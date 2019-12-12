Дни разорванных контрактов: почему сорвались сделки по строительству школы, онкоцентра и терминала в Пионерском

В Калининградской области приостановлено строительство трех крупных инфраструктурных объектов: онкологического центра в поселке Родники, школы на 1100 мест на улице Артиллерийской в Калининграде и морского терминала в Пионерском. С подрядчиками решили расторгнуть контракты, объекты суммарной стоимостью свыше 10 миллиардов рублей будут достраивать другие компании, что неминуемо повлечет дополнительные расходы и новые сроки окончания работ.

Молчание Москвы

Десять лет назад в Калининграде прекратил самостоятельное существование областной онкодиспансер - он стал частью областной клинической больницы. Спустя пару лет региональные власти пришли к выводу, что это было не самое лучшее решение, и задумали построить «с нуля» современный онкоцентр. Почти шесть лет чиновники искали деньги на жизненно важный объект, а когда нашли, только со второй попытки смогли выбрать подрядчика – ООО «АрТель» из подмосковного города Реутов.

Ситуация с «АрТелью» наглядно показывает, что закон о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд далек от совершенства. Компания, которая да этого имела крупнейший подряд чуть более чем на 700 млн рублей, внезапно решила строить онкологический центр, понизила цену контракта на 60 млн рублей и стала победителем аукциона на 4,2 миллиарда рублей. Абсурдность подобных историй в конце 2018 года признал и руководитель Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия. В интервью «Комсомолке» он признался, что торговать на аукционах такие социально важные объекты недопустимо.

- Мы только на конкурсные процедуры потратили больше, чем полгода. Занимались этим с марта по октябрь. Восемь раз ездили в Москву, чтобы защищать наши интересы в ФАС. У нас же выбирали застройщика стадиона без конкурса. Логично и другие социально значимые объекты подобного уровня, такие, как онкоцентр, проводить так же. К сожалению, подобных распоряжений из Москвы не последовало, и региональные власти были вынуждены заключить контракт с подрядчиком, который не имел опыт строительства медицинских центров.

Нехватка рук и материалов

Активная фаза работ на главной медицинской стройке началась в конце 2018 года. В конце года текущего власти решили расторгнуть контракт с подрядчиком, поскольку стало очевидно, что образовавшееся отставание уже невозможно ликвидировать.

Уже весной пришло понимание того, что на стройке элементарно не хватает рабочих рук, так как «АрТель» не спешила нанимать субподрядчиков. Ну а нехватка строительных материалов и вовсе стала нонсенсом.

Практически еженедельно на объект выезжал губернатор, который, впрочем, довольно сдержанно комментировал ситуацию: «Не всем доволен», «Отставание есть, но некритичное». Спустя год с начала работ подрядчик выполнил свои обязательства всего на 15 процентов, впереди теперь - новые конкурсные процедуры и выбор нового подрядчика.

Губернатор Антон Алиханов на этой неделе сообщил, что расторжение контракта с подрядчиком строительства онкоцентра – процесс не быстрый, и может занять несколько месяцев.

- Если будет обоюдное согласие, то это более быстрый процесс. Если они намерены затягивать, то все может затянуться до 3-4 месяцев, - сказал глава региона, признавшись, что долгое время региональные власти всеми возможными способами пытались ускорить темпы работ.

- Хочу поблагодарить субподрядчиков, благодаря которым мы имеем коробку (онкоцентра) практически в законченном виде, - добавил Алиханов.

Судьба школы на 1100 мест на улице Артиллерийской повисла в воздухе.Фото: мэрия Калининграда

Вездесущая «АрТель»

Подмосковная компания не будет достраивать и школу на 1100 мест на улице Артиллерийской в Калининграде. В 2017 году региональные власти представили социальному вице-премьеру РФ Ольге Голодец проект трехэтажного учебного заведения в активно развивающемся микрорайоне областного центра. Голодец заявила, что область может рассчитывать на поддержку федерального правительства, и не обманула. В конце 2017 года власти Калининграда получили и деньги, и разрешение на строительство.

Контакт на 827 млн рублей выиграла в феврале 2019 года … все та же подмосковная «АрТель». Компания к этому времени уже «буксовала» на онкоцентре, но это не помешало ей стать единственным участником электронного аукциона и заключить контракт по начальной (максимальной) цене.

В апреле этого года «АрТель» получила первую претензию от заказчика, городские власти хотели, наконец-то, увидеть график производства работ и проект производства работ. В октябре отставания в сроках стали пугающими: строители не завершили работы по устройству фундамента, колонн, ригеля, перекрытий, перемычек, полов и перегородок. Всего работ было выполнено на 68 млн рублей, хотя до сентября «АрТель» должна была выполнить и сдать работы на 263 млн рублей…Терпение городских властей лопнуло, и 30 ноября стало известно, что администрация Калининграда в одностороннем порядке расторгает контракт.

- К сожалению, это обычная ситуация, когда подрядчики набирают себе объектов и считают, что смогут их «вытянуть» при помощи местных субподрядчиков. Но это не всегда получается, - прокомментировал губернатор Антон Алиханов.

Куда исчезли 1,6 миллиарда?

К строительству другого крупного инфраструктурного объекта в Калининградской области – морского пассажирского терминала в Пионерском региональные власти, конечно, имеют опосредованное отношение. Подрядчик - небольшая компания «Больверк» из Самары - был определен распоряжением правительства РФ. Однако и это не стало гарантией того, что терминал построят качественно и в срок.

На стройке терминала в Пионерском пропали миллиарды рублей.Фото: Правительство Калининградской области

Начиналось же все в феврале 2018-го довольно оптимистично: сотни рабочих, несколько десятков единиц спецтехники, заверения, что все работы выполняются только под руководством «лучших специалистов», ожидания 300-метровых круизных лайнеров, 300 тысяч пассажиров в год, дополнительная яхтенная марина…

Прошел год, чиновники стали осторожно намекать, что возможна «задержка сроков» из-за устранения последствий шторма. Шторм действительно был, и неслабый, но чтобы отстать от графика сразу на девять месяцев?! В августе этого года полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан назвал вещи своими именами: «нерасторопность подрядчика». В ноябре заказчик строительства Росморпорт принял решение расторгнуть контракт с ООО «Больверк».

В начале декабря стало известно, что в отношении бывшего и нынешнего руководства «Больверка» завели уголовное дело за крупное мошенничество. По версии следствия, бизнесмены получили на строительства терминала аванс в размере 3,6 миллиардов рублей, при этом, работы были выполнены только на 2 миллиарда. Оставшиеся 1,6 млрд рублей были переведены на счета фирм-однодневок, и затем благополучно пропали. В результате терминал построен чуть больше чем на четверть, огромные деньги пропали, когда Пионерский увидит огромные круизные суда сотни тысяч счастливых туристов - неизвестно. До конца этой зимы работы на объекте уже точно не будут вестись, сообщил Антон Алиханов, добавив, что, объект будет достроен.