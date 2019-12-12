Доказала, что «не верблюд»: суд защитил собственницу, у которой хотели отобрать квартиру, купленную в ипотеку

Арбитражный суд поставил точку в истории с застройщиком, который сначала продал квартиры, затем обанкротился и через конкурсного управляющего начал отнимать жилье у собственников. Одним из них оказалась Людмила Адаменкова, которая приобрела в ипотеку квартиру в Светлогорске. Довольно быстро вернула кредит, но не успела насладиться жизнью на берегу моря, как получила повестку в суд. Обанкротившийся застройщик через конкурсного управляющего требовал вернуть квартиру, поскольку Адаменкова за нее якобы не заплатила!

Однако суд встал на защиту интересов собственника, и в иске застройщику отказал. Казалось бы, самое время открыть шампанское для победного душа, но пока наша героиня не торопиться праздновать победу.

Бой не кончен

- Вы удовлетворены решением суда?

- Первую битву мы выиграли, но другая сторона наверняка будет подавать апелляционную жалобу, стараться изменить решение суда в свою пользу.

- Сколько по времени длился процесс?

- В отношении моей квартиры - с ноября 2017 года. В отношении меня лично - больше года, так как в качестве третьего лица меня привлекли в августе 2018 года, а уже в качестве ответчика - 16 января 2019 года. Процедура банкротства была инициирована аффилированными лицами предприятия «Раушен ДТА» в конце 2016-го. В августе 2017 года Арбитражным судом было принято решение о банкротстве застройщика «Раушен ДТА» и утверждении конкурсным управляющим временного исполнителя, осуществляющего процедуру наблюдения с марта 2017 года. Хочу обратить внимание на собранную доказательную базу и обязательное активное участие в самом процессе граждан, которые уповают на судебную систему. Как принято считать, суд во всем разберется сам. Суд, конечно, умный, но собирать доказательства, представлять убедительные аргументы вашей добросовестности, заявлять ходатайства за вас он не будет. К сожалению, все было так, как было сказано в статье, опубликованной в мае этого года в «Комсомольской правде»: «Докажи, что ты не верблюд».

Слово за следствием

- Планируете и дальше бороться с мошенниками?

- Думаю, это работа следствия. У нас нет правовых оснований для вступления в уголовное дело. Наша задача – отстоять свою собственность. Вообще это очень странное дело – банкротство застройщика ООО «Раушен ДТА», организованное, как я уже говорила, очень сильно заинтересованными лицами. Вы только вдумайтесь: достроить два жилых дома, передать собственникам квартиры и нежилые помещения, затем организовать процедуру банкротства. С помощью которого пытаться 10 процентов квартир (всего в 2-х корпусах их 113) и практически все нежилые помещения в цокольных этажах вернуть себе,- заявив требование о недействительности договоров долевого участия. И все это - под предлогом якобы не поступивших денег на счета застройщика. При том во всех договорах указано требование расчета в течении трех дней, и все договора (включая и те, к которым было заявлено требование о недействительности), как и следующие за ними соглашения о переуступке прав, зарегистрированы в Росреестре без указания требования перевода долга на последующих покупателей.

Причем ни в 2013-м, ни в 2014-м, ни в 2015 годах интересантами процедуры банкротства, среди которых учредитель компании с 50-процентной долей собственности, судя по всему, не инициировалась проверки в отношении якобы непоступления денежных средств. Зато были аудиторские заключения, в которых нарушений финансовой дисциплины не отмечено.

Людмила Адаменкова.

Все мы в зоне риска

- Как это решение суда может повлиять на похожие дела, рассматриваемые в Арбитражном суде?

- Каждый спор индивидуален. Да, есть абсолютно схожие дела, но, если ответчик по таким делам не участвует в процессе, не собирает доказательства, не заявляет ходатайства, в том числе и о пропуске срока исковой давности, суд не может это сделать сам.

К сожалению, в основном, добросовестный покупатель, или уже собственник, ознакомившись с претензиями неких лиц, реагирует примерно так: «Какая ерунда, я добросовестный покупатель, мое право собственности подтверждено государством, почему я должен кому-то что-то доказывать?» Точно также думала и я. И как только узнала, что в арбитраже ко мне выдвинуты претензии, предоставила полный комплект документов, в которых указано: право собственности зарегистрировано. И была абсолютно уверена, что этого достаточно.

- Что вы посоветуете тем, кто планирует покупать квартиру в новостройке?

- Невозможно узнать о заготовленных схемах и планах недобросовестных застройщиков. На мой взгляд, оградить от подобных ситуаций могут юристы-профессионалы, имеющие необходимый опыт работы. К сожалению, жизнь любого гражданина может повернуться так, что при решении важных для него и его семьи дел придется иметь дело со следствием, судами, прочими государственными органами, а также с юристами, адвокатами…

Огромное спасибо: юристам, журналистам и всем тем, кто поддержал меня! Расскажу такую ситуацию. Менеджер (сожалею, но я не записала ее имени) известной правовой системы, обратив внимание, что я регулярно пользуюсь возможностью бесплатного заказа правовых документов, позвонила, чтобы сделать мне коммерческое предложение, уточняя мои приоритеты. А я в ответ просто сказала, что заказанные документы мне необходимы как физическому лицу, у которого истребуют квартиру. Через несколько минут менеджер перезвонила и сообщила, что компания мне продлевает бесплатный доступ к документам системы. Как много у нас неравнодушных и порядочных людей!

КОМПЕТЕНТНО

«У застройщиков сложилась практика по выводу квартир»

Светлана ТВЕРДОХЛЕБ, юрист:

- Суд вынес законное и обоснованное решение, разобрался в ситуации в целом, дал верную оценку представленным доказательствам, вынес не только законное и обоснованное, но и справедливое решение. Конечно, мы будем готовиться к тому, что это решение будут оспаривать, но уверена - суды последующих инстанций также разберутся и поддержат это решение. Очень порадовал тот факт, что Арбитражный суд в своем мотивированном решении дал полноценную оценку всех обстоятельств и аргументам, представленных нашей стороной. Не всегда суды в полном объеме описывают в мотивированном решении всю позицию стороны, тем более что, по факту, суд применил срок исковой давности и отказал заявителю именно по этим основаниям.

Раньше все боялись покупать квартиры во вторичном фонде, считалось квартиры с «историей» могут иметь «подводные камни», всегда проверяли тщательно, заказывая всевозможные выписки и справки... Как оказалось, сейчас квартиры в новом жилье приобретать так же небезопасно. В настоящий момент у застройщиков сложилась практика по выводу квартир, через аффилированных лиц (физических или юридических лиц) из активов самого застройщика. С одной стороны, эта практика была уже давно, но вот таких дел в нашей области, наверное, еще не было.

Хочу посоветовать гражданам, покупающим квартиры: внимательно относитесь к документам, старайтесь проверить все основательно! А лучше доверять такую проверку профессионалам.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

«Докажи, что ты не верблюд»: у калининградки отбирают квартиру, купленную с помощью ипотеки

Почти четыре года назад калининградка Людмила Адаменкова приобрела квартиру в ипотеку. Семья постаралась быстро вернуть кредит, Адаменковы сделали милый ремонт, а в сентябре 2018 года получила приглашение в суд: необходимо вернуть жилье, потому что за него… не заплатили (ПОДРОБНЕЕ).