлялись другие вопросы. В итоге наши товарищи согласились, а представили их чуть ли не преступниками, - признаются дайверы на берегу штормящего Балтийского моря.

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