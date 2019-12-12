Почти год «мусорной реформе» в Калининграде: единый оператор пойдет на праздники с убытками

В первом полугодии 2020-го плата за вывоз мусора для калининградских потребителей не изменится. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал директор государственного предприятия Калининградской области "Единая система обращения с отходами" Алексей Хряпченко. По его словам, ради сохранения тарифа предприятию пришлось сократить расходы на 300 миллионов рублей и добавить собственные деньги.

Хряпченко: 90% калининградцев оплачивают вывоз мусора вовремя 00:00 00:00

- В каждом муниципалитете свой тариф, - напомнил Хряпченко. - Например, в Славске люди платят за вывоз мусора 40 рублей. Это сравнимо с доставкой одного письма Почтой России. А мы за эти деньги вывозим мусор, да еще и квитанции печатаем и приносим домой.

«ЕСОО» заканчивает 2019 год с убытками: из-за перерасчетов тарифа для некоторых пользователей, проблем с территориальной схемой и объемом мусора компания потеряла 70 млн рублей.

- Кассовые разрывы были грандиозные, мы их закрывали и заработанными до этого деньгами, и за счет кредитов. Бюджетных денег нам никто никогда за всю историю не давали, - говорит Хряпченко.

При этом калининградцы платят за вывоз мусора добросовестнее всех в России! Так, за октябрь по выставленным квитанциям «ЕСОО» удалось собрать 99% платежей с физлиц и более 80% - с юрлиц. В области открыто 409 тысяч лицевых счетов для клиентов, и на конец октября тем, с кем работают напрямую, доставили 364 тысячи квитанций. Оператор старается выйти на прямые договора со всеми, так как управляющие компании предпочитают копить долги — по этому поводу уже подано несколько судебных исков, часть компаний заключили соглашение о реструктуризации задолженности. Удалось оператору урегулировать и спорные вопросы с СНТ и заповедниками.

- Для нас это стоило 200 млн в год. Возмещения мы пока не видели. Эти решения очень бьют по бюджету, но вопросы сняты, - говорят в «ЕСОО».

По словам представителей оператора, на невывоз мусора им сейчас поступает не больше двух жалоб в месяц. На новогодние праздники будет организована горячая линия для оценки качества услуг.

- С каждой ситуацией разбираемся отдельно. Если есть нарушения — штрафуем транспортировщиков отходов. Штраф за один невывезенный контейнер — 100 тысяч рублей. И штрафуем мы подрядчиков каждый месяц. Но бывают и объективные причины: иногда они по несколько часов не могут подъехать к контейнеру, как на ул. Пролетарской (из-за машин, блоков).

В следующем году квитанции за вывоз мусора потребителям будет доставлять компания из Екатеринбурга. Они же будут начислять платежи и разводить по лицевым счетам.

- В этом году мы учли тысячи корректировок по данным в квитанциях, - рассказал замдиректора по сбытовой деятельности «ЕСОО» Алексей Копылов. - Но не оплачивать квитанцию неправильно. Вы вправе оплатить ее в том объеме, в котором согласны, после чего направить нам корректировки. Воспользуйтесь нашим сайтом, там есть форма для обращения граждан.

За год оператор обращения с отходами практически вдвое увеличил количество контейнерных площадок в области - с 4700 до почти девяти тысяч. Обещают, что контейнеров будет еще больше, и появятся они даже в населенных пунктах на несколько домов.

Полный эфир с представителями Единой системы обращения с отходами слушайте ЗДЕСЬ.