Пламя возгорелось из налога: 10 лет назад в Калининграде прошел первый из самых массовых митингов в истории города

12 декабря 2009 года в сквер у «Матери-России» позвали калининградцев, которые были против резкого повышения транспортного налога. Но в итоге митингующие подвергли разгромной критике всю деятельность региональных властей.

Организаторы оказались не готовы к тому, что придет столько людей (порядка пяти тысяч человек) и что закипят такие страсти. В какой-то момент митингующие вдруг перекрыли Ленинский проспект. Кто-то даже упал под колеса – хорошо, не успели задавить…

Считается, что этот митинг и последующие масштабные акции протеста сыграли роковую роль в судьбе Георгия Бооса, поставив крест на его карьере губернатора. Ничего подобного в истории Калининградской области еще не было.

В сквер у памятника "Мать-Россия" пришли около 5 тысяч человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мандарины из Китая

28 сентября 2005-го нашего земляка Владимира Егорова на губернаторском посту сменил присланный из Москвы Георгий Боос. Он стал первым уже не избранным, а назначенным главой региона. Однако это обстоятельство ему ничуть не мешало вести себя по-хозяйски.

В прежние времена его за глаза так бы и называли – Хозяин. А тут уже вскоре в ходу было совсем другое прозвище – Мандарин, по аналоги с чинушами из "старого" Китая. И именно мандарин (только уже в виде фрукта) станет в итоге символом мощного протестного движения. А главной целью этой движения будет: Бооса – в отставку!

Нет, было при нем и хорошее. Общее ощущение от начала «эпохи Бооса» – возник какой-то подъем, движуха, оторванный янтарный край стал вдруг во многом впереди России всей. Но не потому, что форпост, а потому что «пилотный регион». Говоря о достижениях, кто-то первым делом вспомнит Приморское кольцо. Кто-то – о том, что губернатор Боос не побоялся стереть с лица земли наркоманский «табор». А кто-то искренне благодарен за то, что многодетный отец Боос «искоренял» у нас детдома, делая все возможное, чтобы у сирот появились приемные родители.

И все же на первом плане – гигантомания, «мегапроекты». Так, мы должны были догнать Литву и Польшу по уровню жизни. Принять миллионы переселенцев. Стать туристической Меккой. Начать проводить у себя гонки «Формулы-1». Построить игорную зону и АЭС, ипподром и яхтенную марину, лучший в Европе музыкальный театр и металлургический комбинат…

"Георгий, ты же сам байкер", - обращаются к губернатору мотоциклисты.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Он ведь и начал с чего? Не успел приехать, как областная администрация «превратилась» в правительство. А слово «губернатор» стали писать с большой буквы «г». И что, это как-то изменило нашу жизнь к лучшему? Или власть стали больше уважать?

Не говоря о том, что за «мегапроектами» подчас терялся пресловутый маленький человек. Например, благодаря Боосу появилась сельская «Школа будущего», каких у нас до этого и близко не было. Но при этом одну за другой закрывали «неперспективные» школы. Хотя на селе любая школа – больше чем школа. Центр притяжения местной жизни. А порой – и последняя надежда. Есть школа – значит, есть еще будущее и у поселка…

Никто не хотел уходить

А потом настал 2008 год, принесший мировой экономический кризис. И вот уже отошли на задний план проекты типа завода по строительству дирижаблей (было и такое). На повестке дня: где найти средства на самое элементарное? И, чтобы пополнить бюджет, 30 ноября 2009-го с подачи губернатора областная дума приняла закон о повышении транспортного налога. В среднем – на 25%. И это стало последней каплей. Точнее, искрой.

После неожиданно массового и бурного митинга 12 декабря 2009-го повышение налога оперативно отменили. Однако это, похоже, только подлило масла в огонь. 30 января 2010-го состоялся второй митинг (теперь у Дома Советов), собрав уже десять тысяч человек. А среди ораторов были гости из Москвы – именитые лидеры оппозиции.

Из сквера толпа перетекла на Ленинский проспект. Движение встало.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Надо отдать Боосу должное – он до конца держал удар. Третий митинг, назначенный на 20 марта и ожидавшийся еще более массовым, не состоялся. Причем его отменили сами организаторы – таким стал итог «консультаций» с губернатором. Который в свою очередь устроил 20 марта «телемитинг». В студии собрались местные начальники во главе с Боосом и вчерашние бунтари, ставшие «представителями конструктивной оппозиции» (хотя многие называли их иначе – предатели). Через камеры, установленные на улице в центре Калининграда, а также в Светлогорске и Гусеве, можно было задать вопрос – и тут же получить ответ. Вел этот беспрецедентный телемост «сам» Владимир Соловьев.

Тем временем у Дома Советов шла очередная антигубернаторская акция. После 30 января во избежание проведения здесь новых митингов эту площадку срочно перепрофилировали под ярмарку областных сельхозпроизводителей. Однако 20 марта сюда все равно пришло немало оппозиционеров, чтобы устроить хотя бы «мандариновый флешмоб» – раз уж не дали провести митинг.

Некоторые бросались под машины...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По одним данным, участников было две тысячи, по другим – четыре. Все «вооружились» мандаринами. Кроме того, многие закрыли рты медицинскими повязками – дескать, нет у нас свободы слова, не дают говорить. До поры до времени все, по сути, тусовались. Так, может, и разошлись бы. Но один пенсионер начал вдруг громко и нелицеприятно клеймить власти. Его попробовала задержать милиция. Однако толпа не дала. А потом, дружно вскинув руки с мандаринами, протестанты стали скандировать лозунги. И – швырять под ноги мандарины, давя их…

Старый "Мерседес" жжет резину.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тем не менее Боос вел себя как победитель. И 26 июня устроил второй «телемитинг». По окончании пообещав организовать через три месяца очередной прямой диалог с народом. Намек был однозначный. Через три месяца заканчивался его губернаторский срок. Но на покой уходить никто не собирался. И вдруг что-то пошло не так, «верхи» неожиданно солидаризовались с «низами». Кто-то считает это «победой гражданского общества». А кто-то уверен: протестные настроения использовали в своих интересах некие высокопоставленные противники Бооса. Как бы там ни было, 16 августа грянул гром: в списке кандидатов на пост главы области действующего губернатора не оказалось.

28 сентября 2010-го он официально передал губернаторские бразды Николаю Цуканову.